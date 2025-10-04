Sobrecogedor testimonio de uno de los sobrevivientes a caída de un rayo en Holguín

Irelemis Ortiz del Rosario, uno de los cuatro lesionados tras una descarga eléctrica en Moa que dejó tres fallecidos y cuatro heridos este viernes ofreció, un sobrecogedor testimonio sobre lo ocurrido.

“Iba para mi casa y empezó a llover y a haber descargas eléctricas. Un grupo de personas se metió debajo de un toldo que había cerca de la carretera. Nos metimos ahí para guarecernos de la lluvia y de los truenos. Cuando llevábamos más o menos una hora de estar ahí, que no paraba de llover, cayó un trueno encima de la lona; era una carpa”, relató Ortiz del Rosario en declaraciones a la prensa local.

Residente en el poblado de Yamanigüey, en el mismo municipio de Moa, Irelemis Ortiz explicó en detalle lo ocurrido tras la caída del rayo.

“Sentí que los ojos se me nublaron, sentí como un corrientazo fuerte y caí al suelo. Me tiró a una larga distancia, como de dos metros. Cuando recobré el conocimiento, miré y las personas estaban todas tiradas en el piso, los que estaban guareciéndose del agua”, añadió.

El testigo indicó que no podía decir los nombres de las demás personas porque no conocía a nadie de los que estaban junto a él.

“Después que cayó el rayo traté de pararme, pero no podía caminar. Desde donde estaba me arrastré unos cien metros hasta la carretera y me pelé todas las rodillas. Me tuve que arrastrar con una sola mano, porque no tenía fuerza en esta tampoco, la tenía acalambrada”, relató.

Cuenta que, estando ya en la carretera, hizo señas a varios vehículos, pero algunos no pararon, hasta que uno sí hizo caso y los llevó directo al hospital.

“Fue una experiencia dura, porque ver a tantas personas tiradas en el suelo, que no respondían, que les tomaban el pulso y no se lo sentían… Tiene que haber algunos fallecidos, al menos tres, porque yo vi que los trataban de levantar y no se movían. Yo cogí a uno de ellos por una pierna y no se movía”, acotó.

Sobre su evolución médica, Irelemis Ortiz dijo estar en espera de un ultrasonido para saber cómo estaban sus órganos internos. Añadió que, por lo demás, ya podía apretar la mano, caminar, mover los pies y que no tenía síntomas visibles de lo sucedido.

“Solo Dios sabe la experiencia que tuvimos”, concluyó Ortiz del Rosario, visiblemente afectado.

Identificación de los fallecidos

Los tres fallecidos como consecuencia de la potente descarga eléctrica ocurrida en Moa tenían edades comprendidas entre 33 y 36 años.

Las víctimas han sido identificadas como:

- Eniolquis Romero Terrero, 33 años (residente en Guamá, en Baracoa).

- Leonel Velázquez Legrá, 34 años (residente en reparto Armando Mestre, en Moa).

- Lázaro Rodríguez Peña, 36 años (residente en la ciudad de Holguín).

Los cuatro lesionados

Además de los cuatro fallecidos, resultaron lesionados en el accidente:

-Yuxander Robles Robles (El Jobo de Sagua de Tánamo): Temblores en el cuerpo y entumecimiento en los pies. Se encuentra estabilizado.

-Irelemis Ortiz del Rosario (Yamanigüey, Moa): Entumecimiento en las extremidades superiores e inferiores. Ya estabilizado.

-Lisbeth Pajan Silot (La Playa, Moa): Pérdida de conocimiento y escoriaciones en los ojos. Permanece bajo atención médica.

-Dantry Revé Quiala (Sagua de Tánamo): Escoriaciones en la rodilla izquierda y tobillo derecho. Ya estabilizado.

Las tormentas eléctricas han provocado al menos 1,892 muertes en Cuba entre 1987 y 2023, con un promedio de 51 fallecimientos por año, según un estudio reciente del Instituto de Geodesia y Astronomía (IGA),

Aunque la tendencia ha sido decreciente (69 muertes anuales en los 90, 56 en los 2000; 37 en la década de 2010), los riesgos siguen siendo altos.

El máster en Ciencias Neobil Vega Batista, jefe del Departamento de Desarrollo Instrumental y Tecnológico del IGA, advirtió que “los daños no se limitan a la pérdida de vidas humanas, sino que incluyen afectaciones económicas complejas y difíciles de cuantificar”.

Desde 2024, instituciones como el IGA, el Instituto de Meteorología, la Universidad de La Habana, el Cuerpo de Bomberos y la Agencia de Protección Contra Incendios (APCI) participan en un Sistema de Alerta Temprana y estudio de vulnerabilidades, que busca reducir los efectos devastadores de estos fenómenos naturales.

Una cadena de muertes por rayos en Cuba en 2025

El trágico evento en Cupey se suma a una serie de accidentes fatales causados por descargas eléctricas durante este año en Cuba:

Junio – Bauta, Artemisa: Dos adolescentes de 13 y 16 años murieron mientras jugaban fútbol al aire libre durante una tormenta eléctrica. Ese mismo día, en un hecho paralelo, una niña de tres años murió por ahogamiento en Playa Baracoa.

Agosto – Manicaragua, Villa Clara: Tres adolescentes murieron y una menor resultó herida por un rayo caído durante una tormenta vespertina.

Agosto – Colón, Matanzas: Una mujer de 42 años falleció tras recibir el impacto de un rayo mientras realizaba labores agrícolas en las cercanías de la comunidad La Luisa.

Septiembre – Ciudad de Holguín: Un hombre perdió la vida tras una descarga eléctrica en la terraza de su vivienda, cuando manipulaba una viga que accidentalmente hizo contacto con cables de alta tensión.

Además en julio, un grupo de jóvenes estuvo a punto de ser alcanzado por un rayo mientras jugaban fútbol bajo la lluvia en Ciego de Ávila. El meteorólogo Frank Fernández Castañeda calificó en esa oportunidad el hecho como una “imprudencia que podría costarles la vida”.