Teresa Padrón, a un año del crimen contra El Taiger: "Tu legado y las memorias compartidas me acompañan"

La exmánager del reguetonero cubano El Taiger, Teresa Padrón, recordó este 3 de octubre el primer aniversario del ataque que le costó la vida al artista, en un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

“El 3 de octubre de 2024 mi vida cambió para siempre. Ese día recibí la noticia más dura… a mi hermano, a mi amigo, le habían disparado”, escribió Padrón en Instagram, acompañando sus palabras con un video de José Manuel Carvajal Zaldívar, nombre real del reguetonero.

Desde aquel día, Teresa vivió un proceso marcado por la esperanza y el dolor, los días en el hospital, la presión pública, las críticas, y finalmente, el desgarrador adiós.

“El 10 de octubre llegó la despedida que jamás pensé enfrentar… Mientras apretaba tu mano viendo cómo tu vida se apagaba, sentí un dolor imposible de describir”, relató con crudeza. “Este año aprendí que el dolor no se borra, se aprende a cargar”.

La que fuera una de las personas más cercanas al intérprete de “La Historia” y “Habla Matador”, destacó también lo que este tiempo le ha enseñado sobre la lealtad, la pérdida y el compromiso de preservar la memoria de su amigo.

“Hoy, un año después, sigo de pie. No porque el vacío haya sanado, sino porque tu legado y las memorias compartidas me acompañan. Y aunque ese octubre siempre me dolerá, también me recuerda que de la tragedia nació una misión: proteger tu nombre, tu historia, tu esencia… y pedir justicia por ti”, escribió.

“Te extraño más de lo que te imaginas y no hay un día que pase que yo no te tenga en mi mente y corazón. Vuela alto, mi Rey”, concluyó Teresa, que ha sido una de las impulsoras de iniciativas para mantener vivo el legado del cantante.

El Taiger fue víctima de un disparo en la cabeza en Miami el 3 de octubre de 2024. El artista fue hospitalizado de urgencia y permaneció en estado crítico durante una semana, hasta que falleció el 10 de octubre. Su muerte dejó una profunda huella en el género urbano cubano y en miles de seguidores dentro y fuera de la isla.

Preguntas frecuentes sobre el aniversario del asesinato de El Taiger y la búsqueda de justicia