Los latinos fueron clave para sostener la economía de EE.UU. durante y después de la pandemia

Obreros de la construcción después del trabajo en EEUU (Imagen de referencia) Foto © Flickr / Elvert Barnes

Vídeos relacionados:

En un momento en que los migrantes latinos enfrentan una creciente vulnerabilidad en Estados Unidos por las políticas migratorias del presidente Trump, un informe académico destaca su papel esencial en la economía del país.

Lejos de ser una carga económica, la población latina ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico de Estados Unidos en la última década, y especialmente durante y después de la pandemia de COVID-19.

Así lo señala un informe publicado en septiembre de 2024 por el Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de UCLA y el Centro de Investigación y Pronóstico Económico de la California Lutheran University.

El estudio reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) latino en Estados Unidos alcanzó los 3,7 billones de dólares en 2022, lo que lo convierte —si fuera una economía independiente— en el quinto más grande del mundo, por encima de potencias como India, Reino Unido y Francia.

El informe también destaca que, entre 2019 y 2022, años marcados por la pandemia, el PIB latino creció a un ritmo promedio de 4.8% anual, frente al 1.5% de la economía estadounidense en su conjunto.

En ese periodo, los latinos representaron el 41.4% del crecimiento del PIB real del país, pese a que constituyen solo el 19.2% de la población nacional.

Lo más leído hoy:

“Cuando se produjo el COVID-19, muchos analistas predijeron que las ganancias económicas anteriores de los latinos se borrarían”, explicó David Hayes-Bautista, profesor de medicina en UCLA y coautor del informe, quien añadió: “Pero el PIB latino de Estados Unidos ha seguido creciendo”.

Desde 2010, el PIB latino ha mantenido un crecimiento constante. En ese año se situaba en 1.6 billones de dólares, cifra que aumentó a 2,8 billones en 2019 y superó los 3 billones por primera vez en 2021, incluso en medio de la crisis sanitaria global.

Esta evolución coloca al PIB latino como el tercero de más rápido crecimiento entre las 10 mayores economías del planeta en los últimos 12 años, solo detrás de China e India.

Un impacto resiliente, pese a los efectos del COVID-19

Aunque la comunidad latina fue duramente golpeada por la pandemia —el COVID-19 fue la principal causa de muerte entre latinos entre 2020 y 2021—, su recuperación en términos de salud y economía fue notable.

El informe señala que la tasa de mortalidad por COVID-19 entre latinos disminuyó en más de un 50% en 2022, y aunque seguía siendo ligeramente más alta que la de los blancos no hispanos, las tasas por otras enfermedades crónicas se mantuvieron mucho más bajas, lo que contribuyó al retorno de la llamada “ventaja de salud latina”.

Esta ventaja se refleja en la esperanza de vida: en 2019, los latinos vivían en promedio tres años más que los blancos no hispanos.

Durante la pandemia esa diferencia se redujo a solo seis meses, pero en 2022 se recuperó a 2,5 años, según el informe.

“Tan solo la primavera pasada, un estudio anunció la desaparición de la ventaja de salud latina”, señaló Hayes-Bautista.

“Pero nuestro último informe marca el regreso de esa ventaja como uno de los factores que impulsan el crecimiento del PIB latino”, recalcó.

Un esfuerzo sostenido y cada vez más visible

Los investigadores atribuyen este desempeño a factores como el trabajo constante, la resiliencia familiar y la fuerte presencia laboral de los latinos en sectores esenciales, incluso durante los confinamientos.

Su participación en áreas como la construcción, servicios, salud, transporte y agricultura fue fundamental para que el país no se paralizara por completo.

“Creemos que los datos económicos publicados en el informe del PIB latino de Estados Unidos ilustran cuán vitales son la fortaleza y la resistencia latina para la economía nacional”, dijo Matthew Fienup, director del Centro de Pronóstico Económico de Cal Lutheran y coautor del informe.

Además del análisis nacional, el Proyecto del PIB Latino publica informes regionales a lo largo del año, que profundizan en el impacto económico de los latinos en estados y áreas metropolitanas específicas.

En 2024, también se presentó por primera vez un informe dedicado al PIB de las mujeres latinas, publicado en el Día de la Igualdad de la Mujer, que destaca su creciente rol en la fuerza laboral y en la economía del país.

“El trabajo duro, la autosuficiencia, el optimismo y la perseverancia son las características que explican la fuerza y la resiliencia de los latinos en Estados Unidos”, concluyó Fienup.

“Estas mismas cualidades seguirán impulsando el crecimiento económico de la nación en los próximos años”, agregó.

Ese mismo estudio también enfatizó en que por primera vez en la historia de Estados Unidos, uno de cada cinco habitantes es de origen latino.

No obstante, en marzo, el presidente Donald Trump celebró que las ganancias laborales para los trabajadores nacidos en Estados Unidos superaron por primera vez en 15 meses las de los trabajadores migrantes y extranjeros.

De igual forma, en septiembre último, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que el 100 % de los nuevos empleos creados este año han sido ocupados por ciudadanos estadounidenses, dejando fuera a los inmigrantes indocumentados.

Según los datos más recientes en ese momento, el empleo de los trabajadores nacidos en EE. UU. aumentó en 284,000, mientras que los trabajadores extranjeros vieron una caída de 87,000 puestos.

Preguntas frecuentes sobre el impacto económico de los latinos en EE.UU.