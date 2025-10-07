Denuncian en Cienfuegos acoso de adolescentes a ancianos en pleno mediodía

Vídeos relacionados:

Una vecina de Cienfuegos denunció en redes sociales el comportamiento violento de un grupo de adolescentes que, según su testimonio, se dedica a molestar y agredir verbalmente a ancianos en los alrededores del centro de negocios de la ciudad.

La publicación fue realizada por Karen García en el grupo de Facebook Revolico Cienfuegos, donde relató haber presenciado varios incidentes en horario del mediodía, cuando los jóvenes aprovechan la salida de las escuelas para empujar, halar pertenencias o insultar a personas mayores del barrio.

“Vengo a denunciar un problema que está sucediendo en Cienfuegos (...). Algunos estudiantes de secundaria se están dedicando a molestar a los ancianos del barrio, lo mismo empujándolos, halando sus pertenencias o insultándolos”, escribió la usuaria, quien afirmó haber sido testigo directa de uno de los hechos.

García explicó que no pudo grabar el incidente, pero advirtió que si vuelve a ocurrir, tomará imágenes y acudirá a las autoridades correspondientes.

“La próxima vez los voy a grabar y subir para las redes, y voy a ir a donde tenga que ir, ya sea a la policía o a menores”, señaló.

En su mensaje pidió a los padres “apretar más la tuerca” y hablar con sus hijos sobre el respeto a los mayores, advirtiendo que este tipo de acciones podrían terminar en una desgracia.

“El jueguito ese lo tienen con adultos mayores porque saben que no se pueden defender, pero si siguen así podría ocurrir una desgracia, porque esas personas también tienen familia que los defiendan”, agregó.

Cienfuegos, al igual que otras ciudades del país, ha visto crecer en los últimos años las denuncias vecinales por indisciplina social y agresiones en espacios públicos, un reflejo de la creciente tensión y descomposición social en medio de la crisis económica y el desamparo institucional.

La publicación generó decenas de comentarios de apoyo y preocupación de otros usuarios que lamentaron la pérdida de valores y el aumento de la violencia juvenil en las calles.

Nanevi Solís García calificó la situación como “una barbaridad” y pidió a los padres asumir responsabilidad. “Controlen a sus hijos, sepan con quién se reúnen (...). No todos los ancianos viven solos y lo único que lograrán con esto es buscar una desgracia”, escribió.

Adrián Francisco Sánchez Cano coincidió en que el problema comienza en los hogares y no en las escuelas. “Es muy triste ver cómo los adolescentes andan haciendo y deshaciendo a su antojo. La educación base de todo ser humano es el seno familiar”, expresó.

La usuaria L. Ania Pérez lamentó la falta de civismo y escribió: “No existe país en el mundo con más indisciplinas sociales que este, por Dios, y esa es la juventud con la que contamos”.

Carmen Pérez fue más directa al pedir “mano dura”, afirmando que se necesita autoridad y disciplina. “Por eso admiro tanto al presidente de El Salvador. No pide más que respeto, uniforme correcto y buenos modales”, dijo.

Por su parte, Carmen Estévez Herrera sugirió que la denuncia se dirija directamente a la escuela de los implicados: “Debe ser una escuela cercana, es vergonzoso lo que pasa. Los ancianos son los más indefensos y vulnerables”.

Otros usuarios, como Mirta Martínez, condenaron los abusos y los calificaron como “imperdonables”, mientras Nelson Romero apoyó la publicación y pidió que las familias identifiquen a los responsables: “La juventud está muy mal. Si veo ese abuso, no me quedo callado”.

Leticia Bomate exigió la intervención de las autoridades de menores, y Maricela de Armas recordó que “el respeto y la buena conducta se enseñan en casa; la escuela refuerza valores, pero no puede reemplazar la educación familiar”.

En distintos puntos de Cuba, los ancianos se han convertido en blanco frecuente de robos y agresiones, reflejo de la creciente violencia que afecta al país.

En La Habana, una vendedora ambulante discapacitada fue asaltada por un joven bajo los efectos de drogas, quien le arrebató pertenencias y mercancías, dejándola aún más vulnerable ante una pensión estatal que no cubre sus necesidades básicas.

Casos similares han sacudido a la capital en las últimas semanas. Una mujer con Alzheimer fue hallada golpeada tras un asalto ocurrido mientras deambulaba sola y desorientada por el reparto Camilo Cienfuegos.

En otro hecho que generó una oleada de indignación, un video mostró a un hombre golpeando violentamente a una anciana dentro de un auto turístico en plena vía pública, ante la mirada de testigos que apenas reaccionaron.

La violencia también se extiende a otras provincias. En Camagüey, durante un apagón, una anciana fue brutalmente agredida y despojada de su dinero y celular por un joven que aprovechó la oscuridad para atacarla sin testigos.

Esta modalidad delictiva se ha vuelto cada vez más común en medio de los prolongados cortes eléctricos.

Los asaltos en plena calle también se repiten. En el reparto Alamar, un ladrón empujó a un anciano de 72 años para robarle su teléfono, dejándolo tirado en el suelo antes de huir.

Pocos días antes, en Granma, dos jóvenes fueron detenidos por golpear con un palo a un anciano para robarle su moto eléctrica, en un acto de violencia que evidencia el nivel de impunidad con que operan estos agresores.

