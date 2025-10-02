Capturan a coyote que transportaba a migrantes cubanos en Guatemala

La Policía de Guatemala detuvo a un hombre por presunto tráfico de personas

La Policía de Guatemala arrestó esta semana a un presunto traficante de personas cuando transportaba a inmigrantes, incluidos cubanos, que ingresaron al país centroamericano de manera irregular, según informaron las autoridades.

La detención se produjo el 30 de septiembre, en el kilómetro 25 de la ruta al Atlántico, en la jurisdicción de Palencia, luego de que el coyote fuera sorprendido mientras trasladaba en un automóvil a cuatro personas procedentes de Cuba, República Dominicana y Haití, indicó un comunicado de la Policía Nacional Civil (PNC).

Captura de Facebook/PNCdeGuatemala

Efectivos de la Unidad Móvil de Interdicción Táctica de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) capturaron al conductor, José “N”, de 25 años, quien fue puesto a disposición de un juzgado que deberá dirimir su situación legal. El delito de tráfico ilícito de migrantes es sancionado con penas de hasta 10 años de prisión en Guatemala.

A los cuatro extranjeros se les brindó asistencia y fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), para los procedimientos administrativos correspondientes que definirán su futuro migratorio.

Un comunicado difundido este jueves en la cuenta en X del Ministerio Público de Guatemala identificó al coyote detenido como José E. y precisó que la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes logró que se dictara auto de procesamiento contra él por el delito de tráfico ilícito de personas, como parte de la investigación iniciada tras su captura en flagrancia.

En el operativo se incautó dinero en efectivo y un teléfono celular que será inspeccionado por los investigadores, para obtener información que fortalezca el caso, señalaron las autoridades.

Guatemala continúa siendo ruta de tránsito de inmigrantes que intentan llegar a EE.UU., incluidos cubanos, a pesar de la agresiva política migratoria de la administración de Donald Trump desde que asumió su segundo mandato en enero.

El gobierno guatemalteco realiza constantes operativos de control en carreteras y fronteras para frenar el tránsito irregular. Aún así, hay cubanos que se arriesgan a realizar la travesía por Centroamérica y atravesar ese país, para llegar a México y proseguir rumbo a la frontera sur de EE.UU.

Las rutas del tráfico ilegal de personas conllevan situaciones que ponen en peligro las vidas de los migrantes. En septiembre pasado, un coyote que transportaba a 11 inmigrantes, seis de ellos cubanos, fue capturado luego de desobedecer la orden de alto de los agentes de la PNC y darse a la fuga.

El traficante llevaba a las personas ocultas en la parte trasera de un vehículo tipo pickup, en condiciones inhumanas. Durante su huida, chocó con al menos seis automóviles y 17 motocicletas, causando daños materiales de consideración.

En otro operativo realizado en julio, fue interceptado un ómnibus que trasladaba a 12 migrantes indocumentados, varios de ellos cubanos, por una carretera del sur de Guatemala, en dirección a la frontera con México.

