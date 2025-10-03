Actualizan estado de salud de bebé hospitalizado tras grave incidente en Isla de la Juventud

Vídeos relacionados:
Carlos Ramón Casasayas Calafell, abuelo del niño de casi dos años lanzado desde un segundo piso en Nueva Gerona fue intervenido quirúrgicamente, luego de que su cerebro se inflamara a las 72 horas del incidente.
Actualmente se encuentra conectado a una máquina de respiración artificial y bajo estricta vigilancia médica, informó Casasayas a través de su perfil en Facebook.
Familiares y allegados expresaron en redes sociales mensajes de apoyo y oraciones por la recuperación del pequeño Lían, mientras reconocen la labor del equipo médico que lucha por mantenerlo con vida.
El hecho que ha conmocionado a la comunidad ocurrió el 29 de septiembre en la ciudad capital de la Isla de la Juventud, cuando un sobrino con problemas mentales de la expareja de su hijo lanzó al bebé desde un segundo piso, en una vivienda ubicada en calle 35 entre 26 y 28.
No se ha proporcionado información detallada sobre las circunstancias exactas del incidente ni sobre la situación actual de la persona que lo lanzó.
Tampoco se ha confirmado públicamente si existen procesos legales o médicos en curso respecto al autor, quien, según el testimonio de sus familiares, presenta problemas psicológicos no especificados, pues no se ha precisado un diagnóstico.
En febrero de 2025, un trágico incidente conmocionó a la comunidad de Jatibonico, en Sancti Spíritus, cuando un hombre diagnosticado con esquizofrenia arrojó a su sobrinita desde el cuarto piso de un edificio.
Afortunadamente, la niña -llamada Nathaly- sobrevivió a la caída y fue trasladada de urgencia al Hospital Provincial Pediátrico de Sancti Spíritus, donde recibió atención médica.
Preguntas frecuentes sobre el incidente del bebé en Isla de la Juventud
¿Cuál es el estado de salud actual del bebé lanzado desde un segundo piso en Nueva Gerona?
El bebé se encuentra conectado a una máquina de respiración artificial y bajo estricta vigilancia médica tras ser intervenido quirúrgicamente por la inflamación de su cerebro. Su situación es crítica, y la familia y allegados piden apoyo y oraciones para su recuperación.
¿Qué se sabe sobre la persona que lanzó al bebé desde el segundo piso?
No se ha proporcionado información detallada sobre la situación actual de la persona que lanzó al bebé. Según el testimonio de sus familiares, el individuo presenta problemas psicológicos, pero no se ha precisado un diagnóstico o confirmación oficial sobre procesos legales o médicos en curso.
¿Este tipo de incidentes es común en Cuba?
Aunque no son comunes, se han registrado incidentes similares en Cuba, donde individuos con problemas mentales han cometido actos de violencia extrema, como el caso ocurrido en febrero de 2025 en Sancti Spíritus, donde un hombre diagnosticado con esquizofrenia lanzó a su sobrina desde un cuarto piso.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad ante este incidente?
La comunidad ha expresado conmoción y apoyo a través de redes sociales, enviando mensajes de solidaridad y oraciones por la recuperación del niño. Además, se ha reconocido la labor del equipo médico que lucha por mantener al bebé con vida.
