Abogado de cubana implicada en la muerte de Daylon Fleitas explica cómo la joven se entregó

Ariely Álvarez Cabrera, la mujer acusada de encubrir el asesinato del cubano Daylon Fleitas González, se entregó voluntariamente a las autoridades en México y está colaborando activamente con la justicia.

Así lo aseguró su abogado, quien defiende su inocencia y afirma que su clienta ha sido injustamente señalada como co-responsable del crimen.

“Escapó del hotel y se entregó”

Según el letrado, Álvarez no viajó por voluntad propia con su pareja, el presunto autor material del crimen, Alfredo Carballo González, sino que escapó del lugar donde él la mantenía y tomó la decisión de acudir a las autoridades.

“Ariely no fue con el novio voluntariamente a México, pero sí escapó voluntariamente e inmediatamente del hotel y compró un billete para el aeropuerto y desde el aeropuerto habló inmediatamente con las autoridades de México”, explicó en entrevista con Univision.

Su testimonio busca desmontar la versión presentada por la fiscalía, que sostiene que Álvarez colaboró activamente en la huida tras el crimen ocurrido el pasado 3 de agosto en Medley, al noroeste del condado de Miami-Dade.

Al ser cuestionado sobre la participación de Ariely en la limpieza de la escena, el letrado se mostró tajante.

“Nosotros no vemos nada de eso, solamente vemos a una esposa que llegó a un lugar donde el esposo la citó a ella y ella lo ayuda a limpiar el carro”, sostuvo, restando intención criminal a los actos de su representada.

“Ella es completamente inocente”, sentenció.

Cooperación, pero sin culpabilidad

El defensor legal asegura que su clienta no solo se entregó a las autoridades mexicanas, sino que ha estado colaborando con la justicia estadounidense y con la Interpol para facilitar la captura de Carballo, quien continúa fugitivo desde que se halló el cuerpo de Fleitas el pasado 8 de agosto dentro de un contenedor abandonado cerca de su camioneta.

“Ella está ayudando en el proceso. Está colaborando. No obstante, ella no sabe dónde está su esposo. Recuerda, ella escapó de un hotel en México, semanas antes”, añadió el abogado, intentando desligarla del plan de fuga ejecutado por la pareja tras el homicidio.

“No vamos a aceptar ningún acuerdo de culpabilidad que le presente la fiscalía”, afirmó de forma categórica el defensor, dejando claro que se preparan para enfrentar el proceso judicial hasta demostrar su versión.

Durante la audiencia judicial celebrada en Miami-Dade, el letrado solicitó la reducción de la fianza a 40,000 dólares, alegando que Álvarez no tiene antecedentes penales, no representa riesgo de fuga y ha mostrado voluntad de colaborar.

No obstante, la jueza Mindy S. Glazer mantuvo la fianza en 200,000 dólares y ordenó que, de ser liberada, quedara bajo arresto domiciliario con monitor GPS, entrega de pasaporte y un toque de queda nocturno.

La joven fue extraditada desde México semanas después del crimen y enfrenta cargos por complicidad en el encubrimiento de un asesinato y manipulación de evidencia física, figuras que buscan sancionar a quienes alteran la escena de un crimen o ayudan a evadir la justicia.

Álvarez Cabrera salió esta semana en libertad bajo fianza.

Por ahora, las autoridades continúan la búsqueda activa de Alfredo Carballo González, señalado como el autor material del asesinato de Daylon Fleitas.

Su captura es clave para esclarecer completamente el caso y determinar el verdadero grado de implicación de cada uno de los acusados.

