Avistan tromba en altura desde varios puntos de Cruces, Cienfuegos

Una tromba en altura, popularmente conocida como “rabo de nube”, fue observada este sábado en el municipio de Cruces.
“Una tromba en la altura ha sido divisas desde varios puntos de Cruces, en dirección hacia Mal Tiempo. La misma según testigos no llegó a bajar del todo, por lo que se infiere no haya daños”, informó el perfil de Facebook Tiempo a su Favor, quien compartió imágenes del fenómeno.
El avistamiento de esta tromba en altura se suma a una serie de fenómenos similares que han sorprendido a los cubanos en los últimos meses a tono con la inestabilidad de las condiciones meteorológicas.
A finales de agosto, una fue avistada en la zona sur de Guanajay, Artemisa, sin que se produjeran daños en superficie.
Días atrás, una tromba marina en el Malecón de La Habana causó pánico entre transeúntes y choferes, que quedaron sorprendidos al ver cómo el fenómeno se formaba muy cerca de la costa.
En Artemisa también se han multiplicado los reportes: primero con una tromba en altura al norte de Güira de Melena y poco después con otra registrada en Alquízar, igualmente sin impactos en tierra.
Los meteorólogos coinciden en que este tipo de formaciones son frecuentes en la temporada de calor y humedad, cuando la atmósfera presenta gran inestabilidad y abundante convección.
Preguntas frecuentes sobre las trombas en altura en Cuba
¿Qué es una tromba en altura y cómo se diferencia de un tornado?
Una tromba en altura es un fenómeno meteorológico que se forma en niveles altos de la atmósfera, sin tocar el suelo. A diferencia de los tornados, que tienen contacto con la tierra y pueden causar daños significativos, las trombas en altura son menos destructivas y se desarrollan bajo condiciones de alta inestabilidad atmosférica, sin llegar a ser un peligro directo si no evolucionan a tornados terrestres.
¿Por qué se están viendo más trombas en altura en Cuba últimamente?
El aumento en la frecuencia de trombas en altura en Cuba se debe a la creciente inestabilidad atmosférica en la región, especialmente durante la temporada de verano. Las condiciones de alta humedad, calor y convección en la atmósfera favorecen la formación de estos fenómenos. Además, el cambio climático podría estar intensificando la actividad meteorológica extrema en la isla.
¿Cuáles han sido algunos avistamientos recientes de trombas en altura en Cuba?
Recientemente, se han avistado trombas en altura en varias localidades de Cuba, incluyendo Cruces en Cienfuegos, Guanajay y Güira de Melena en Artemisa, y sobre el Malecón de La Habana. A pesar de su frecuencia, estos fenómenos no han causado daños, ya que no han tocado tierra.
¿Qué precauciones deberían tomar los cubanos ante el aumento de fenómenos meteorológicos extremos?
Es importante que los cubanos presten atención a los reportes meteorológicos y estén preparados para condiciones climáticas severas. Esto incluye evitar la exposición durante tormentas eléctricas, no cruzar zonas inundadas y asegurarse de que las viviendas estén preparadas para enfrentar vientos fuertes. La preparación es clave para minimizar riesgos en situaciones de inestabilidad atmosférica.
