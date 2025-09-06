El "influencer de Dios": Vaticano canoniza al primer santo millennial

Vídeos relacionados:

El Vaticano anunció que Carlo Acutis, joven italiano conocido como el “influencer de Dios”, será proclamado este domingo como el primer santo millennial de la Iglesia católica.

De acuerdo con el sitio Vatican News, la canonización tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, en una ceremonia presidida por el papa León XIV, y marcará un hecho inédito en la historia moderna de la santidad.

Acutis falleció en 2006 a los 15 años víctima de una leucemia fulminante. A pesar de su corta edad, se destacó por su fe y su creatividad al divulgar el Evangelio a través de internet y redes sociales, lo que le valió el apodo de “influencer de Dios”.

Vestía jeans y zapatillas deportivas, jugaba videojuegos y practicaba fútbol, pero también dedicaba su tiempo al voluntariado y a la ayuda a personas necesitadas.

Desde su beatificación en 2020, la devoción a Acutis no ha dejado de crecer. En Asís, donde reposan sus restos, miles de fieles acuden cada año para venerarlo, y su imagen juvenil se ha convertido en símbolo de una nueva generación de santos.

Incluso se han comercializado supuestas reliquias, aunque el derecho canónico prohíbe su venta.

Lo más leído hoy:

La Santa Sede le ha reconocido dos milagros: la curación inexplicable de un niño brasileño con una rara malformación congénita y la recuperación de una joven costarricense con traumatismo craneal tras un accidente en bicicleta. Estos casos fueron decisivos para completar el proceso de canonización.

El Vaticano propone a Acutis como referente cercano para la juventud, subrayando su capacidad de vivir el Evangelio en contextos propios de los adolescentes.

La Iglesia incluso estudia declararlo patrono de Internet, por su innovador uso de la tecnología para difundir la fe.

Junto a Acutis se canonizará a Pier Giorgio Frassati, quien murió hace un siglo a los 24 años. El 25 de noviembre de 2024 el papa Francisco aprobó un milagro atribuido a su intercesión ante Dios.

Sin embargo, tras el anuncio de la muerte del papa Francisco el 21 de abril de 2025, la fecha de su canonización quedó en indefinida.

Preguntas frecuentes sobre la canonización del primer santo millennial, Carlo Acutis