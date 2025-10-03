Actualizan estado de salud de bebé hospitalizado tras grave incidente en Isla de la Juventud

El niño continúa grave; fue operado por inflamación cerebral y depende de respiración artificial

Vídeos relacionados:

Carlos Ramón Casasayas Calafell, abuelo del niño de casi dos años lanzado desde un segundo piso en Nueva Gerona fue intervenido quirúrgicamente, luego de que su cerebro se inflamara a las 72 horas del incidente.

Actualmente se encuentra conectado a una máquina de respiración artificial y bajo estricta vigilancia médica, informó Casasayas a través de su perfil en Facebook.

Captura de Facebook/Carlos Ramón Casasayas Calafell

Familiares y allegados expresaron en redes sociales mensajes de apoyo y oraciones por la recuperación del pequeño Lían, mientras reconocen la labor del equipo médico que lucha por mantenerlo con vida.

El hecho que ha conmocionado a la comunidad ocurrió el 29 de septiembre en la ciudad capital de la Isla de la Juventud, cuando un sobrino con problemas mentales de la expareja de su hijo lanzó al bebé desde un segundo piso, en una vivienda ubicada en calle 35 entre 26 y 28.

Foto: Facebook/Carlos Ramón Casasayas Calafell

Lo más leído hoy:

No se ha proporcionado información detallada sobre las circunstancias exactas del incidente ni sobre la situación actual de la persona que lo lanzó.

Tampoco se ha confirmado públicamente si existen procesos legales o médicos en curso respecto al autor, quien, según el testimonio de sus familiares, presenta problemas psicológicos no especificados, pues no se ha precisado un diagnóstico.

En febrero de 2025, un trágico incidente conmocionó a la comunidad de Jatibonico, en Sancti Spíritus, cuando un hombre diagnosticado con esquizofrenia arrojó a su sobrinita desde el cuarto piso de un edificio.

Afortunadamente, la niña -llamada Nathaly- sobrevivió a la caída y fue trasladada de urgencia al Hospital Provincial Pediátrico de Sancti Spíritus, donde recibió atención médica.

Preguntas frecuentes sobre el incidente del bebé en Isla de la Juventud