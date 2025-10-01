Orgullo de Matanzas: Fotógrafo Raúl Navarro recibe reconocimiento en el Calendario Meteorológico 2026

Niños juegan en el río San Juan bajo un arcoíris, la foto reconocida por la OMM

¡Lo hizo otra vez! El fotógrafo matancero Raúl Navarro González volvió a destacarse en la escena internacional al obtener una Mención Honorífica en el concurso de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para el Calendario Meteorológico 2026.

El periódico Girón informó que la imagen premiada retrata una escena cotidiana en Matanzas: dos niños jugando en las aguas del río San Juan bajo un arcoíris que resalta la belleza natural de la ciudad y la interacción de sus habitantes con los fenómenos atmosféricos.

Captura Facebook / Periódico Girón

La instantánea cautivó al jurado por su equilibrio entre técnica, sensibilidad artística y capacidad para transmitir la esencia de lo meteorológico en la vida diaria.

La OMM precisó en sus redes sociales que fueron seleccionadas 13 fotografías de distintos países con Mención Honorífica por su calidad y diversidad geográfica.

Captura Facebook / World Meteorological Organization

Estas imágenes aparecerán en la contraportada del calendario impreso, como muestra de su valor artístico.

En su perfil de Facebook, Raúl Navarro compartió el orgullo por este nuevo logro: “Con gran orgullo anuncio que, por tercera vez consecutiva, he sido Mención Honorífica en el concurso fotográfico del Calendario WMO 2026”.

Captura Facebook / Raúl Navarro González

Además, subrayó: “Agradezco a la World Meteorological Organization por esta distinción y a todos quienes han apoyado mi trabajo. Este logro me impulsa a seguir capturando la belleza y la complejidad de nuestra provincia desde una perspectiva meteorológica y ambiental. ¡Gracias!”.

El fotógrafo destacó además que recibir este reconocimiento por tercera vez consecutiva lo motiva a mantener su empeño en documentar la riqueza natural de Matanzas y en mostrar cómo los fenómenos climáticos se entrelazan con la vida cotidiana.

“La fotografía meteorológica no es solo captar nubes o lluvias, es también contar cómo vivimos esos momentos en nuestra ciudad”, ha señalado en otras ocasiones.

Con una pasión declarada por reflejar la relación entre el hombre y la naturaleza, Navarro se ha consolidado como uno de los exponentes cubanos más visibles en este tipo de certámenes, llevando el nombre de Matanzas a publicaciones internacionales y reforzando el valor cultural de su trabajo.

En 2024, Navarro fue reconocido en el mismo concurso por su fotografía "Tormenta eléctrica sobre la ciudad", que retrata el puente La Concordia de Matanzas bajo una descarga eléctrica, combinando técnica y belleza arquitectónica.

