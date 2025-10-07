¿Baches o pocetas?

Vídeos relacionados:
Un video con tono de “documental de naturaleza” convirtió en protagonista a un mega bache en los alrededores del Café Colón, en el límite entre Arroyo Naranjo y Diez de Octubre, para denunciar —con humor— la proliferación de huecos y charcos en las calles habaneras.
El clip, que forma parte de la serie de videos de Despingovery Channel, está narrado como si se tratara de una expedición científica, habla de “endovuecos fluviales”, “pocetas charcales” y de un “pare obligatorio” que la profundidad del cráter impone a todo el que pasa.
El narrador “descubre” una formación huecal en la frontera municipal y realiza una “prueba de inmersión” para medir la profundidad del bache, celebrándolo —entre risas— como “maravilla descojonativa”.
El cráter es presentado como una “cordillera huecal” digna de la “Despingósfera” (en alusión a la crisis cubana), con guiños a supuestos “textos ferroviarios antiguos” que atribuyen su origen al descarrilamiento de un tren cargado de baches.
La “barrera charquífera enchumbativa” es elevada a símbolo local y el video remata con una autodefinición paródica: “Somos Despingobrichana por los baches de La Habana”.
Más allá del chiste
La parodia funciona como denuncia ciudadana: el “pare obligatorio” no es un recurso literario, sino la forma en que conductores y motoristas deben sortear huecos que obligan a frenar en seco, con riesgo de accidentes y averías.
La puesta en escena de Despingovery Channel revela, con ironía, un problema cotidiano: calles con cráteres convertidos en piscinas tras la lluvia, afectando la movilidad y el entorno.
La “crónica de campo” a lo Discovery Channel no descubre una nueva especie, sino un viejo conocido: el bache habanero, cada vez más profundo y prolífico. El humor hace reír; el asfalto roto, no.
Despingovery en una Cuba en crisis
Despingovery Channel es un canal del creador de contenido y humorista cubano Eddy Ceballos (@eddy.pa_.gozar).
El divertido canal, donde Eddy, con voz de documentalista y guion de humor criollo, documenta el lamentable estado de la isla, anuncia una serie de videos que muestran la Cuba caótica en la que habitamos.
Su tono seudocientífico y cargado de dobles sentidos, retrata el deteriorado y caótico paisaje urbano de La Habana como si fuera un documental de Discovery Channel, pero con un toque bien cubano.
Preguntas frecuentes sobre Despingovery Channel y el estado de las calles en La Habana
¿Qué es Despingovery Channel y quién está detrás de este proyecto?
Despingovery Channel es un proyecto humorístico creado por Eddy Ceballos, que utiliza el formato de documental para satirizar el estado de deterioro de las calles y otras infraestructuras en La Habana, Cuba. El canal se ha vuelto viral por su enfoque humorístico y crítico de la situación actual de la isla.
¿Cuál es el propósito de los videos de Despingovery Channel?
Los videos de Despingovery Channel tienen como objetivo denunciar el mal estado de las infraestructuras urbanas en La Habana mediante el uso del humor y la sátira. Eddy Ceballos emplea un tono seudocientífico para hablar de los baches, charcos y otros problemas que afectan la vida diaria en la ciudad, convirtiendo estos problemas en "maravillas naturales" para resaltar su gravedad.
¿Cómo ha reaccionado el público cubano a las denuncias humorísticas de Despingovery Channel?
El público cubano ha reaccionado con una mezcla de risas y reflexiones a las denuncias presentadas en los videos de Despingovery Channel. Mientras que muchos aplauden la creatividad y el enfoque humorístico de Eddy Ceballos, también hay preocupación sobre las posibles repercusiones del gobierno hacia este tipo de crítica satírica.
¿Qué problemas específicos se destacan en los videos de Despingovery Channel?
Los videos de Despingovery Channel destacan problemas como baches profundos, charcos en las calles, y el deterioro de infraestructuras en La Habana. Estos problemas no solo afectan la movilidad y seguridad de los ciudadanos, sino que también reflejan el abandono y la falta de mantenimiento de las infraestructuras urbanas en Cuba.
