Dólar y euro mantienen récord histórico en el mercado informal cubano

El mercado informal de divisas en Cuba cerró este viernes 3 de octubre sin variaciones respecto a los días previos, consolidando un récord histórico que refleja la profunda crisis económica del país.

Según la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) publicada por elTOQUE, el dólar estadounidense se mantiene en 440 CUP, el euro en 500 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) en 210 CUP.

Este escenario marca el tercer día consecutivo sin cambios en las principales monedas extranjeras, después de que el miércoles el euro rompiera la barrera simbólica de los 500 pesos, un nivel nunca antes registrado desde que existe el monitoreo del mercado paralelo.

Ese mismo día, el dólar también alcanzó los 440 CUP, consolidando una tendencia alcista que ya venía acumulándose en semanas previas.

Evolución de la tasa de cambio

Desde entonces, las divisas se han estabilizado en cifras récord que muestran la magnitud del derrumbe del peso cubano.

Una estabilidad engañosa

La aparente quietud de las últimas jornadas no significa calma, sino más bien el afianzamiento de un nivel crítico de devaluación que golpea de frente a la población.

Con un euro en 500 CUP y un dólar en 440, el poder adquisitivo del salario en moneda nacional se reduce al mínimo, profundizando las dificultades para acceder a alimentos, medicinas y bienes básicos, cuyo comercio está crecientemente dolarizado.

La MLC, usada en las tiendas estatales que venden productos de primera necesidad, sigue en 210 CUP, lo que refleja una menor volatilidad en comparación con el euro y el dólar.

Sin embargo, su valor aún triplica el tipo de cambio oficial fijado por el Gobierno en 120 CUP, una brecha que alimenta la desconfianza hacia las instituciones estatales y consolida el mercado informal como referencia real para las transacciones.

El récord del miércoles: un punto de quiebre

El 1 de octubre se convirtió en una jornada histórica: el euro escaló de 498 a 500 CUP y el dólar subió de 438 a 440 CUP, alcanzando cifras sin precedentes.

Desde enero de 2021, cuando elTOQUE comenzó a publicar la TRMI, nunca se habían registrado valores tan elevados.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) ha explicado que estos números son reflejo de desequilibrios estructurales: la contracción del PIB, la crisis energética, la caída del turismo, la parálisis de inversiones productivas, la dolarización del comercio y el control de las reservas por conglomerados militares.

A todo ello se suma la emigración masiva, que debilita aún más la economía y el tejido fiscal de la isla.

Impacto en la vida diaria de los cubanos

Para los cubanos de a pie, la estabilidad de las divisas en máximos históricos se traduce en una precariedad cada vez más severa. El salario medio mensual en pesos cubanos apenas alcanza para comprar unos pocos dólares en el mercado informal, lo que limita la posibilidad de acceder a productos básicos importados.

La brecha entre las cifras oficiales y la realidad de los bolsillos nunca ha sido tan grande.

Mientras el Estado mantiene tasas artificiales en CADECA y bancos estatales, la mayoría de la población depende de un mercado paralelo que fija valores cuatro veces superiores a los oficiales.

Una respuesta gubernamental aún pendiente

El Gobierno anunció a fines de 2024 la intención de instaurar un sistema de cambio flotante que acercara la tasa oficial a la del mercado. Sin embargo, casi un año después no ha presentado un plan concreto ni ha dado señales de implementar la medida.

Economistas independientes advierten que cualquier intento de unificación cambiaria debe partir de cifras cercanas a la TRMI, lo que implicaría reconocer de forma oficial el colapso del peso cubano.

Por ahora, el récord histórico alcanzado el miércoles sigue vigente. Y mientras dólar y euro se mantienen firmes en sus máximos, millones de cubanos afrontan una realidad marcada por la inflación descontrolada, el encarecimiento de la vida diaria y la falta de perspectivas de alivio inmediato.

