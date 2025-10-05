Avistan tromba en altura desde varios puntos de Cruces, Cienfuegos

Vídeos relacionados:

Una tromba en altura, popularmente conocida como “rabo de nube”, fue observada este sábado en el municipio de Cruces.

“Una tromba en la altura ha sido divisas desde varios puntos de Cruces, en dirección hacia Mal Tiempo. La misma según testigos no llegó a bajar del todo, por lo que se infiere no haya daños”, informó el perfil de Facebook Tiempo a su Favor, quien compartió imágenes del fenómeno.

El avistamiento de esta tromba en altura se suma a una serie de fenómenos similares que han sorprendido a los cubanos en los últimos meses a tono con la inestabilidad de las condiciones meteorológicas.

Facebook

A finales de agosto, una fue avistada en la zona sur de Guanajay, Artemisa, sin que se produjeran daños en superficie.

Días atrás, una tromba marina en el Malecón de La Habana causó pánico entre transeúntes y choferes, que quedaron sorprendidos al ver cómo el fenómeno se formaba muy cerca de la costa.

Lo más leído hoy:

En Artemisa también se han multiplicado los reportes: primero con una tromba en altura al norte de Güira de Melena y poco después con otra registrada en Alquízar, igualmente sin impactos en tierra.

Los meteorólogos coinciden en que este tipo de formaciones son frecuentes en la temporada de calor y humedad, cuando la atmósfera presenta gran inestabilidad y abundante convección.

Preguntas frecuentes sobre las trombas en altura en Cuba