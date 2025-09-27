Marrero Cruz visita Gibara pocos días después de las protestas masivas

El primer ministro Manuel Marrero Cruz visitó hoy el municipio de Gibara, en la provincia de Holguín, escenario de recientes protestas masivas por los apagones, y participó en actividades oficiales junto a autoridades locales.
En su condición de diputado por el costero municipio, el jefe de Gobierno recorrió instalaciones económicas y sociales, según mostró en su cuenta de la red social X.
Una de las paradas fue en la planta desalinizadora de Caletones, una obra calificada de “alto impacto” para la población y el campismo de la zona.
También visitó un hogar de ancianos que acoge a 46 adultos mayores.
Marrero habló de “unidad del pueblo”, “participación popular” y “responsabilidad social de las entidades estatales”, mientras indicaba diversificar servicios en el campismo local para incrementar ingresos.
Más tarde participó en el Consejo de la Administración Municipal, acompañado por dirigentes provinciales de Holguín, reportó en su perfil de Facebook el telecentro local Gibaravisión.
La visita ocurre apenas dos semanas después de las protestas del 13 de septiembre en Gibara, detonadas por prolongados apagones y la falta de agua en la comunidad de El Güirito.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al menos 27 personas fueron detenidas tras la manifestación, de las cuales cuatro continúan encarceladas y el resto permanece bajo estricta vigilancia.
El OCDH denunció que “Gibara está bajo terror” tras la ola represiva posterior a las protestas pacíficas.
Por su parte, el proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), incorporó a dos ciudadanos de Holguín a su lista de colaboradores de la Policía Política, tras ser acusados de grabar y delatar a manifestantes que salieron a las calles en Gibara.
El régimen ha intentado minimizar lo ocurrido. El diario oficial Granma aseguró que “no hubo hechos violentos” y que el conflicto fue resuelto mediante un “diálogo franco” con la población.
Preguntas frecuentes sobre la visita de Marrero Cruz a Gibara y las protestas recientes
¿Por qué visitó Manuel Marrero Cruz el municipio de Gibara?
El primer ministro Manuel Marrero Cruz visitó Gibara tras las protestas masivas que ocurrieron en el municipio debido a los apagones y la falta de agua. Su visita incluyó recorridos por instalaciones económicas y sociales y fue presentada como un intento de mostrar el compromiso del gobierno con la población afectada. Sin embargo, su presencia también buscó calmar el descontento social tras las manifestaciones.
¿Qué provocó las protestas en Gibara?
Las protestas en Gibara fueron provocadas principalmente por los prolongados apagones y la falta de agua en la localidad de El Güirito. La situación crítica del suministro eléctrico y de agua generó un gran malestar entre los residentes, quienes salieron a las calles para exigir soluciones inmediatas a estos problemas básicos.
¿Cuántas personas fueron detenidas tras las protestas en Gibara?
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al menos 27 personas fueron detenidas tras las manifestaciones en Gibara. De estas, cuatro continúan encarceladas, mientras que el resto fue liberado bajo fianza, pero permanecen bajo estricta vigilancia. La represión posterior a las protestas ha sido denunciada por varias organizaciones de derechos humanos.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las protestas en Gibara?
El gobierno cubano ha intentado minimizar los acontecimientos, asegurando que no hubo hechos violentos y que el conflicto fue resuelto mediante diálogo. Sin embargo, esta versión ha sido contradicha por videos y testimonios que muestran arrestos y represión policial. El régimen ha sido criticado por su estrategia de propaganda para ocultar la represión efectiva que se llevó a cabo.
