Cuba sigue en el Nivel 3 del informe de trata de personas de EE.UU. por explotación laboral y reclutamiento forzoso

Vídeos relacionados:

El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a colocar a Cuba en el Nivel 3 de su Informe sobre Trata de Personas (TIP, por sus siglas en inglés), la categoría más severa, que incluye a los países que no cumplen con los estándares mínimos para eliminar la trata y no realizan esfuerzos significativos para hacerlo.

El documento de 2025 advierte que el régimen cubano mantiene una “política o patrón” de trata de personas auspiciada por el Estado, en particular a través de la exportación de servicios médicos, considerada la principal fuente de ingresos del país, con 4,900 millones de dólares generados en 2022, último año con datos disponibles.

Misiones médicas y trabajo forzoso

El informe señala que las llamadas misiones médicas cubanas, presentadas como programas de solidaridad, esconden prácticas de explotación laboral que bordean la esclavitud moderna. Los trabajadores enviados al extranjero, en su mayoría profesionales de la salud, son reclutados mediante engaños y bajo amenazas de represalias.

Entre las prácticas documentadas figuran la confiscación de pasaportes y credenciales profesionales, estrictos toques de queda, vigilancia permanente y salarios muy inferiores a los que reciben otros trabajadores extranjeros por tareas similares. Una parte significativa del sueldo se retiene en Cuba y solo se entrega en pesos cubanos, con pagos condicionados a la finalización exitosa de la misión.

Las denuncias incluyen amenazas contra los propios trabajadores y sus familias si intentan abandonar el programa. ONG, organismos internacionales y gobiernos extranjeros han señalado que estas condiciones constituyen violaciones graves de derechos humanos.

Según testimonios recogidos en informes anteriores, más del 70 % de los profesionales nunca vio un contrato antes de ser enviado al extranjero, y casi el 80 % sufrió restricciones de movimiento y contacto con la población local.

Lo más leído hoy:

Déficit judicial e impunidad

El documento subraya la falta de avances en el enjuiciamiento de delitos de trata. Si bien el Código Penal cubano castiga la trata laboral y algunas formas de trata sexual con penas de siete a 15 años de prisión, no contempla de forma explícita todos los casos de trata infantil.

En 2023, las autoridades reportaron 14 víctimas de trata sexual infantil, todas niñas, pero no se registró ninguna investigación ni condena por trata laboral de adultos. El informe recalca que la complicidad de funcionarios cubanos, encargados de vigilar y castigar a quienes abandonan las misiones, alimenta un clima de impunidad que desalienta las denuncias.

Cubanos en la guerra de Ucrania

El Informe TIP 2025 incorpora con mayor énfasis una denuncia que ya había aparecido de forma más limitada en ediciones anteriores: la participación de ciudadanos cubanos reclutados bajo engaños y coerción para luchar en la invasión rusa a Ucrania.

Según el documento, jóvenes de la isla fueron convencidos con falsas promesas de empleo en Rusia, principalmente en la construcción, pero al llegar fueron obligados a combatir en el frente.

El reporte subraya que las autoridades cubanas habrían facilitado estos traslados mediante la emisión acelerada de pasaportes y la omisión de sellos de salida en los documentos, lo que habría permitido negar oficialmente su conocimiento sobre el movimiento de reclutas.

La novedad de este año es que Washington incluye esta dinámica dentro del patrón de trata de personas patrocinada por el Estado cubano, al mismo nivel que las misiones médicas y otros programas de exportación de mano de obra.

En informes anteriores, el tema había sido mencionado solo en las recomendaciones o como denuncia emergente, pero ahora se presenta como parte estructural de la acusación.

De acuerdo con fuentes internacionales citadas en el informe, entre junio de 2023 y febrero de 2024 más de 1,000 cubanos viajaron a Rusia para servir como combatientes, algunos recibidos en Moscú por funcionarios militares cubanos.

Varios testimonios sostienen que las autoridades de la isla actuaron como facilitadores y que el régimen habría recibido pagos por cada ciudadano reclutado.

La incorporación de este señalamiento en el cuerpo central del informe incrementa la presión internacional sobre La Habana, al situar la participación de cubanos en la guerra de Ucrania no solo como un fenómeno aislado o atribuible a redes criminales, sino como una expresión más de la política estatal de explotación laboral y trata de personas.

Recomendaciones y presión internacional

El Informe TIP 2025 incluye a Cuba en una lista de 13 países con patrones de trata patrocinada por el Estado, junto a China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Siria.

Entre las recomendaciones prioritarias, Washington urge a La Habana a cesar las prácticas engañosas en el reclutamiento de trabajadores, garantizar el pago directo de salarios, eliminar castigos desproporcionados, investigar casos de trata y permitir que los trabajadores conserven sus documentos de identidad.

Aunque en 2024 el régimen aprobó un Plan de Acción Nacional contra la trata y organizó talleres de sensibilización, el informe considera que estas medidas son insuficientes frente a la magnitud del problema.

Reacciones de La Habana

Tradicionalmente, el gobierno cubano ha rechazado las acusaciones de Washington. En informes anteriores, el canciller Bruno Rodríguez calificó de “calumnias” los señalamientos de Estados Unidos, asegurando que Cuba mantiene un “compromiso ejemplar” en la prevención y el combate a la trata, así como en la cooperación médica internacional.

Sin embargo, las denuncias sobre explotación en misiones médicas y el reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania han intensificado la presión internacional sobre el régimen, que sigue dependiendo de la exportación de servicios profesionales como una de sus principales fuentes de divisas.

El Informe TIP 2025 concluye que la falta de voluntad política para erradicar estas prácticas mantiene a Cuba en la “lista negra” de países que permiten o patrocinan la trata de personas, lo que representa un desafío adicional para las víctimas y una creciente condena en la comunidad internacional.