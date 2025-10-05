¡Adiós al sueño mundialista! Cuba cae ante Australia y se despide del torneo Sub-20

Vídeos relacionados:

La selección cubana de fútbol Sub-20 dijo adiós a su sueño mundialista tras caer ante Australia 3 goles por 1 en Santiago de Chile.

Los campeones de Asia dominaron el encuentro ante una defensa cubana replegada.

Max Caputo en el 21 y Daniel Bennie (39’) pusieron tierra de por medio para los Socceros en un primer tiempo australiano.

En el segundo, los antillanos tuvieron la posesión y mejores llegadas, pero el segundo gol de Caputo nada más reanudar puso el encuentro muy cuesta arriba.

Alessio Raballo encontró la recompensa a sus muchos intentos en el minuto 63' tras un centro de Samuel Rodríguez.

Pese a que el encuentro se abrió, el marcador se mantuvo igual y el pitido final decretó el colofón de la meritoria experiencia mundialista de los cubanos, que tras abrir con derrota ante Argentina, había logrado un histórico empate contra Italia.

Lo más leído hoy:

“Sabíamos que era muy difícil entendiendo que nos tocó probablemente el grupo más complejo, pero aun así logramos empatar con Italia y marcar en todos los partidos”, dijo al oficialista Jit tras el encuentro el técnico cubano Pedro Pablo Pereira

“Me quedo con la actitud de los muchachos, que no se rindieron a pesar de enfrentar a rivales del nivel en que se compitió, que era nuestro objetivo. Marcaron cuatro goles y lo más importante, dejaron evidencia de que hay talento para el futuro, que puede tributar a la selección absoluta”, concluyó

Por su parte, Alessio Raballo, el goleador cubano de la noche dijo tener sentimientos encontrados.

“Claro que me alegra marcar, pero hubiera preferido que ganara el equipo. Estoy orgulloso de mis compañeros que se entregaron al máximo”, comentó.

Empate histórico ante Italia

El miércoles, los jóvenes cubanos había obtenido un resultado histórico ante Italia tras una remontada épica en el segundo tiempo, lo que dejaba al conjunto caribeño con opciones reales de avanzar a los octavos de final por primera vez.

El encuentro comenzó con dominio italiano y dos goles en contra para Cuba antes del descanso. El equipo caribeño lucía desconectado, pero todo cambió en el vestuario.

En el cierre de la primera mitad, Italia sufrió la expulsión de Jamal Iddrissou por doble amarilla, lo que dejó a los europeos con un hombre menos y abrió una ventana de esperanza para los cubanos.

La segunda parte fue completamente distinta. Jade Quiñones, elegido Jugador del Partido, lideró con velocidad y talento un ataque cubano que no dejó de presionar. A los 70 minutos, tras una revisión en el VAR, el árbitro decretó penal a favor de Cuba.

El encargado fue Michael Camejo, quien convirtió con frialdad pese a la presión del momento. Este gol significó mucho más que un descuento: reactivó el espíritu del equipo y la afición, que coreaba desde las gradas como si estuvieran en casa.

Minutos más tarde, en otra jugada dentro del área italiana, Didier Reinoso fue derribado. El árbitro principal no lo vio inicialmente, pero tras revisión en el VAR señaló un segundo penal para Cuba. Nuevamente Camejo asumió la responsabilidad, y con un toque sutil marcó el 2-2 histórico, convirtiéndose en el héroe de la noche.

“Hace unos meses salía de una operación de rodilla y pensé que no podría jugar este Mundial. Marcar dos goles ante Italia es lo más grande que me ha pasado. Algún día se lo contaré a mi hijo que está por nacer”, declaró Camejo entre lágrimas a JIT.

Preguntas frecuentes sobre la eliminación de Cuba en el Mundial Sub-20