Jordi Alba anuncia su retirada del fútbol profesional a los 36 años

El futbolista español Jordi Alba anunció este martes su retirada del fútbol profesional a los 36 años, a través de una publicación en Instagram en la que escribió: "Gracias, fútbol. Gracias por tanto", acompañada de un emotivo corazón rojo.

El lateral izquierdo, actualmente jugador del Inter Miami CF, confirmó que colgará las botas al finalizar la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS), sumándose así a su compañero Sergio Busquets, quien también anunció su retiro recientemente.

"Es el momento adecuado para empezar un nuevo capítulo y cerrar el actual con una hermosa sensación", expresó el internacional español en su mensaje de despedida, publicado a través de un video en su página de Instagram.

Alba llegó al conjunto de Miami en 2023, junto a Lionel Messi y Busquets, tras una larga y exitosa trayectoria en el FC Barcelona, donde se consolidó como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo.

En su paso por el club catalán, ganó seis Ligas de España, cinco Copas del Rey, cuatro Supercopas, una Champions League y una Eurocopa con España en 2012.

Desde La Masía hasta los estadios de todo el mundo, Jordi Alba fue sinónimo de velocidad, inteligencia táctica y entrega total. Su conexión con Messi en el Barça marcó una época.

En total, disputó más de 450 partidos con el primer equipo del Barcelona, dejando una huella imborrable en la historia del club.

El FC Barcelona reaccionó a su anuncio con un mensaje en redes sociales: "Un lateral como ningún otro. Escribió su nombre en la historia del Barça. Gracias, Jordi".

Inter Miami también le dedicó palabras de gratitud: "Gracias, Jordi, por dejar tu huella en nuestro club y en el fútbol".

En el último partido aportó dos goles y fue el jugador del encuentro.

Con dos partidos aún por jugar en la temporada regular —frente a Atlanta United y Nashville SC—, el conjunto de Miami se prepara para una etapa de transición.

La salida de Alba y Busquets libera espacios clave para el próximo año. El club ya está en negociaciones avanzadas para fichar al también lateral español Sergio Reguilón, quien podría unirse al equipo en 2026.

Con la despedida de Jordi Alba, el fútbol pierde a otro de sus referentes silenciosos pero fundamentales. Un jugador que defendió cada camiseta con pasión, respeto y profesionalismo, y que se va dejando legado, títulos y una estela de respeto dentro y fuera del campo.