Joven asaltado en Holguín pide ayuda para conseguir una minerva

Dennis Domínguez, padre del joven Lester Domínguez, víctima de un brutal asalto a machetazos en marzo de 2023, solicitó ayuda para conseguir una minerva ortopédica que su hijo necesita mientras espera una operación para corregir las vértebras invertidas que padece.

En una publicación en Facebook, Dennis indicó que, debido a medidas de seguridad y protección, la cirugía aún no tiene fecha confirmada y que la minerva es un elemento indispensable para la recuperación de Lester.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse al número 50112552.

El caso de Lester, natural de Holguín, ha estado marcado por una larga lucha contra las secuelas del ataque, que le provocó una lesión medular C5 incompleta.

El muchacho ha tenido que someterse a múltiples cirugías, tratamientos y rehabilitación tanto en su provincia como en el hospital Julito Díaz, en La Habana.

A pesar de los avances en sensibilidad y ciertos movimientos, el joven aún no ha logrado caminar.

En agosto pasado, tras realizarle una resonancia magnética, los médicos confirmaron que Lester podía someterse a una operación para corregir las vértebras invertidas, una condición grave que amenaza con provocar artritis y complicar su recuperación.

La familia ha tenido que garantizar los insumos y medicamentos debido a la escasez en los hospitales, y mantiene la esperanza de que la intervención se realice pronto.

El caso se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza en Cuba

Dennis Domínguez ha denunciado reiteradamente las carencias del sistema de salud, señalando que los apagones y la falta de recursos dificultan la recuperación de su hijo.

En varias ocasiones, ha considerado la posibilidad de salir del país para que Lester reciba atención especializada que la Isla no puede garantizar.

A pesar de las dificultades, la familia continúa agradeciendo el apoyo recibido, las oraciones y la solidaridad de quienes siguen de cerca la evolución del joven.

"Esperemos que todo salga bien y que Dios, junto a los médicos, lo sigan restaurando", escribió Dennis, enfatizando que cualquier ayuda para conseguir la minerva será de gran importancia para el tratamiento de Lester.

A dos años y medio del ataque que casi le costó la vida, la historia de Lester Domínguez refleja no solo el impacto de la violencia y la inseguridad en Cuba, sino también la resiliencia de un joven que lucha por recuperar su movilidad y su futuro

