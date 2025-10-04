Mueren tres cubanos y cuatro resultan heridos tras caída de un rayo en Moa, Holguín

Uno de los lesionados por un rayo en Moa es atendido por personal sanitario

Tres jóvenes cubanos murieron y otras cuatro personas resultaron heridas tras el impacto de un rayo en el poblado rural de Cupey, en el municipio de Moa, provincia de Holguín.

El trágico accidente ocurrió este viernes, cuando una potente descarga eléctrica cayó en las inmediaciones de la entrada del caserío, dejando un saldo fatal y múltiples lesionados, algunos con heridas de consideración.

La periodista Yulieska Hernández García informó que los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al departamento de Anatomía Patológica del Hospital General Docente Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero, donde se realizaban las labores de identificación con el acompañamiento de familiares y vecinos que presenciaron el suceso.

Las autoridades municipales, incluyendo la secretaria del Partido en Moa, Yiganis Cruz Martínez; otros miembros del Buró Municipal, viceintendentes del Consejo de la Administración y efectivos del Ministerio del Interior (MININT), se presentaron tanto en el hospital como en el lugar del impacto para coordinar acciones de respuesta y acompañar a los allegados.

Los heridos: Cuatro personas atendidas en Moa

Además de las víctimas fatales, otras cuatro personas fueron ingresadas en el hospital de Moa con diferentes niveles de lesiones causadas por el fenómeno eléctrico:

Yuxander Robles Robles (El Jobo de Sagua de Tánamo): Temblores en el cuerpo y entumecimiento en los pies. Se encuentra estabilizado.

Irelemis Ortiz del Rosario (Yamanigüey, Moa): Entumecimiento en las extremidades superiores e inferiores. Ya estabilizada.

Lisbeth Pajan Silot (La Playa, Moa): Pérdida de conocimiento y escoriaciones en los ojos. Permanece bajo atención médica.

Dantry Revé Quiala (Sagua de Tánamo): Escoriaciones en la rodilla izquierda y tobillo derecho. Ya estabilizado.

Una cadena de muertes por rayos en Cuba en 2025

El trágico evento en Cupey se suma a una serie de accidentes fatales causados por descargas eléctricas durante este año en Cuba. A continuación, un recuento cronológico de los hechos más relevantes:

Junio – Bauta, Artemisa: Dos adolescentes de 13 y 16 años murieron mientras jugaban fútbol al aire libre durante una tormenta eléctrica. Ese mismo día, en un hecho paralelo, una niña de tres años murió por ahogamiento en Playa Baracoa.

Agosto – Manicaragua, Villa Clara: Tres adolescentes murieron y una menor resultó herida por un rayo caído durante una tormenta vespertina.

Agosto – Colón, Matanzas: Una mujer de 42 años falleció tras recibir el impacto de un rayo mientras realizaba labores agrícolas en las cercanías de la comunidad La Luisa.

Septiembre – Ciudad de Holguín: Un hombre perdió la vida tras una descarga eléctrica en la terraza de su vivienda, cuando manipulaba una viga que accidentalmente hizo contacto con cables de alta tensión.

Además en julio, un grupo de jóvenes estuvo a punto de ser alcanzado por un rayo mientras jugaban fútbol bajo la lluvia en Ciego de Ávila. El meteorólogo Frank Fernández Castañeda calificó en esa oportunidad el hecho como una “imprudencia que podría costarles la vida”.

Una tragedia previa en Moa

Aunque los accidentes de este año han sido particularmente alarmantes, el municipio de Moa ya había sufrido una pérdida trágica en mayo de 2023, cuando un rayo impactó en las inmediaciones del edificio de la Empresa de Servicios a la Unión del Níquel (ESUNI) e hirió inicialmente a siete personas.

Finalmente, como consecuencia del incidente, falleció una mujer, identificada como Dunielquis Fonseca Borges, quien trabajaba como especialista en Gestión Económica en la ESUNI.

Cifras que preocupan: Casi 2,000 muertos en 36 años

Según un estudio del Instituto de Geodesia y Astronomía (IGA), las tormentas eléctricas han provocado al menos 1,892 muertes en Cuba entre 1987 y 2023, con un promedio de 51 fallecimientos por año.

Aunque la tendencia ha sido decreciente (69 muertes anuales en los 90, 56 en los 2000; 37 en la década de 2010), los riesgos siguen siendo altos.

El máster en Ciencias Neobil Vega Batista, jefe del Departamento de Desarrollo Instrumental y Tecnológico del IGA, advirtió que “los daños no se limitan a la pérdida de vidas humanas, sino que incluyen afectaciones económicas complejas y difíciles de cuantificar”.

Desde 2024, instituciones como el IGA, el Instituto de Meteorología, la Universidad de La Habana, el Cuerpo de Bomberos y la Agencia de Protección Contra Incendios (APCI) participan en un Sistema de Alerta Temprana y estudio de vulnerabilidades, que busca reducir los efectos devastadores de estos fenómenos naturales.

Hasta el cierre de esta nota no ha trascendido la identidad de los tres fallecidos en Moa este viernes, como consecuencia de la caída de un rayo.