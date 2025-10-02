Un video publicado en TikTok por la cubana @yily_cubita ha tocado el corazón de miles de personas dentro y fuera de Cuba. La escena muestra el momento en que una madre sorprende a su hijo en el aeropuerto tras más de cuatro años separados, y la reacción del niño lo dice todo: la abraza, se detiene por un instante, la mira fijamente y le pregunta con duda: “¿Tú eres mi mamá?”

La madre explicó que su hijo no la esperaba a ella, sino a una amiga suya. La sorpresa fue total. El niño se quedó desconcertado, y solo por su voz pudo reconocerla. Habían pasado cuatro años y dos meses desde la última vez que se vieron. Él tenía cuatro años cuando ella emigró, y cumplió nueve justo durante esos días del reencuentro.

“Lo dejé con 4, cumplió 9 estando yo ahí. Él esperaba a mi amiga. Cuando lo abracé me preguntó si era su mamá”, comentó la creadora en TikTok.

El video generó una ola de reacciones. Muchas personas se identificaron, otras lloraron, otras cuestionaron. Algunos preguntaron si no se comunicaban por videollamada. Ella respondió con honestidad:

“Nos hablamos todos los días. Trabajo desde casa. Nos bañamos hasta juntos por videollamada. Pero él no sabía que yo iba. Fue una sorpresa”.

Incluso su propia madre —la abuela del niño— no la reconoció al verla después de tanto tiempo. Los cambios físicos, las emociones acumuladas y la distancia hicieron lo suyo.

En los comentarios, cientos de madres, padres e hijos compartieron historias similares: separaciones largas, reencuentros llenos de lágrimas, y el miedo a no ser reconocidos después de tanto tiempo lejos.

“Yo también pasé por eso. Mi hija me miraba y me decía que no era su mamá. Me partió el alma”, escribió una usuaria.

La historia de Yily no es única. Es el reflejo de muchas familias cubanas separadas por la migración. Reencuentros que duelen, que sanan, que marcan para siempre.

“Él siempre será mi bebé”, dijo ella entre lágrimas. “Yo lo vi cambiado, flaco, grande… Y él debe haber sentido lo mismo al verme a mí”.

