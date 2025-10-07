Detienen a cubano por robo con violencia de una moto en La Habana

Vídeos relacionados:

Un hombre fue detenido por la policía tras protagonizar un violento asalto en el que despojó a un motorista de una moto eléctrica y dinero en efectivo, tras amenazarlo con un cuchillo en plena calle.

El suceso ocurrió en horas de la tarde en el municipio habanero de Boyeros, y ha generado alarma entre los vecinos, que advierten del aumento de este tipo de delitos.

Todo comenzó con un aparente servicio de transporte informal.

Un ciudadano, mecánico de profesión, recibió un encargo de su vecino: este último le había prestado su moto eléctrica, probablemente para que el mecánico pudiera trabajar o hacer alguna diligencia.

En la ya habitual "lucha" del día a día cubano, el mecánico decidió aprovechar la ocasión para "buscarse un menudito", y aceptó dar una carrera hasta el Trigal, un conocido punto dentro del municipio Arroyo Naranjo.

Lo que parecía una gestión inocente se transformaría en un violento asalto.

El robo: amenaza con cuchillo a plena luz del día

Según el testimonio recogido por el perfil oficialista de Facebook El Cubano Fiel, cuando el conductor y su pasajero llegaron al destino, el supuesto cliente sacó un cuchillo y lo amenazó, exigiéndole todo lo que llevaba encima, incluyendo la moto que no le pertenecía.

El suceso ocurrió a las cuatro de la tarde, en plena vía pública, lo que evidencia el creciente nivel de audacia y violencia en este tipo de delitos.

El agresor logró apoderarse del vehículo eléctrico y del dinero que el mecánico llevaba consigo, dándose a la fuga inmediatamente después.

El hecho fue rápidamente denunciado y las autoridades lograron detener al presunto asaltante en Calabazar, lugar que conecta con varias zonas de fácil escape hacia municipios colindantes, como el propio Arroyo Naranjo.

Fuente: Captura de Facebook/El Cubano Fiel

La información no detalló cuánto tiempo demoró su captura ni si la moto fue recuperada, pero sí confirma que el sujeto ya está bajo custodia.

No se ha informado si el mecánico sufrió heridas durante el robo, aunque la amenaza con arma blanca en un espacio abierto y en plena tarde deja en evidencia el riesgo que corrió su vida durante el altercado.

Una postal del deterioro cotidiano

Este hecho no es un caso aislado. Aunque la prensa estatal evita sistematizar estadísticas sobre delitos violentos, perfiles oficialistas como El Cubano Fiel se han convertido en una suerte de cronistas informales de lo que ocurre en los barrios.

La publicación refleja no solo la comisión de un delito, sino también la precariedad de quienes -como el mecánico- buscan una vía de ingreso adicional en un entorno económico cada vez más hostil.

En Cuba, donde los vehículos eléctricos se han convertido en bienes preciados debido al déficit de transporte público y la escasez de combustible, los asaltos a motoristas han comenzado a formar parte de una tendencia preocupante. Este caso, en el que se entrelazan la confianza vecinal, el oportunismo del agresor y la vulnerabilidad de un trabajador informal, evidencia el estado de inseguridad creciente en zonas urbanas de la capital.

