INSMET emite recomendaciones para protegerse durante tormentas eléctricas

Vídeos relacionados:

El Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET) emitió nuevas recomendaciones de seguridad para protegerse durante tormentas eléctricas, tras la muerte de tres jóvenes cubanos y cuatro heridos en un poblado rural del municipio Moa, en Holguín.

Ante el incremento de tormentas eléctricas y las muertes asociadas, el INSMET reiteró a través de Facebook varias medidas de precaución, especialmente al aire libre:

Si escucha un trueno, busque refugio seguro inmediatamente: casas, oficinas, centros comerciales o vehículos con techo duro y ventanas cerradas.

Evite áreas elevadas, cuerpos de agua y estructuras metálicas.

No se refugie bajo árboles solitarios ni salientes rocosos.

Si está en grupo, sepárese para reducir el riesgo colectivo.

En mar abierto, regrese a tierra firme tan pronto como sea posible.

La entidad subraya que, si se anticipa una tormenta, lo mejor es posponer cualquier actividad al aire libre para evitar el riesgo de una descarga fatal.

El trágico suceso mencionado ocurrió el pasado viernes en Cupey, cuando una potente descarga eléctrica impactó cerca de la entrada del caserío.

Los fallecidos fueron trasladados al Hospital General Docente Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero, donde las autoridades coordinaron labores de identificación con familiares y vecinos.

Lo más leído hoy:

Entre los heridos se encuentran Yuxander Robles Robles (El Jobo), Irelemis Ortiz del Rosario (Yamanigüey), Lisbeth Pajan Silot (La Playa) y Dantry Revé Quiala (Sagua de Tánamo), quienes presentaron lesiones de diversa gravedad y permanecen bajo vigilancia médica.

El accidente en Moa no ha sido un hecho aislado. Solo en 2025 se han reportado múltiples muertes por rayos en Cuba:

Junio – Bauta, Artemisa: Dos adolescentes murieron mientras jugaban fútbol durante una tormenta.

Dos adolescentes murieron mientras jugaban fútbol durante una tormenta. Agosto – Manicaragua, Villa Clara: Tres adolescentes fallecieron y una menor fue herida por una descarga eléctrica.

Tres adolescentes fallecieron y una menor fue herida por una descarga eléctrica. Agosto – Colón, Matanzas: Una mujer de 42 años murió mientras trabajaba en labores agrícolas.

mientras trabajaba en labores agrícolas. Septiembre – Ciudad de Holguín: Un hombre perdió la vida al manipular una viga que hizo contacto con cables eléctricos en su vivienda.

En mayo de 2023, Moa ya había vivido otra tragedia cuando una descarga hirió a siete personas en la Empresa de Servicios a la Unión del Níquel (ESUNI), y una de ellas falleció posteriormente.

Según un estudio del Instituto de Geodesia y Astronomía (IGA), las descargas eléctricas han causado al menos 1.892 muertes entre 1987 y 2023, con un promedio de 51 fallecimientos anuales.

“Los daños no se limitan a las vidas humanas. Las afectaciones económicas son complejas y difíciles de cuantificar”, alertó Neobil Vega Batista, jefe del Departamento de Desarrollo Instrumental del IGA.

Desde 2024, varias instituciones científicas y de respuesta rápida implementan un Sistema de Alerta Temprana para mitigar los efectos de estos fenómenos, aunque las cifras de este año indican que el peligro sigue siendo elevado.