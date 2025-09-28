Youtubers cubanos narran su travesía desde la isla a México: Peligros, fe y el sueño de una nueva vida

La travesía migratoria de los cubanos hacia Centroamérica y México sigue dejando testimonios cargados de dolor, esperanza y valentía. Esta vez, los protagonistas son los youtubers Mario y Aliesky, quienes junto a una amiga decidieron abandonar la isla para emprender el riesgoso camino que comienza en Nicaragua y que se ha convertido en la principal puerta de escape para miles de compatriotas.

En un video publicado en su canal Mario Aliesky TV, relataron con detalle las cuatro jornadas que los llevaron de La Habana a Tapachula, México. “Nunca quise hacer la travesía porque me daba miedo, pero no había otra opción”, confesó Mario, subrayando que no buscan promover la migración irregular, sino compartir una experiencia que marcó sus vidas.

El miedo en Guatemala y la fe como refugio

El grupo viajó en un vuelo de Conviasa hasta Managua, desde donde comenzó un trayecto que incluyó paradas en Honduras y Guatemala. Mientras en Honduras recibieron un “salvoconducto” para transitar legalmente, en Guatemala enfrentaron el tramo más peligroso con caminos de montaña, retenes policiales y la amenaza constante de cárteles.

“Fue el momento más duro, cuando nos separaron en camionetas distintas. Oraba y temblaba de miedo”, recuerda Mario. La tercera acompañante, la más joven del grupo, sorprendió por su fortaleza: “Ella nos levantaba el ánimo, nos decía que dejáramos el estrés y siguiéramos adelante”.

Los cubanos narraron que compartieron el camino con mujeres de hasta 70 años, enfermos asmáticos y familias enteras con niños pequeños. “Ver a una señora con rodillas enfermas o a una madre con sus hijos cruzando montañas es la prueba de que la desesperación empuja a cualquiera a arriesgarlo todo”, dijo el youtuber.

Ya en la frontera, cruzaron el famoso río Suchiate en balsas hechas con cámaras de tractor. “El balsero nos dijo: cuando lleguen a la otra orilla, corran”, relataron, recordando el miedo de que el improvisado transporte se volcara con todas sus pertenencias.

México, destino y refugio

La llegada a Tapachula no significó el fin del peligro. Apretujados en automóviles con hasta 14 personas dentro, esquivando retenes policiales y caminando kilómetros enteros, finalmente lograron asentarse en la ciudad del sur mexicano. Hoy planean mudarse a Mérida, convencidos de que México puede ser más que un lugar de paso.

“México nos ha sorprendido. Es cultura, educación, tradiciones. Aquí queremos empezar de nuevo”, expresaron, agradeciendo a compatriotas que los ayudaron en el camino, como Susana, una cubana que también llegó por travesía meses atrás.

Un éxodo sin precedentes

La experiencia de estos creadores de contenido se suma a la de miles de cubanos que han tomado la ruta de Centroamérica en los últimos años.

Historias como la del joven Yudiel Chirino, que documentó en TikTok su paso por un puente colgante rumbo a Estados Unidos, o la de Yaima Alemán y Lietty Piña, que compartieron los riesgos de secuestro, hambre y encierro en camiones, confirman que la travesía se ha convertido en un fenómeno masivo y doloroso.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), más de seis millones de migrantes se han asentado en México entre 2019 y 2025, incluidos miles de cubanos que, ante las restricciones de Estados Unidos, optan por comenzar allí una nueva vida.

“Fue duro, fue peligroso, pero aquí estamos. Tenemos fe en que todo lo vivido valdrá la pena”, concluyeron los youtubers, convencidos de que su historia refleja la lucha de una generación que se niega a resignarse en la isla y apuesta por abrirse camino más allá de sus fronteras.

