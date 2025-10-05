Adulto mayor de 76 años resulta gravemente herido tras violento ataque en Santiago de Cuba

El hecho conmocionó e indignó a los vecinos, quienes reclaman una acción inmediata de las autoridades

Un violento ataque con machete ocurrido la tarde del viernes dejó gravemente herido a un hombre de 76 años, identificado como Wilfredo Calzadilla, en la zona del kilómetro 11 y medio, El Castillito, en Santiago de Cuba.

El hecho ha generado conmoción e indignación entre los vecinos, que reclaman una acción inmediata de las autoridades.

Según una fuente local que pidió el anonimato por motivos de seguridad, el agresor fue identificado como Roberto Vega, un hombre conocido en la comunidad por presuntas estafas relacionadas con la venta de piezas de televisores.

Tras el ataque, Vega huyó del lugar y continúa prófugo, pese a que la denuncia ya fue presentada ante la policía, reportó a través de su perfil en Facebook el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

Familiares del herido informaron que Calzadilla sufrió múltiples heridas y fue trasladado de urgencia a la casa de su hija, en Veguita de Galo, donde permanece bajo cuidado debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, no hay versión oficial de la policía, ni detalles sobre las circunstancias que provocaron la agresión.

Ante la falta de resultados oficiales, los hijos del afectado han iniciado su propia búsqueda del agresor.

El ataque ha encendido las alarmas en la zona rural santiaguera, donde los residentes aseguran que los hechos violentos y delictivos se han incrementado sin que exista una respuesta eficaz por parte de las autoridades.

Los vecinos exigen mayor control y seguridad, denunciando una creciente sensación de impunidad que pone en riesgo a las comunidades más vulnerables de la provincia.

Un violento asalto se reportó el 1 de septiembre en el Distrito José Martí, en Santiago de Cuba, con un saldo dos personas heridas con armas blancas y una suma de dinero “bien considerable” robada.

Semanas antes, un violento ataque contra varias mujeres ocurrió en la intersección de las calles Trocha y Cristina, en la segunda ciudad del país, ante la mirada atónita de transeúntes.

La violencia callejera en Santiago de Cuba ha dejado varios episodios alarmantes en semanas recientes como evidencia de la creciente inseguridad en la isla.

Una cadena de apuñalamientos perturbó a la ciudad cuando dos hechos violentos se produjeron en un mismo día, evidenciando el incremento de la inseguridad y la agresividad en espacios públicos.

Días después, se registró una violenta pelea en las afueras de un taller de celulares, donde varios individuos se enfrentaron a golpes en plena vía pública.

El caso del presunto “asesino caníbal” de Santiago de Cuba mantiene conmocionada aún a la ciudadanía, en medio de las sospechas de que José Luis Fernández Torres, de 60 años, no solo sea responsable del brutal asesinato de Ángel Luis Mercantety Quiñones, sino también de la desaparición de otros vecinos del reparto Abel Santamaría.

En junio, un campesino de 70 años fue torturado y asesinado en Quintoque para robarle sus pertenencias, en un crimen que conmocionó al oriente cubano.

Meses antes, un estudiante resultó gravemente herido en la Escuela Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo”, tras un violento incidente dentro del centro educativo.

Asimismo, vecinos denunciaron que bandas de menores armados cometen asaltos y robos en las calles santiagueras sin que las autoridades ofrezcan soluciones efectivas.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana advirtió que en 2024 se reportaron más de dos delitos diarios en el país, con un aumento superior al 50 % respecto al año anterior.

Santiago, junto a Matanzas, La Habana y Holguín, encabeza la lista de las provincias más afectadas.

