Régimen cubano niega que existan manifestantes presos: “Ni siquiera uno”

El vicecanciller rechazó las denuncias de represión en Cuba y negó detenciones arbitrarias de manifestantes

El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío negó que existan manifestantes presos en Cuba y descalificó los informes de las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch que denuncian represión y centenares de detenciones arbitrarias en la isla.

Fernández de Cossío aseguró que en Cuba no hay manifestantes encarcelados, en una entrevista con el periodista Mehdi Hasan, de Zeteo, en el marco de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

“Arbitrariamente, no”, respondió cuando se le preguntó directamente si había personas presas por protestar contra el gobierno.

Hasan le recordó los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch que denuncian represión sistemática contra la disidencia, con cientos de críticos y manifestantes detenidos.

El vicejefe de la diplomacia cubana cuestionó la credibilidad de esos reportes y los calificó de carentes de pruebas.

El funcionario cubano acusó a Amnistía Internacional de estar financiada por organizaciones opuestas al gobierno cubano, lo que, según él, explica el sesgo en sus informes.

Sin embargo, el periodista le replicó que la organización también ha denunciado con fuerza a gobiernos como Estados Unidos, Israel, Venezuela, Brasil y Argentina.

Durante el intercambio, el vicecanciller mantuvo la negativa a reconocer casos de represión política en Cuba, al tiempo que insistió en descalificar a las ONG internacionales y en cuestionar la legitimidad de sus denuncias.

También fue interrogado sobre el historial de derechos humanos de Cuba, la falta de libertades democráticas, la ausencia de prensa libre y las acusaciones de que la isla alberga a personas señaladas como “terroristas” por la administración de Donald Trump.

De Cossío defendió el modelo político cubano y rechazó las críticas.

Por otra parte, afirmó que La Habana brindará su “pleno apoyo político” al gobierno de Nicolás Maduro.

No obstante, evitó precisar si ese respaldo podría traducirse en asistencia militar, más bien fue cauteloso y calificó la pregunta de "peligrosa", al tiempo que afirmó que "Cuba no irá a la guerra con Estados Unidos, le dará total apoyo político a Venezuela, apoyo solidario", subrayó.

Consultado sobre las limitaciones económicas de la isla, Fernández de Cossío sostuvo que Cuba atraviesa una situación crítica debido a las presiones de Washington.

“Estados Unidos trata de desconectar a Cuba de la economía mundial. ¿Qué país puede sostenerse si la economía más poderosa del planeta presiona y amenaza a otros gobiernos para que no tengan vínculos con Cuba?”, cuestionó.

El diálogo tuvo lugar en paralelo a los debates de la Asamblea General de la ONU, donde otro tema que dominó la agenda fue el conflicto en Gaza. El diplomático cubano calificó de “genocidio” la ofensiva israelí y reprochó a Naciones Unidas su “incapacidad para actuar”.

Cuba cerró el mes de agosto de 2025 con 1,185 presos políticos y de conciencia, la cifra más alta registrada hasta la fecha, denunció el 10 de septiembre la organización Prisoners Defenders, que calificó el dato como un nuevo récord mensual en la isla.

En su más reciente informe, la entidad con sede en Madrid documentó el ingreso de 13 nuevos prisioneros políticos solo en agosto, mientras que se registraron cuatro bajas, tres por cumplimiento íntegro de sanción y una por expatriación forzosa, la de la activista Aymara Nieto Muñoz, excarcelada bajo la condición de abandonar el país.

Nieto fue trasladada directamente desde prisión al aeropuerto, sin poder despedirse de su hija mayor, y deportada a República Dominicana junto a su esposo e hijas menores.

Desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de agosto de 2025, Prisoners Defenders ha registrado un total de 1,882 personas clasificadas como presos políticos en Cuba, casi todos ellos ciudadanos sin filiación política que han sido encarcelados tras protestar pacíficamente contra el régimen.

El informe alertó que al menos 33 de los 1,185 prisioneros políticos fueron detenidos siendo menores de edad. De ellos, 30 siguen cumpliendo condenas y tres están procesados sin supervisión judicial.

Además, 122 mujeres continúan encarceladas por motivos políticos o de conciencia.

Un total de 702 son catalogados como convictos de conciencia, 447 como condenados de conciencia y 36 como otros presos políticos, clasificaciones que reflejan violaciones graves a los derechos humanos, debido proceso y neutralidad judicial.

Además, otro informe difundido en junio reveló que en los primeros seis meses del año se produjeron 24 muertes bajo custodia estatal y 160 denuncias de tortura, entre ellas golpizas, negación deliberada de atención médica y tortura psicoemocional. De las víctimas, al menos 56 eran presos por motivos políticos.

