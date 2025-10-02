Capturan a coyote que transportaba a migrantes cubanos en Guatemala

Vídeos relacionados:
La Policía de Guatemala arrestó esta semana a un presunto traficante de personas cuando transportaba a inmigrantes, incluidos cubanos, que ingresaron al país centroamericano de manera irregular, según informaron las autoridades.
La detención se produjo el 30 de septiembre, en el kilómetro 25 de la ruta al Atlántico, en la jurisdicción de Palencia, luego de que el coyote fuera sorprendido mientras trasladaba en un automóvil a cuatro personas procedentes de Cuba, República Dominicana y Haití, indicó un comunicado de la Policía Nacional Civil (PNC).
Efectivos de la Unidad Móvil de Interdicción Táctica de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) capturaron al conductor, José “N”, de 25 años, quien fue puesto a disposición de un juzgado que deberá dirimir su situación legal. El delito de tráfico ilícito de migrantes es sancionado con penas de hasta 10 años de prisión en Guatemala.
A los cuatro extranjeros se les brindó asistencia y fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), para los procedimientos administrativos correspondientes que definirán su futuro migratorio.
Un comunicado difundido este jueves en la cuenta en X del Ministerio Público de Guatemala identificó al coyote detenido como José E. y precisó que la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes logró que se dictara auto de procesamiento contra él por el delito de tráfico ilícito de personas, como parte de la investigación iniciada tras su captura en flagrancia.
Lo más leído hoy:
En el operativo se incautó dinero en efectivo y un teléfono celular que será inspeccionado por los investigadores, para obtener información que fortalezca el caso, señalaron las autoridades.
Guatemala continúa siendo ruta de tránsito de inmigrantes que intentan llegar a EE.UU., incluidos cubanos, a pesar de la agresiva política migratoria de la administración de Donald Trump desde que asumió su segundo mandato en enero.
El gobierno guatemalteco realiza constantes operativos de control en carreteras y fronteras para frenar el tránsito irregular. Aún así, hay cubanos que se arriesgan a realizar la travesía por Centroamérica y atravesar ese país, para llegar a México y proseguir rumbo a la frontera sur de EE.UU.
Las rutas del tráfico ilegal de personas conllevan situaciones que ponen en peligro las vidas de los migrantes. En septiembre pasado, un coyote que transportaba a 11 inmigrantes, seis de ellos cubanos, fue capturado luego de desobedecer la orden de alto de los agentes de la PNC y darse a la fuga.
El traficante llevaba a las personas ocultas en la parte trasera de un vehículo tipo pickup, en condiciones inhumanas. Durante su huida, chocó con al menos seis automóviles y 17 motocicletas, causando daños materiales de consideración.
En otro operativo realizado en julio, fue interceptado un ómnibus que trasladaba a 12 migrantes indocumentados, varios de ellos cubanos, por una carretera del sur de Guatemala, en dirección a la frontera con México.
Preguntas frecuentes sobre el tráfico de migrantes cubanos en Guatemala
¿Qué sucedió con el coyote capturado en Guatemala?
El coyote fue arrestado por la Policía de Guatemala cuando transportaba a inmigrantes, incluyendo cubanos, de manera irregular. Fue puesto a disposición de un juzgado para determinar su situación legal.
¿Cuál es la situación de los migrantes cubanos detenidos en Guatemala?
Los migrantes cubanos detenidos en Guatemala, tras ser capturados en operativos contra el tráfico de personas, son trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para los procedimientos administrativos que definirán su futuro migratorio.
¿Por qué Guatemala es un punto de tránsito para migrantes cubanos?
Guatemala es una ruta de tránsito común para migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos, a pesar de las políticas migratorias restrictivas. Los migrantes atraviesan Centroamérica para llegar a México y posteriormente a la frontera sur de EE.UU.
¿Qué riesgos enfrentan los migrantes cubanos en su travesía hacia EE.UU.?
Los migrantes cubanos enfrentan diversos riesgos, incluyendo el tráfico ilegal de personas, condiciones inhumanas de transporte, deshidratación, golpes, y el peligro de ser abandonados por los traficantes. Además, pueden ser víctimas de extorsión, secuestro, y violencia por parte de bandas criminales.
¿Qué medidas toma Guatemala para controlar el tráfico de migrantes?
El gobierno guatemalteco realiza operativos constantes de control en carreteras y fronteras para frenar el tránsito irregular de migrantes, incluyendo el uso de controles y puntos de vigilancia para detectar operaciones ilícitas de tráfico de personas.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.