Exdecana cubana señalada por expulsar a periodistas logra residencia en EE.UU.

Vídeos relacionados:

La exdecana de la Facultad de Lenguas y Comunicación de la Universidad de Camagüey, Dania María Santí Morlanes, conocida por su papel en la expulsión de profesores y estudiantes por motivos políticos, obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos mediante reclamación familiar, según reveló Martí Noticias.

Su caso ha reabierto heridas entre las víctimas de la represión académica, que hoy cuestionan cómo alguien que fue rostro visible de expulsiones y sanciones ideológicas en Cuba puede beneficiarse de las libertades del país que tanto criticó.

El periodista y exprofesor universitario José Raúl Gallego recordó que en 2018 Santí, también miembro del Partido Comunista, firmó la resolución que lo degradó de su puesto docente y le prohibió impartir clases por escribir en medios independientes y defender a un estudiante amenazado con expulsión.

“Ella fue la ejecutora visible, la firma que convirtió en castigo la orden política”, dijo Gallego, quien exhibió documentos firmados por la entonces decana como prueba de lo ocurrido.

Captura de Facebook/José Raúl Gallego

Por su parte, el periodista José Luis Tan Estrada, exalumno y exdocente de esa universidad, aseguró que fue la propia Santí quien le leyó su expulsión en noviembre de 2022, acusándolo de tener una “influencia negativa” por sus publicaciones en redes sociales.

Lo más leído hoy:

“Lo hizo con satisfacción”, relató. Tras ese episodio, Tan sufrió vigilancia, cortes de internet, interrogatorios y campañas de descrédito, hasta que se vio forzado a salir de Cuba.

De firmar expulsiones al “sueño americano”

De acuerdo con la investigación de Martí Noticias, Santí Morlanes viajó a Estados Unidos en febrero de este año y regresó a Cuba en septiembre ya con su green card. Sin embargo, al ser contactada por el medio, negó residir en el país.

Para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que la incluyó en su lista de represores, Santí representa el perfil de “represora de cuello blanco”: burócratas que, desde cargos administrativos, ejecutaron decisiones políticas contra voces críticas.

“El mensaje es claro: si usted se presta al mecanismo represivo del régimen cubano, eso tendrá consecuencias”, dijo en entrevista con Martí Noticias Rolando Cartaya, miembro de la fundación.

“Quien negó libertades hoy disfruta de ellas”

Las víctimas de Santí insisten en que su pasado debe ser revisado por las autoridades migratorias. “Quien colaboró con la persecución política en la universidad debe responder por ello cuando busca protección en un país que garantiza los derechos que negó a otros”, afirmó Gallego.

Tan Estrada fue más contundente: “Mientras exiliaba a profesores y estudiantes de las aulas, hoy disfruta de las libertades que negó”.

Ambos reclaman memoria y responsabilidad, y advierten que casos como este no deben normalizarse en una comunidad que conoce de primera mano los costos del autoritarismo cubano.

Preguntas frecuentes sobre el caso de Dania María Santí Morlanes y la situación migratoria cubana