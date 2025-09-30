Dos mujeres pierden la vida en hechos de violencia de género en Cuba

Vídeos relacionados:
Cuba vuelve a estremecerse ante dos nuevos feminicidios ocurridos en los últimos días, confirmados por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC).
Los casos elevan a 33 el número de feminicidios registrados en lo que va de 2025, en medio de una crisis persistente de violencia y ausencia de protocolos efectivos de protección, según la información publicada en la red social X.
El primer hecho ocurrió el 26 de septiembre en Torriente, Jagüey Grande (Matanzas), donde Yamila Zayas Toledo, de 35 años, fue asesinada en su vivienda por su expareja.
Un día antes, la víctima había presentado una denuncia formal ante la policía local, pero las autoridades no contuvieron al agresor. Yamila deja tres hijos, dos de ellos menores de edad, y su hija más pequeña presenció el crimen.
El segundo caso corresponde al feminicidio social de Dayli Acosta Oceguera, de 24 años, desaparecida desde el 22 de septiembre y cuyo cuerpo fue encontrado el 26 en el Parque Lenin, La Habana. Era madre de tres niñas pequeñas.
Estos crímenes se suman a un subregistro que incluye además un asesinato de un hombre por motivos de género, tres intentos de feminicidio y tres casos en investigación en Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.
Activistas recalcan que denunciar estos hechos no es un delito y llaman a la ciudadanía a colaborar con los observatorios feministas para visibilizar y combatir esta violencia estructural que el Estado cubano sigue sin atender de manera efectiva.
Preguntas frecuentes sobre feminicidios en Cuba
¿Cuál es la situación actual de los feminicidios en Cuba en 2025?
En lo que va de 2025, se han registrado 33 feminicidios en Cuba, según datos de los observatorios feministas Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas. Esto refleja una crisis persistente de violencia de género en el país, agravada por la falta de protocolos efectivos de protección y la ausencia de reconocimiento oficial de estos delitos. Las plataformas independientes continúan documentando estos crímenes y exigiendo al Estado cubano la implementación de medidas preventivas.
¿Cómo están respondiendo las autoridades cubanas a los feminicidios?
Las autoridades cubanas no reconocen oficialmente el término "feminicidio" y no han implementado políticas efectivas para combatir la violencia de género. El Estado cubano sigue sin atender de manera efectiva la violencia estructural que sufren las mujeres, dejando esta labor en manos de organizaciones feministas independientes que documentan y visibilizan estos casos. Las activistas denuncian la falta de transparencia y la inacción gubernamental ante esta problemática.
¿Qué organizaciones están trabajando en la documentación de feminicidios en Cuba?
Las organizaciones principales que documentan feminicidios en Cuba son Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). Estas plataformas independientes se dedican a verificar y visibilizar los casos de violencia de género en el país, ante la falta de datos oficiales y el silencio del Estado. Su labor es fundamental para exigir justicia y políticas públicas que protejan a las mujeres.
¿Qué desafíos enfrentan las organizaciones feministas en Cuba?
Las organizaciones feministas en Cuba enfrentan varios desafíos, entre ellos la desconexión tecnológica, los constantes apagones y la criminalización del activismo. Estas dificultades complican la comunicación ciudadana y el trabajo de documentación independiente. A pesar de estos obstáculos, continúan verificando feminicidios y llamando a la ciudadanía a colaborar con información que permita visibilizar y combatir esta violencia extrema.
