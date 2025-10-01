Joven asaltado en Holguín pide ayuda para conseguir una minerva

Vídeos relacionados:
Dennis Domínguez, padre del joven Lester Domínguez, víctima de un brutal asalto a machetazos en marzo de 2023, solicitó ayuda para conseguir una minerva ortopédica que su hijo necesita mientras espera una operación para corregir las vértebras invertidas que padece.
En una publicación en Facebook, Dennis indicó que, debido a medidas de seguridad y protección, la cirugía aún no tiene fecha confirmada y que la minerva es un elemento indispensable para la recuperación de Lester.
Los interesados en colaborar pueden comunicarse al número 50112552.
El caso de Lester, natural de Holguín, ha estado marcado por una larga lucha contra las secuelas del ataque, que le provocó una lesión medular C5 incompleta.
El muchacho ha tenido que someterse a múltiples cirugías, tratamientos y rehabilitación tanto en su provincia como en el hospital Julito Díaz, en La Habana.
A pesar de los avances en sensibilidad y ciertos movimientos, el joven aún no ha logrado caminar.
En agosto pasado, tras realizarle una resonancia magnética, los médicos confirmaron que Lester podía someterse a una operación para corregir las vértebras invertidas, una condición grave que amenaza con provocar artritis y complicar su recuperación.
La familia ha tenido que garantizar los insumos y medicamentos debido a la escasez en los hospitales, y mantiene la esperanza de que la intervención se realice pronto.
El caso se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza en Cuba
Dennis Domínguez ha denunciado reiteradamente las carencias del sistema de salud, señalando que los apagones y la falta de recursos dificultan la recuperación de su hijo.
En varias ocasiones, ha considerado la posibilidad de salir del país para que Lester reciba atención especializada que la Isla no puede garantizar.
A pesar de las dificultades, la familia continúa agradeciendo el apoyo recibido, las oraciones y la solidaridad de quienes siguen de cerca la evolución del joven.
"Esperemos que todo salga bien y que Dios, junto a los médicos, lo sigan restaurando", escribió Dennis, enfatizando que cualquier ayuda para conseguir la minerva será de gran importancia para el tratamiento de Lester.
A dos años y medio del ataque que casi le costó la vida, la historia de Lester Domínguez refleja no solo el impacto de la violencia y la inseguridad en Cuba, sino también la resiliencia de un joven que lucha por recuperar su movilidad y su futuro
Preguntas frecuentes sobre el caso de Lester Domínguez y el sistema de salud en Cuba
¿Qué ocurrió con Lester Domínguez en Holguín?
Lester Domínguez fue víctima de un brutal asalto a machetazos en marzo de 2023 en Holguín, Cuba. Este ataque le provocó una lesión medular C5 incompleta y múltiples complicaciones de salud que aún enfrenta.
¿Por qué es importante la minerva ortopédica para Lester?
La minerva ortopédica es crucial para Lester porque es un elemento indispensable para su recuperación mientras espera una cirugía que corregirá las vértebras invertidas, una condición que amenaza con provocar artritis y complicar su rehabilitación.
¿Qué desafíos enfrenta el sistema de salud cubano según el caso de Lester?
El sistema de salud cubano enfrenta serias carencias de recursos e insumos, lo que dificulta la recuperación de Lester y otros pacientes. Apagones y falta de materiales médicos esenciales son algunos de los problemas denunciados por su familia.
¿Cómo ha impactado la solidaridad en el caso de Lester Domínguez?
La solidaridad ha sido fundamental en el caso de Lester, con apoyo de amigos, familiares y cubanos en el exilio. Este respaldo ha ayudado a la familia a enfrentar las dificultades y a mantener la esperanza de una recuperación completa.
¿Qué simboliza el caso de Lester Domínguez en Cuba?
El caso de Lester se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza en Cuba, reflejando no solo el impacto de la violencia y la inseguridad, sino también la fuerza y determinación de un joven que lucha por recuperar su movilidad y su futuro.
