EE.UU. afirma que más de 2 millones de migrantes han abandonado el país en 2025

El gobierno de Estados Unidos informó este martes que más de dos millones de inmigrantes han abandonado el país en lo que va de 2025, ya sea por deportación o mediante procesos de autodeportación voluntaria, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La cifra, calificada por autoridades como un “nuevo hito”, incluye aproximadamente 400,000 deportaciones realizadas por agentes de inmigración y cerca de 1.6 millones de salidas voluntarias, según estimaciones del propio DHS.

“Los números no mienten: 2 millones de migrantes ilegales han salido del país en solo 250 días”, aseguró la secretaria adjunta Tricia McLaughlin, quien atribuyó los resultados a la política migratoria del presidente Donald Trump y a la “mano firme” de su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Sin embargo, la cifra ha generado escepticismo entre analistas y defensores de derechos humanos, que advierten sobre la falta de transparencia en la metodología utilizada para calcular los supuestos procesos de autodeportación.

Tampoco se han ofrecido datos desglosados sobre nacionalidades ni condiciones de salida.

En paralelo, el DHS aseguró que la Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún migrante en territorio estadounidense durante los últimos cuatro meses, en el marco de lo que denominan “cierre de fronteras” impulsado desde enero por la actual administración.

Una investigación citada por el DHS y atribuida a Naciones Unidas indicaría que las nuevas políticas han disuadido en un 97 % la migración irregular desde Centroamérica hacia el norte, aunque este dato aún no ha sido corroborado por agencias independientes.

Desde su regreso a la presidencia en enero, Trump ha reforzado el sistema de control migratorio mediante nuevas instalaciones de detención, mayor presupuesto para ICE y la firma de más de 1,000 acuerdos de colaboración 287(g) con fuerzas policiales locales en 40 estados.

Organizaciones pro migrantes han alertado sobre el impacto humano de estas políticas y la posible violación de derechos básicos en los procesos de expulsión acelerada.

También han cuestionado el concepto de “autodeportación”, usado por el DHS para incluir a personas que, en muchos casos, abandonan el país ante amenazas de detención o sin acceso a representación legal.

Hasta el momento, el DHS no ha especificado cuántos cubanos estarían incluidos en las cifras divulgadas, ni ha detallado cuántos de los migrantes salieron hacia terceros países como parte del nuevo programa de deportaciones extraterritoriales.