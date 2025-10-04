Fallece una mujer tras ser atropellada en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Una madre cubana murió en Santiago de Cuba tras ser atropellada por un ómnibus Yutong, en un accidente ocurrido en las inmediaciones de la fábrica de aceite, cerca de la entrada al reparto donde se encuentra la prisión de Mar Verde.

La víctima fue identificada como Yurinet Despaigne Sentil, madre de un niño de cinco años, quien viajaba en una bicicleta junto a otra persona aún no identificada.

El vehículo implicado pertenece a la empresa Transtur y estaba al servicio de la termoeléctrica Renté, según informó en Facebook el periodidsta Yosmany Mayeta.

El impacto fue tan violento que la mujer falleció en el acto.

Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud de la segunda persona que la acompañaba en la bicicleta.

"Fue algo muy fuerte, imposible de olvidar", relató un familiar de la víctima, citado por Mayeta Labrada.

El accidente ocurrió en un tramo vial que ha sido señalado en múltiples ocasiones por residentes como altamente peligroso, debido a la confluencia diaria de ómnibus, camiones, bicicletas y peatones, en un entorno sin infraestructura vial adecuada ni iluminación suficiente.Vecinos que acudieron al lugar describieron la escena como dolorosa y reclamaron que este tipo de tragedias podrían evitarse si existieran condiciones mínimas de seguridad vial.

Tras el suceso, residentes del reparto Mar Verde y zonas aledañas exigieron a las autoridades la adopción de medidas urgentes que incluyan mejor señalización, alumbrado público, pasos peatonales visibles y mayor control del tráfico en horarios críticos.

También sugieren campañas de concientización para conductores y ciclistas sobre la necesidad de respetar las normas de tránsito y evitar comportamientos imprudentes.

Hasta el cierre de esta nota, no han trascendido otros detalles sobre el trágico accidente.

