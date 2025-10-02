Murió por el virus: La dura denuncia de un cubano tras la muerte de su abuelo en Cárdenas

Vídeos relacionados:
La crisis sanitaria en Matanzas acaba de cobrar un nuevo rostro humano, cuando Ariel Cabrera, actor, dramaturgo y periodista independiente, denunció en redes sociales la muerte de su abuelo Juan en Cárdenas a causa de “el virus” que azota a la provincia.
“Acaba de fallecer mi abuelo Juan por causa del virus. Cárdenas, Matanzas”, escribió en su perfil de Facebook, en un mensaje que refleja el dolor de cientos de familias golpeadas por la epidemia y la falta de respuestas oficiales.
El testimonio llega en medio de la expansión del chikungunya, confirmado por el Ministerio de Salud Pública en cinco provincias —Matanzas, Guantánamo, Santiago de Cuba, Pinar del Río y La Habana—, aunque las autoridades insisten en que no existen casos críticos ni fallecimientos vinculados directamente.
Matanzas, epicentro de la epidemia
Desde julio, la provincia vive una escalada de casos febriles que ha paralizado la vida cotidiana en municipios como Perico, Martí, Jovellanos y Cárdenas. La población enfrenta fiebre alta, vómitos y dolores incapacitantes, sin medicamentos suficientes para aliviar los síntomas.
Los hospitales, como el Provincial Faustino Pérez, se encuentran bajo presión creciente, mientras familias enteras quedan confinadas en casa cuidando a varios enfermos al mismo tiempo. La situación se agrava por la basura acumulada en calles y barrios, los apagones y la escasez de recursos para fumigación.
Dolor ciudadano y silencio oficial
Aunque la Organización Panamericana de la Salud y la propia Embajada de Estados Unidos en La Habana han alertado sobre los riesgos de la enfermedad —sobre todo en ancianos, embarazadas y personas con enfermedades crónicas—, las autoridades cubanas insisten en que el sistema de salud “no está colapsado” y que no hay pacientes críticos.
Sin embargo, denuncias como la de Cabrera ponen en evidencia la distancia entre el discurso oficial y la realidad de los hogares. “Cuando cae uno, caen muchos a su alrededor”, relataba días atrás una vecina de Santa Marta, barrio cercano a Varadero, donde los basureros rebosados conviven con círculos infantiles y policlínicos.
Una emergencia silenciada
El chikungunya no suele ser mortal, pero provoca dolores articulares persistentes y una sensación de quebranto físico que deja secuelas durante meses. En un país marcado por la falta de medicamentos y la desinformación, cada fallecimiento —como el denunciado por Cabrera— se convierte en símbolo de un sistema incapaz de proteger a sus ciudadanos en medio de la crisis.
En Matanzas, donde la gente habla ya de “alerta roja” frente al mosquito Aedes aegypti, la indignación crece al mismo ritmo que los contagios. La muerte del abuelo Juan no solo es una tragedia familiar, sino un llamado de atención sobre una emergencia sanitaria que las autoridades prefieren maquillar mientras la población sigue pagando el precio más alto.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Matanzas
¿Cuál es el estado actual de la crisis sanitaria en Matanzas?
La provincia de Matanzas está experimentando una crisis sanitaria agravada por un brote de chikungunya, con un aumento significativo de casos febriles desde julio. La situación se ve agravada por la acumulación de basura, apagones y la falta de recursos para la fumigación, lo que facilita la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus.
¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas frente al brote de chikungunya en Matanzas?
Las autoridades han anunciado acciones de saneamiento y recogida de desechos sólidos en Matanzas. Sin embargo, la población ha señalado la falta de transparencia y la manipulación informativa por parte del Estado. Las críticas se centran en la insuficiencia de las medidas tomadas y en la negativa a declarar una emergencia sanitaria, a pesar del creciente número de casos y la falta de medicamentos.
¿Cómo está afectando el chikungunya a la población de Matanzas?
El chikungunya está causando fiebre alta, vómitos y dolores incapacitantes en la población de Matanzas, lo que ha paralizado la vida cotidiana de muchos municipios. Familias enteras se ven obligadas a cuidar a múltiples enfermos al mismo tiempo, mientras los hospitales luchan por atender la creciente demanda de asistencia médica.
¿Cuál es la postura del gobierno cubano ante las denuncias sobre la crisis sanitaria en Matanzas?
El gobierno cubano insiste en que el sistema de salud no está colapsado y que no hay pacientes críticos debido al chikungunya. Sin embargo, denuncias de ciudadanos y periodistas independientes ponen en evidencia una desconexión entre el discurso oficial y la realidad, destacando la falta de respuestas efectivas ante la emergencia sanitaria.
