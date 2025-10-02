Denuncian nueva modalidad de estafa con motos en Guantánamo

Vídeos relacionados:

Una nueva modalidad de estafa relacionada con la compraventa de motos ha sido denunciada en Guantánamo, donde al menos una persona resultó afectada tras caer en un esquema de robo disfrazado de alquiler.

Según alertó en Facebook el usuario Alexander Ríos Cruz, esta práctica consiste en ofrecer en alquiler una moto y entregar el carné de identidad para que el cliente lo fotografíe como garantía.

Captura Facebook / Alexander Ríos Cruz

Sin embargo, una vez que el vehículo está en manos de un tercero, el supuesto dueño lo vende por otra vía y luego lo reporta como robado.

“Te alquilan la moto, dan su carnet para que le tomes una fotografía como garantía, luego venden la moto y la reportan como robada y no lo ves más”, denunció Ríos en una publicación hecha este miércoles.

En el caso que relató, la moto fue finalmente recuperada, pero las personas que la compraron perdieron todo el dinero, sin posibilidad de recuperarlo ni de hacer valer una reclamación legal, ya que el vehículo fue reportado como sustraído.

La publicación ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales y residentes en Guantánamo y otras provincias, incluso algunos compartieron sucesos similares.

Adany Crespo dijo: “Soy de Artemisa, a mí me pasó eso mismo, en mi caso el que me alquiló la moto está preso y nada de la moto”.

Por su parte, Eduardo García compartió un consejo y alerta: “La moto no se presta ni se alquila, aprendan que los tiempos de hoy no son los de antes”.

Para Milagros Ramírez, el problema es mucho más profundo: “¿Tú sabes lo que pasa? Que aquí se permite el vago, no estudian, no trabajan, la mente no la ocupan en algo bueno, en prosperar o en salir adelante. Que el gobierno haga un contingente por toda la provincia y todas esas tierras que no trabajan lo ponga a sembrar arroz, tabaco y café”.

La inseguridad vinculada al robo y estafas con motos continúa en aumento en diversas provincias de Cuba.

Un cubano residente en Miami fue víctima de un fraude al intentar comprar una moto eléctrica para su hermana en la isla, perdiendo 1,200 dólares tras ser contactado por supuestos vendedores en Revolico que desaparecieron con el dinero.

En Santiago de Cuba, la Policía organizó un acto político para devolver siete motos robadas, mientras los ciudadanos cuestionaban la efectividad del MININT y denunciaban la ola de robos y asaltos que afecta a quienes dependen de estos vehículos para trabajar.

Un cubano desesperado ofreció 200 mil pesos como recompensa por su moto robada en La Habana, reflejo de una situación generalizada que también llevó a ofrecerse 1,000 dólares en Villa Clara por información que permitiera recuperar otro vehículo sustraído.

Los delitos no se limitan a estafas digitales o robos simples. Una cámara de seguridad en La Habana captó el momento exacto en que una moto eléctrica era robada, evidenciando la audacia de los delincuentes, incluso en zonas transitadas y a plena luz del día.

La gravedad del fenómeno se manifiesta también en los operativos policiales. Un operativo reciente resultó en la detención de tres implicados en un robo millonario de motos en Pinar del Río, confirmando la existencia de redes organizadas que operan con violencia y rapidez.

