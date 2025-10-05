Buscan al dueño de un triciclo tras hallarse una de sus partes escondida en un monte de Camagüey

Vídeos relacionados:
Un buen samaritano busca al dueño de un triciclo tras hallar una de sus partes escondida en un monte de Camagüey.
“Al que le robaron un triciclo eléctrico como este hoy encontré una cama tirada en el monte llame al 50304191”, escribió en el grupo de Facebook Revolico Camagüey Jorge Falls Moreira.
La publicación de Falls Moreira ha recibido decenas de comentarios divididos entre los que lo felicitan por su generosidad y los que lamentan el aumento de los robos en la isla.
No es la primera vez que se reporta el hallazgo de una parte de un vehículo robado en los últimos tiempos en Cuba.
A finales de agosto, la policía del municipio 10 de Octubre intentaba localizar al propietario de un triciclo eléctrico que fue encontrado abandonado y sin neumáticos en una calle de La Habana.
El vehículo, que carece de sus tres ruedas, fue hallado por vecinos de la calle Juan Delgado, entre Lacret y Luis Estévez en Diez de Octubre, quienes de inmediato dieron parte a las autoridades.
Según los propios residentes, la policía investiga quien es el dueño del triciclo eléctrico, ya que no se ha reportado oficialmente el robo del mismo.
Estos hechos ocurren en el contexto de una escalada de la criminalidad en la isla y el robo de vehículos.
Por esa misma fecha, el dueño de un Lada 2107 denunció el robo de su carro cuando estaba aparcado fuera del Agromercado de Tulipán.
La víctima es Luis Gerald Simón Romañach, quien hizo un llamado en sus redes sociales, para que cualquier persona con información relevante sobre el paradero del carro lo contactara a través del teléfono 53305629.
