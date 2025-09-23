Cubana sufre crisis de pánico en vuelo Habana-Florida por falta de aire acondicionado

Un vuelo chárter que debía salir de La Habana rumbo a Fort Myers, Florida, se convirtió en una pesadilla para decenas de pasajeros que soportaron horas de calor sofocante dentro del avión, sin aire acondicionado y sin respuestas claras de la agencia Cubazul.

El episodio, documentado en un video por la usuaria de TikTok @helencarrera00, muestra a los viajeros abanicándose desesperados mientras una niña llora y algunos adultos comienzan a descompensarse.

En medio del caos, una mujer mayor sufrió una crisis de pánico y rompió en llanto, lo que obligó a las autoridades a desalojar a todos los pasajeros entre expresiones de “¡No es fácil!”.

“Avión chárter saliendo de La Habana con Cubazul (Fort Myers) sin aire acondicionado, pasajeros desmayados y un solo niño, mi hija”, denunció la pasajera en la publicación, que rápidamente se hizo viral.

La cubana relató que la odisea comenzó con un retraso de varias horas y terminó extendiéndose por tres días de espera en la isla antes de lograr finalmente salir de Cuba. Pese a haber pagado un asiento en primera clase, aseguró que al abordar el vuelo de regreso se encontró con la sorpresa de que esos asientos estaban ocupados por los dueños del chárter. “No hubo una disculpa y mucho menos un reembolso”, reclamó.

Las imágenes reflejan el malestar acumulado de los pasajeros, muchos de ellos procedentes de provincias, quienes además tuvieron que enfrentar la incertidumbre y la falta de información. “Qué vergüenza”, escribió la autora del video.

Lo más leído hoy:

El caso vuelve a poner en evidencia las duras condiciones que enfrentan los cubanos en sus intentos por viajar al exterior, entre retrasos interminables, deficiencias técnicas y un trato que, según denuncian, raya en el irrespeto a quienes pagan precios elevados con la esperanza de un servicio digno.

Preguntas frecuentes sobre los problemas en los vuelos y aeropuertos en Cuba