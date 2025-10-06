Madre de tres hijos pierde la vida tras un nuevo hecho de violencia de género en La Habana

Vídeos relacionados:

Profunda consternación ha causado en las últimas horas en Cuba el feminicidio de Noralis Estenoz, madre de tres hijos asesinada por su expareja el sábado en el reparto Versalles, del municipio La Lisa, en La Habana.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 3:30 a.m., cuando el agresor -cuyo nombre no ha trascendido- irrumpió en el domicilio de la víctima y la atacó con un arma blanca, causándole la muerte, informó la página en Facebook “La Tijera”, que cita a vecinos de la zona.

Según la publicación, el asesino de Estenoz “irrumpió violentamente en la vivienda y le asestó una puñalada en el pecho” y, al ella “caer al suelo, continuó atacándola brutalmente”.

“La Tijera” afirmó que el crimen ocurrió en “un edificio donde la mayoría de los vecinos son policías” y frente a la madre de la mujer, quien “gritó desesperada hasta desmayarse”. Sin embargo, en los comentarios, personas allegadas a la víctima negaron que la señora haya sido testigo del asesinato de su hija.

El agresor -añadió el post- trató de darse a la fuga e “hirió a un policía que intentó detenerlo, pero fue reducido tras recibir un disparo”. Varias personas aseguraron que el individuo falleció horas después, en el hospital adonde había sido trasladado.

CiberCuba contactó a familiares y allegados a la víctima, para recabar información sobre el lamentable hecho, pero no ha recibido respuesta hasta el momento de publicar esta nota.

El crimen ha conmocionado a familiares, amigos, conocidos y vecinos de la joven madre, y a cubanos en general. En los comentarios a las publicaciones en redes sociales, muchos advirtieron sobre el aumento de la violencia contra las mujeres en Cuba, el alza de los feminicidios y la falta de acción eficaz de las autoridades para frenar estos hechos.

Además, cuestionaron que estos hechos no se informen por la prensa y otros canales oficiales del régimen, y la población deba enterarse a través de las redes, plataformas feministas y medios de comunicación indepensientes.

El feminicidio de Noralis Estenoz elevaría a 34 la cifra de crímenes por violencia machista durante 2025, tomando como base el subregistro que llevan organizaciones feministas independientes.

El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y el observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) verificaron hasta fines de septiembre 33 feminicidios en el país, lo que evidencia la aguda crisis de violencia en la sociedad cubana y la ausencia de protocolos efectivos de protección hacia las mujeres.

Desde 2019 hasta el 1 de octubre de este año, ambas plataformas documentaron 300 feminicidios en Cuba, cifra que representa sólo un subregistro de la violencia machista que persiste en la isla.

