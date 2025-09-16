Rayo provoca daños en edificio de La Habana: Era la antigua sede del periódico El País

Vídeos relacionados:

Un rayo impactó este lunes la parte superior del edificio ubicado en Reina 158, entre San Nicolás y Rayo, en el municipio Centro Habana, que en el pasado albergó la sede del desaparecido periódico El País.

La descarga eléctrica provocó la caída de fragmentos de la cornisa hacia la vía pública, lo que generó alarma entre los transeúntes de la zona. Testigos aseguraron que tras el estruendo varios trozos de mampostería cayeron a la calzada, sin que hasta el momento se reporten lesionados.

Captura de pantalla Facebook / CAM Centro Habana

En imágenes difundidas en redes sociales por el Consejo Popular de Administración Municipal (CAM) de Centro Habana se observan piedras de gran tamaño sobre el pavimento mojado por la lluvia, mientras ciclistas y peatones transitaban a pocos metros del peligro.

El inmueble, obra de los arquitectos Cristóbal Díaz y Rafael de Cárdenas e inaugurado en 1941, constituye uno de los exponentes del Art Decó en la capital cubana.

En su fachada destacan relieves del escultor Cándido Álvarez Moreno, dedicados al transporte y las comunicaciones. Sin embargo, el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y los saqueos lo han convertido en una ruina que amenaza la seguridad de quienes circulan por la concurrida Calzada de la Reina.

Facebook / Gabriel Gorrin Armas

Durante décadas, el edificio fue símbolo de modernidad y de la pujanza del periodismo cubano. Tras la desaparición del diario El País, funcionó allí la imprenta 'José Luis Gómez', hasta que el local quedó cerrado y expuesto al abandono.

Vecinos de la zona recuerdan que en 2019 varias familias sin vivienda ocuparon el inmueble en reclamo de un lugar donde vivir, aunque fueron desalojadas por la policía pocos días después.

Especialistas en patrimonio han advertido sobre el deterioro del inmueble, al que consideran un hito arquitectónico que debería ser rescatado. No obstante, el impacto del rayo y los nuevos desprendimientos se suman a la lista de daños que amenazan con acelerar su destrucción definitiva.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades municipales no habían informado sobre medidas de seguridad ni sobre el destino del edificio, que permanece en un estado de grave deterioro y constituye un riesgo latente para los habaneros.

Contexto histórico: El País, la prensa cubana y el Art Decó en La Habana

El periódico El País

Fundado en 1902, poco después del establecimiento de la República, el diario El País fue uno de los principales rotativos de la primera mitad del siglo XX en Cuba.

Su línea editorial defendía una postura liberal y crítica hacia el poder político, convirtiéndose en un referente para sectores urbanos interesados en la vida pública y la modernización del país. Desde sus páginas se discutieron temas de política, economía y sociedad, y tuvo gran influencia en la opinión pública hasta mediados de los años 50.

habanartdeco.blogspot.com

La imprenta y redacción del diario se trasladaron en 1941 a un moderno edificio en la Calzada de la Reina, símbolo de su peso mediático y de su apuesta por la modernidad.

Tras 1959, como sucedió con otros periódicos independientes, El País fue clausurado y su inmueble pasó a manos estatales, perdiendo su función original como espacio de prensa libre.

La prensa en Cuba en los años 40 y 50

Durante estas décadas, La Habana contaba con una prensa diversa y vibrante, que incluía títulos como Diario de la Marina, Información, Avance, El Mundo y Prensa Libre. La competencia entre diarios generaba un ambiente de pluralidad, con redacciones modernas y tiradas que rivalizaban en circulación.

Estos periódicos no solo informaban, sino que marcaban la agenda política y cultural del país, reflejando un panorama de libertades informativas que contrasta con la realidad actual de la isla.

El Art Decó en Cuba

El edificio de El País se inserta en el movimiento Art Decó, que tuvo gran impacto en La Habana entre los años 30 y 50. Este estilo arquitectónico, originado en Francia, se caracterizó por el uso de líneas geométricas, relieves ornamentales y materiales modernos como el acero y el vidrio.

La Habana llegó a convertirse en una de las ciudades con mayor número de edificaciones Art Decó en América Latina, con ejemplos emblemáticos como el Edificio Bacardí, el Teatro América, el Hotel Sevilla y múltiples cines y residencias.

habanartdeco.blogspot.com

En el caso del inmueble de Reina 158, sus relieves escultóricos y su diseño imponente buscaban destacar en un entorno urbano dominado hasta entonces por el eclecticismo y la herencia colonial.

Hoy, sin embargo, gran parte de ese patrimonio Art Decó enfrenta el abandono y la amenaza del derrumbe, como ocurre con la antigua sede de El País.