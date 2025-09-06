El "influencer de Dios": Vaticano canoniza al primer santo millennial

Vídeos relacionados:
El Vaticano anunció que Carlo Acutis, joven italiano conocido como el “influencer de Dios”, será proclamado este domingo como el primer santo millennial de la Iglesia católica.
De acuerdo con el sitio Vatican News, la canonización tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, en una ceremonia presidida por el papa León XIV, y marcará un hecho inédito en la historia moderna de la santidad.
Acutis falleció en 2006 a los 15 años víctima de una leucemia fulminante. A pesar de su corta edad, se destacó por su fe y su creatividad al divulgar el Evangelio a través de internet y redes sociales, lo que le valió el apodo de “influencer de Dios”.
Vestía jeans y zapatillas deportivas, jugaba videojuegos y practicaba fútbol, pero también dedicaba su tiempo al voluntariado y a la ayuda a personas necesitadas.
Desde su beatificación en 2020, la devoción a Acutis no ha dejado de crecer. En Asís, donde reposan sus restos, miles de fieles acuden cada año para venerarlo, y su imagen juvenil se ha convertido en símbolo de una nueva generación de santos.
Incluso se han comercializado supuestas reliquias, aunque el derecho canónico prohíbe su venta.
La Santa Sede le ha reconocido dos milagros: la curación inexplicable de un niño brasileño con una rara malformación congénita y la recuperación de una joven costarricense con traumatismo craneal tras un accidente en bicicleta. Estos casos fueron decisivos para completar el proceso de canonización.
El Vaticano propone a Acutis como referente cercano para la juventud, subrayando su capacidad de vivir el Evangelio en contextos propios de los adolescentes.
La Iglesia incluso estudia declararlo patrono de Internet, por su innovador uso de la tecnología para difundir la fe.
Junto a Acutis se canonizará a Pier Giorgio Frassati, quien murió hace un siglo a los 24 años. El 25 de noviembre de 2024 el papa Francisco aprobó un milagro atribuido a su intercesión ante Dios.
Sin embargo, tras el anuncio de la muerte del papa Francisco el 21 de abril de 2025, la fecha de su canonización quedó en indefinida.
Preguntas frecuentes sobre la canonización del primer santo millennial, Carlo Acutis
¿Quién es Carlo Acutis y por qué es conocido como el "influencer de Dios"?
Carlo Acutis fue un joven italiano que, a pesar de su corta vida, se destacó por su intensa fe y creatividad al difundir el Evangelio a través de internet y redes sociales. Nacido en 1991, falleció en 2006 a los 15 años víctima de leucemia. Su apodo de "influencer de Dios" proviene de su habilidad para utilizar las plataformas digitales con el fin de promover la fe católica entre los jóvenes. Vestía de manera casual y practicaba actividades comunes como jugar videojuegos y fútbol, pero también dedicaba tiempo al voluntariado y a ayudar a los necesitados.
¿Cuándo y dónde será canonizado Carlo Acutis?
La canonización de Carlo Acutis tendrá lugar el próximo domingo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante una ceremonia presidida por el papa León XIV. Este evento marcará un hecho inédito en la historia moderna de la Iglesia católica, al convertirse Acutis en el primer santo millennial.
¿Qué milagros se le atribuyen a Carlo Acutis para su canonización?
Carlo Acutis ha sido reconocido por el Vaticano por dos milagros: la curación inexplicable de un niño brasileño con una rara malformación congénita y la recuperación de una joven costarricense con traumatismo craneal tras un accidente en bicicleta. Estos casos fueron decisivos para completar el proceso de canonización y demostrar la intercesión divina atribuida al joven italiano.
¿Cuál es el legado de Carlo Acutis para la juventud católica?
El legado de Carlo Acutis para la juventud católica es su capacidad de vivir el Evangelio en contextos propios de los adolescentes, utilizando la tecnología y la comunicación digital como herramientas para acercarse a Dios. La Iglesia lo propone como un referente cercano para los jóvenes por su ejemplo de fe y creatividad en la difusión del mensaje cristiano. Además, se estudia declararlo patrono de Internet, debido a su innovador uso de la tecnología para compartir su fe.
