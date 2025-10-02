Dos ondas tropicales bajo vigilancia del Centro Nacional de Huracanes

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo observación dos ondas tropicales en el Atlántico, aunque las probabilidades de desarrollo ciclónico se mantienen bajas en ambos casos.

La primera de ellas se localiza en el Atlántico tropical central, donde se espera que una onda tropical emerja desde la costa africana en los próximos días.

Esta podría interactuar con otra perturbación que ya se encuentra en la región, generando un sistema combinado que podría tener algún desarrollo lento mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora (entre 24 y 32 km/h), señaló la entidad en el último parte.

Explicó que la probabilidad de formación en 48 horas es de 0% y en los próximos siete días de 20%.

El segundo sistema en vigilancia se ubica en el Atlántico suroeste, donde podría desarrollarse un área de baja presión a lo largo de un frente remanente, cerca del noroeste de las Bahamas y el sur de Florida, durante los próximos dos días.

Cualquier posible desarrollo de este sistema sería gradual mientras se traslada sobre la península de Florida hacia el Golfo de México.

La probabilidad de formación en 48 horas es del 10% y en 7 días del 10% también.

Este sistema provocó intensas lluvias en el oriente cubano, donde se reportaron dos fallecidos en la provincia de Santiago de Cuba por derrumbes en sus viviendas durante las precipitaciones.

Ambos sistemas representan una baja amenaza inmediata, pero los meteorólogos recomiendan seguir atentos a su evolución, especialmente ante las condiciones favorables que suelen darse en el Atlántico durante octubre, en la segunda mitad de la temporada ciclónica.

Por su parte, el huracán Imelda, que se había desplazado al este de las Bermudas, ha perdido fuerza y se transformó en un ciclón extratropical durante la mañana de este jueves, según el más reciente y último boletín emitido por el NHC.

A las 11:00 a.m. (AST), Imelda se localizaba en los 33.2°N y 59.5°W, con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora (120 km/h) y desplazamiento hacia el este-noreste a 29 millas por hora (46 km/h).