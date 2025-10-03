Teresa Padrón, a un año del crimen contra El Taiger: "Tu legado y las memorias compartidas me acompañan"

La exmánager del reguetonero cubano El Taiger, Teresa Padrón, recordó este 3 de octubre el primer aniversario del ataque que le costó la vida al artista, en un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.
“El 3 de octubre de 2024 mi vida cambió para siempre. Ese día recibí la noticia más dura… a mi hermano, a mi amigo, le habían disparado”, escribió Padrón en Instagram, acompañando sus palabras con un video de José Manuel Carvajal Zaldívar, nombre real del reguetonero.
Desde aquel día, Teresa vivió un proceso marcado por la esperanza y el dolor, los días en el hospital, la presión pública, las críticas, y finalmente, el desgarrador adiós.
“El 10 de octubre llegó la despedida que jamás pensé enfrentar… Mientras apretaba tu mano viendo cómo tu vida se apagaba, sentí un dolor imposible de describir”, relató con crudeza. “Este año aprendí que el dolor no se borra, se aprende a cargar”.
La que fuera una de las personas más cercanas al intérprete de “La Historia” y “Habla Matador”, destacó también lo que este tiempo le ha enseñado sobre la lealtad, la pérdida y el compromiso de preservar la memoria de su amigo.
“Hoy, un año después, sigo de pie. No porque el vacío haya sanado, sino porque tu legado y las memorias compartidas me acompañan. Y aunque ese octubre siempre me dolerá, también me recuerda que de la tragedia nació una misión: proteger tu nombre, tu historia, tu esencia… y pedir justicia por ti”, escribió.
“Te extraño más de lo que te imaginas y no hay un día que pase que yo no te tenga en mi mente y corazón. Vuela alto, mi Rey”, concluyó Teresa, que ha sido una de las impulsoras de iniciativas para mantener vivo el legado del cantante.
El Taiger fue víctima de un disparo en la cabeza en Miami el 3 de octubre de 2024. El artista fue hospitalizado de urgencia y permaneció en estado crítico durante una semana, hasta que falleció el 10 de octubre. Su muerte dejó una profunda huella en el género urbano cubano y en miles de seguidores dentro y fuera de la isla.
Preguntas frecuentes sobre el aniversario del asesinato de El Taiger y la búsqueda de justicia
¿Quién fue El Taiger y cómo impactó su muerte en la música cubana?
El Taiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Zaldívar, fue un reconocido reguetonero cubano que dejó una profunda huella en el género urbano tanto en Cuba como en el extranjero. Su inesperada muerte, tras recibir un disparo en la cabeza, significó un quiebre en la escena musical cubana, dejando un vacío entre sus seguidores y colegas.
¿Qué ha hecho Teresa Padrón para mantener vivo el legado de El Taiger?
Teresa Padrón ha sido una figura clave en la preservación del legado de El Taiger. Como exmánager y amiga cercana del artista, ha liderado campañas públicas y acciones legales para exigir justicia por su asesinato. Además, ha organizado homenajes y eventos conmemorativos tanto en Cuba como en Miami, y ha estado al frente de iniciativas para mantener viva la memoria y la música de El Taiger, incluyendo la denuncia de usos no autorizados de su imagen.
¿Cómo avanza el juicio por el asesinato de El Taiger?
El proceso judicial por el asesinato de El Taiger ha enfrentado múltiples retrasos. La fecha oficial para el inicio del juicio ha sido fijada para el 8 de diciembre de 2025. El acusado, Damián Valdez Galloso, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y, de ser hallado culpable, podría recibir cadena perpetua. Teresa Padrón y los seguidores de El Taiger continúan exigiendo justicia y atentos al desarrollo del juicio.
¿Cuál ha sido la reacción de Teresa Padrón ante los retrasos en el juicio?
Teresa Padrón ha expresado su preocupación y frustración ante los constantes aplazamientos del juicio. Ha criticado la falta de avances y teme que se llegue a un acuerdo que beneficie al acusado. Padrón se ha mantenido activa en redes sociales, reafirmando su compromiso de buscar justicia para El Taiger y asegurando que no descansará hasta que se haga justicia.
