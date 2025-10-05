Régimen realiza juicio “ejemplarizante” en Artemisa por hurto y sacrificio de ganado

Campesinos denuncian que el robo y sacrificio de ganado continúa fuera de control en los campos cubanos

La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa condenó a penas de siete y ocho años de privación de libertad, respectivamente, a dos ciudadanos acusados de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor.

Durante el juicio oral y público de la causa No.207 de 2024, efectuado el 26 de septiembre de 2025, se expuso que los imputados se dirigieron a la zona del camino de la finca Carranza, en el municipio de Mariel, donde robaron y sacrificaron una res, con el propósito de vender su carne y obtener ganancias ilícitas.

El tribunal declaró probado que actuaron “sin autorización” y con el objetivo de “incrementar ilegítimamente sus patrimonios personales”, informó el telecentro Artemisa Visión.

Además de las penas de cárcel, el tribunal impuso a los acusados sanciones accesorias, entre ellas la prohibición de salida del territorio nacional y el comiso de los instrumentos empleados en el delito, así como el pago de responsabilidad civil por los daños ocasionados al propietario del animal.

El comunicado oficial destacó que durante el proceso se “cumplieron las garantías procesales” y se respetó el “debido proceso consagrado en la Constitución”, insistiendo en que las sanciones fueron determinadas en función de la “conducta social y la lesividad del actuar” de los acusados.

Aunque las autoridades presentan el fallo como un ejercicio de justicia y control legal, el tono del reporte y la cobertura estatal sugieren un carácter ejemplarizante, en línea con la estrategia gubernamental de mostrar castigos severos ante los crecientes casos de hurto y sacrificio de ganado en el país, en medio del desabastecimiento alimentario y el alza de precios que golpea a la población.

Lo más leído hoy:

A fines de septiembre, el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque condenó a 10 años de cárcel a un hombre por el delito de robo con violencia e intimidación, luego de irrumpir en una vivienda en el municipio de Güines, donde amenazó a un padre y su hijo con un machete.

Días atrás, cuatro matarifes fueron arrestados en Ciego de Ávila, tras ser acusados de robar sistemáticamente ganado a campesinos de la zona de La Palma, donde operaban con total impunidad.

Antes, en Sancti Spíritus, un recluso que se encontraba de pase penitenciario aprovechó la ocasión para robar un caballo y sacrificarlo en su propia vivienda, ubicada en la calle Bayamo.

Asimismo, un joven fue sorprendido cuando intentaba robar una vaca en terrenos del antiguo central azucarero Salvador Rosales, conocido como Algodonal, en Santiago de Cuba, y fue reducido por los vecinos y con las manos amarradas, obligado a caminar detrás de un carretón tirado por un caballo.

El recorrido atravesó varias calles de la comunidad perteneciente al municipio de Songo-La Maya y buscó exponerlo públicamente.

En Holguín, un hombre fue captado en video mientras sacrificaba un caballo a plena luz del día, lo que generó indignación y temor entre los vecinos por la impunidad con que actuaba.

Pocas semanas después, en Granma, las autoridades detuvieron a un grupo de matarifes que transportaban carne de res en varios carros particulares.

La operación desmanteló una red que comercializaba ilegalmente productos cárnicos en la región, sin control sanitario ni autorización legal.

En La Habana, la policía también ha actuado contra este tipo de delitos. Una red de matarifes fue desmantelada por las fuerzas del orden, tras descubrirse un punto de sacrificio clandestino donde operaban sin condiciones higiénicas ni permisos, afectando directamente la salud pública.

Campesinos cubanos denuncian que el robo y sacrificio de ganado continúa fuera de control en los campos de la isla, afectando gravemente la economía agropecuaria y la seguridad alimentaria.

La ciudadanía cubana ha expresado su creciente preocupación por el aumento de la delincuencia en diversas zonas del país, en especial robos con violencia, asaltos y hurtos a plena luz del día.

Este tipo de episodios aviva el debate sobre la seguridad ciudadana en Cuba, donde muchos ciudadanos expresan sentirse cada vez más vulnerables ante la impunidad de los delincuentes, y en un contexto marcado por el malestar popular, apagones y protestas en diversas provincias.