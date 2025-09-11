Vídeos relacionados:

Lisiyaliet, madre de Yaliet Carvajal —hija del fallecido reguetonero cubano El Taiger—, alzó la voz en defensa de la menor luego de que un usuario dejara un comentario despectivo en Instagram, burlándose de la apariencia de la niña.

La madre reaccionó de inmediato, dejando claro que su hija merece respeto y no debe ser blanco de ataques en redes sociales por parte de adultos.

“Te recuerdo que estás hablando de una niña. Merece respeto como cualquier ser humano. Mi hija es solo una niña, y no está bien que un adulto la ataque en redes. Si no te gusta lo que ves, simplemente pasa de largo”, escribió Lisiyaliet en sus historias, junto a un video donde aparece Yaliet promocionando su línea de brillos labiales.

Captura de Instagram / Lisiyaliet

Lejos de sumarse a la crítica, cientos de usuarios inundaron la publicación con mensajes de apoyo, cariño y admiración hacia la pequeña emprendedora.

Apoyo masivo a Yaliet

Más de 300 comentarios destacan la dulzura, carisma y creatividad de Yaliet. Frases como “Tan creativa, Yaliet”, “Tienes un pueblo que te quiere y te admira” o “Eres hermosa por dentro y por fuera” resumen el respaldo que recibió la niña tras el incidente.

Una usuaria le escribió: “Mi amor, lo que esa persona dijo no es verdad. Tú eres hermosa por dentro y por fuera... No dejes que nadie te haga sentir menos de lo maravillosa que eres”.

Una niña que honra el legado de su padre

Con solo 11 años, Yaliet ha sorprendido al público por su madurez y emprendimiento. Hace unas semanas, fue entrevistada en el programa La Mesa Caliente, de la cadena Telemundo, donde presentó su línea de gloss infantil “Princess Yaliet”, creada en colaboración con la marca Angie’s Gloss.

Durante la entrevista, uno de los momentos más conmovedores fue cuando recordó a su padre. Con lágrimas en los ojos, dijo: “Él me decía que lo que me propusiera lo podría lograr”.

La presencia de Yaliet en televisión, así como su emprendimiento, han sido vistos como una forma valiente de canalizar el dolor tras la pérdida de su padre, quien fue asesinado en Miami en 2024. Su historia ha tocado a miles de personas que ven en ella no solo a la hija de El Taiger, sino a una niña con determinación, sensibilidad y un camino propio en construcción.

