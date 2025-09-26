Ordenan el cierre de programa escolar dedicado a latinos en condado del sur de Florida: Esta es la causa

Reunión de padres como parte del programa Latinos in Action (Imagen de referencia)

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward enfrentan una decisión crítica: eliminar de inmediato su vínculo con Latinos en Acción (LIA), un programa escolar de liderazgo y apoyo académico enfocado en jóvenes de origen hispano, o arriesgarse a perder una subvención federal de 30 millones de dólares.

La orden proviene del Departamento de Educación de Estados Unidos (DOE), que sostiene que el programa constituye una forma de discriminación racial, según reveló NBC Miami.

Un club en la mira federal

Latinos en Acción, presente en 44 escuelas secundarias y preparatorias de Broward y activo en 16 estados del país, combina la estructura de club con la de una clase electiva.

Su objetivo declarado es “empoderar a los jóvenes latinos para liderar y fortalecer sus comunidades a través de la preparación para la universidad y la carrera”, una misión que ha ganado respaldo en múltiples distritos escolares de Florida.

Sin embargo, esa misma definición es vista por el DOE como una violación de las normas de igualdad.

En una carta enviada al superintendente de Broward, Howard Hepburn, la Oficina de Derechos Civiles del DOE sostuvo: “Primero, Latinos en Acción parece estar explícitamente organizado alrededor del concepto de etnicidad latina”.

Más adelante, el documento enfatiza: “El programa Latinos en Acción, sin embargo, está diseñado para y es exclusivo para estudiantes latinos. No está, por ejemplo, disponible para estudiantes negros, blancos o asiático-americanos”.

Reacciones de sorpresa en la junta escolar

La medida cayó como un balde de agua fría entre los miembros de la junta escolar.

Debbi Hixon, presidenta de la junta, defendió el valor de LIA: “Latinos en Acción es un programa fantástico, lo tenemos en varias de nuestras escuelas secundarias y preparatorias, y hacen un trabajo realmente, realmente bueno”.

Por su parte, Rebecca Thompson, otra de las integrantes del consejo, consideró que la acusación carece de fundamento.

“En la carta se hace referencia a que sienten que el grupo está discriminando racialmente, sin embargo, todos los estudiantes pueden tomar estos cursos optativos de liderazgo, no está discriminando. Y mi verdadera preocupación es que hoy es Latinos en Acción, ¿qué significa eso mañana?”.

Ambas aseguraron que la comunicación del DOE llegó sin previo aviso.

“Sí, absolutamente fue una sorpresa, no estaba en el radar hasta donde yo sé, y parece que simplemente fueron al sitio web de Latinos en Acción y obtuvieron alguna información de allí”, señaló Hixon.

La funcionaria añadió que no hubo ningún contacto previo entre Washington y el distrito para dialogar sobre el contenido del curso.

La presión de Washington

La advertencia federal es clara: el distrito tiene cinco días para confirmar que romperá lazos con Latinos en Acción a partir del próximo semestre de primavera, de lo contrario, perderá la millonaria subvención destinada a la programación de las escuelas magnet.

El contexto político también flota sobre la decisión.

El programa, pese a su popularidad, se encuentra “en la mira de la Administración Trump”, según coinciden varios reportes locales.

Thompson cuestionó directamente el trasfondo: “Creo que por razones obvias están apuntando a grupos selectos de personas en todo nuestro país y debido al simple hecho de que dice Latinos en Acción, están yendo tras este grupo”.

Impacto más allá de Broward

Mientras en Broward se debate la continuidad del programa, el DOE ya dejó claro que quiere cambios inmediatos.

Hixon sugirió que quizá con una modificación al curso electivo se pueda calmar las exigencias federales: “Espero que alterar el curso optativo de Latinos en Acción sea suficiente para satisfacer a los funcionarios en Washington”.

En contraste, otros distritos, como el de Miami-Dade, no se verán afectados, pues no mantienen afiliación con el programa.

No obstante, en varios condados de Florida y en más de una decena de estados, la iniciativa sigue funcionando como espacio de identidad, liderazgo y pertenencia para miles de estudiantes.

El pulso entre Broward y el DOE abre una discusión más amplia sobre cómo los programas diseñados para atender necesidades específicas de minorías son interpretados por el gobierno federal.

La exigencia de romper vínculos con LIA plantea dudas sobre el futuro de otras iniciativas similares que buscan fortalecer comunidades vulnerables.

