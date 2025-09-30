Dos mujeres pierden la vida en hechos de violencia de género en Cuba

Vídeos relacionados:

Cuba vuelve a estremecerse ante dos nuevos feminicidios ocurridos en los últimos días, confirmados por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC).

Los casos elevan a 33 el número de feminicidios registrados en lo que va de 2025, en medio de una crisis persistente de violencia y ausencia de protocolos efectivos de protección, según la información publicada en la red social X.

El primer hecho ocurrió el 26 de septiembre en Torriente, Jagüey Grande (Matanzas), donde Yamila Zayas Toledo, de 35 años, fue asesinada en su vivienda por su expareja.

Un día antes, la víctima había presentado una denuncia formal ante la policía local, pero las autoridades no contuvieron al agresor. Yamila deja tres hijos, dos de ellos menores de edad, y su hija más pequeña presenció el crimen.

El segundo caso corresponde al feminicidio social de Dayli Acosta Oceguera, de 24 años, desaparecida desde el 22 de septiembre y cuyo cuerpo fue encontrado el 26 en el Parque Lenin, La Habana. Era madre de tres niñas pequeñas.

Estos crímenes se suman a un subregistro que incluye además un asesinato de un hombre por motivos de género, tres intentos de feminicidio y tres casos en investigación en Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.

Lo más leído hoy:

Activistas recalcan que denunciar estos hechos no es un delito y llaman a la ciudadanía a colaborar con los observatorios feministas para visibilizar y combatir esta violencia estructural que el Estado cubano sigue sin atender de manera efectiva.

Preguntas frecuentes sobre feminicidios en Cuba