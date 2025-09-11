Vídeos relacionados:
Lisiyaliet, madre de Yaliet Carvajal —hija del fallecido reguetonero cubano El Taiger—, alzó la voz en defensa de la menor luego de que un usuario dejara un comentario despectivo en Instagram, burlándose de la apariencia de la niña.
La madre reaccionó de inmediato, dejando claro que su hija merece respeto y no debe ser blanco de ataques en redes sociales por parte de adultos.
“Te recuerdo que estás hablando de una niña. Merece respeto como cualquier ser humano. Mi hija es solo una niña, y no está bien que un adulto la ataque en redes. Si no te gusta lo que ves, simplemente pasa de largo”, escribió Lisiyaliet en sus historias, junto a un video donde aparece Yaliet promocionando su línea de brillos labiales.
Lejos de sumarse a la crítica, cientos de usuarios inundaron la publicación con mensajes de apoyo, cariño y admiración hacia la pequeña emprendedora.
Apoyo masivo a Yaliet
Más de 300 comentarios destacan la dulzura, carisma y creatividad de Yaliet. Frases como “Tan creativa, Yaliet”, “Tienes un pueblo que te quiere y te admira” o “Eres hermosa por dentro y por fuera” resumen el respaldo que recibió la niña tras el incidente.
Una usuaria le escribió: “Mi amor, lo que esa persona dijo no es verdad. Tú eres hermosa por dentro y por fuera... No dejes que nadie te haga sentir menos de lo maravillosa que eres”.
Una niña que honra el legado de su padre
Con solo 11 años, Yaliet ha sorprendido al público por su madurez y emprendimiento. Hace unas semanas, fue entrevistada en el programa La Mesa Caliente, de la cadena Telemundo, donde presentó su línea de gloss infantil “Princess Yaliet”, creada en colaboración con la marca Angie’s Gloss.
Durante la entrevista, uno de los momentos más conmovedores fue cuando recordó a su padre. Con lágrimas en los ojos, dijo: “Él me decía que lo que me propusiera lo podría lograr”.
La presencia de Yaliet en televisión, así como su emprendimiento, han sido vistos como una forma valiente de canalizar el dolor tras la pérdida de su padre, quien fue asesinado en Miami en 2024. Su historia ha tocado a miles de personas que ven en ella no solo a la hija de El Taiger, sino a una niña con determinación, sensibilidad y un camino propio en construcción.
Preguntas frecuentes sobre Yaliet Carvajal y su legado familiar
¿Quién es Yaliet Carvajal y qué emprendimiento ha lanzado?
Yaliet Carvajal es la hija del fallecido reguetonero cubano El Taiger. A sus 11 años, ha lanzado su propia línea de brillos labiales llamada “Princess Yaliet” en colaboración con la marca Angie’s Gloss. Este emprendimiento está diseñado con ingredientes seguros y empaques amigables, especialmente pensados para el cuidado de las más pequeñas.
¿Cómo ha reaccionado Yaliet Carvajal ante el bullying en redes sociales?
La madre de Yaliet, Lisiyaliet, defendió públicamente a su hija tras un comentario despectivo en Instagram. Destacó que no está bien que un adulto ataque a una niña en redes sociales. Tras el incidente, Yaliet recibió más de 300 comentarios de apoyo y admiración por su dulzura y creatividad.
¿Cómo ha honrado Yaliet a su padre, El Taiger, tras su fallecimiento?
Yaliet ha honrado a su padre a través de su emprendimiento y su presencia en televisión. En una entrevista en Telemundo, recordó emocionada el apoyo de su padre y expresó su deseo de seguir sus consejos. Además, interpreta canciones que él popularizó, manteniendo vivo su legado musical.
