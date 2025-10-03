Pronostican fin de semana con lluvias y tormentas en el sur de Florida

Vídeos relacionados:

El sur de Florida se prepara para un fin de semana marcado por lluvias y tormentas frecuentes, según los pronósticos meteorológicos actualizados este viernes 3 de octubre.

La tarde y la noche de hoy serán lluviosas, con temperaturas que se mantendrán en el rango alto de los 80°F (26.7°C).

Perturbación en el Atlántico suroeste

Una perturbación ubicada sobre el sur de Florida está siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Aunque la probabilidad de que se forme un sistema tropical es baja -solo un 10 % en los próximos dos días-, la abundante humedad asociada con este sistema podría generar fuertes lluvias e inundaciones localizadas.

El NHC informó que la perturbación se moverá hacia el noroeste atravesando la península, y aunque los vientos superiores limitarán un desarrollo significativo, la combinación de la baja y otros límites remanentes podrían provocar lluvias intensas durante el fin de semana.

El pronóstico específico para los próximos días indica para el sábado, un 60 % de probabilidad de tormentas, con temperaturas máximas de 88°F (31°C).

El domingo la probabilidad de tormentas baja apenas al 50 %, con temperaturas similares.

Riesgos de inundaciones y condiciones marítimas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Miami alertó sobre la persistencia de fuertes lluvias y posibles inundaciones de agua dulce hasta el domingo, especialmente en áreas con mal drenaje.

Además, las mareas altas podrían ralentizar el drenaje, aumentando la amenaza de inundaciones costeras moderadas en la costa este del sur de Florida durante el fin de semana.

Los meteorólogos también advierten sobre corrientes de resaca en todas las playas del sureste de Florida, y de posibles inundaciones menores durante los periodos de marea alta.

Se recomienda a los conductores evitar carreteras inundadas y extremar precauciones en zonas bajas.

Vigilancia mantenida

El NHC ha estado observando esta onda tropical desde hace varios días.

El sistema, ubicado en el Atlántico suroeste, podría desarrollar un área de baja presión mientras se desplaza desde el noroeste de las Bahamas hacia el sur de Florida y posteriormente al Golfo de México.

Los meteorólogos insisten en que cualquier desarrollo sería gradual y de baja amenaza inmediata para la región.

No obstante, se recalca la necesidad de seguir de cerca la evolución del sistema, dado que las condiciones de octubre suelen favorecer la formación de tormentas en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada ciclónica.

La perturbación también tuvo impactos significativos en otras zonas del Caribe: recientes lluvias intensas asociadas al mismo sistema provocaron la muerte de dos personas en la provincia de Santiago de Cuba, debido a derrumbes en sus viviendas.

Este antecedente subraya la importancia de mantener la alerta ante la probabilidad de fuertes lluvias e inundaciones en el sur de Florida durante los próximos días.

