¿Baches o pocetas?

Un video con tono de “documental de naturaleza” convirtió en protagonista a un mega bache en los alrededores del Café Colón, en el límite entre Arroyo Naranjo y Diez de Octubre, para denunciar —con humor— la proliferación de huecos y charcos en las calles habaneras.

El clip, que forma parte de la serie de videos de Despingovery Channel, está narrado como si se tratara de una expedición científica, habla de “endovuecos fluviales”, “pocetas charcales” y de un “pare obligatorio” que la profundidad del cráter impone a todo el que pasa.

El narrador “descubre” una formación huecal en la frontera municipal y realiza una “prueba de inmersión” para medir la profundidad del bache, celebrándolo —entre risas— como “maravilla descojonativa”.

El cráter es presentado como una “cordillera huecal” digna de la “Despingósfera” (en alusión a la crisis cubana), con guiños a supuestos “textos ferroviarios antiguos” que atribuyen su origen al descarrilamiento de un tren cargado de baches.

La “barrera charquífera enchumbativa” es elevada a símbolo local y el video remata con una autodefinición paródica: “Somos Despingobrichana por los baches de La Habana”.

Más allá del chiste

La parodia funciona como denuncia ciudadana: el “pare obligatorio” no es un recurso literario, sino la forma en que conductores y motoristas deben sortear huecos que obligan a frenar en seco, con riesgo de accidentes y averías.

La puesta en escena de Despingovery Channel revela, con ironía, un problema cotidiano: calles con cráteres convertidos en piscinas tras la lluvia, afectando la movilidad y el entorno.

La “crónica de campo” a lo Discovery Channel no descubre una nueva especie, sino un viejo conocido: el bache habanero, cada vez más profundo y prolífico. El humor hace reír; el asfalto roto, no.

Despingovery en una Cuba en crisis

Despingovery Channel es un canal del creador de contenido y humorista cubano Eddy Ceballos (@eddy.pa_.gozar).

El divertido canal, donde Eddy, con voz de documentalista y guion de humor criollo, documenta el lamentable estado de la isla, anuncia una serie de videos que muestran la Cuba caótica en la que habitamos.

Su tono seudocientífico y cargado de dobles sentidos, retrata el deteriorado y caótico paisaje urbano de La Habana como si fuera un documental de Discovery Channel, pero con un toque bien cubano.

