"Vamos a estar en todas partes": La advertencia de Kristi Noem sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl

La designación de Bad Bunny como estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de 2026, ha desatado una intensa polémica que pone en evidencia la estricta y controversial política migratoria de Donald Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lanzó una advertencia directa a quienes planeen asistir al evento, programado para celebrarse en febrero en Nueva Orleans.

"Vamos a estar en todas partes. Vamos a hacer cumplir la ley. No deberías venir al Super Bowl a menos que seas un ciudadano estadounidense respetuoso de la ley", declaró en el programa de YouTube del conservador Benny Johnson.

Noem enfatizó que su departamento tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad del evento, y aseguró que agentes estarán presentes durante todo el espectáculo.

"Yo tengo la responsabilidad de que todos puedan venir al Superbowl, que tengan la oportunidad de disfrutarlo e irse, y eso es lo que representa EE.UU. Así que, sí, estaremos por todos lados en ese lugar", agregó.

Al preguntarle por la decisión de la NFL de escoger a Bad Bunny para amenizar el medio tiempo, la funcionaria respondió: "Ellos apestan, nosotros vamos a ganar, Dios nos bendecirá, nosotros tendremos nuestra consciencia tranquila y ellos no podrán dormir en las noches".

La advertencia se percibe como un mensaje intimidante para la comunidad latina y migrante, evidenciando la política de tolerancia cero de la administración hacia personas indocumentadas, incluso en eventos culturales y deportivos de gran magnitud.

La preocupación del artista puertorriqueño por la seguridad de su público

El contexto de esta tensión se remonta a la decisión de Bad Bunny de no incluir el territorio continental de Estados Unidos en su gira, por el temor a redadas migratorias en las afueras de sus conciertos.

En una entrevista con la revista i-D, el artista puertorriqueño explicó que la presencia de agentes de ICE fuera de sus shows le generaba preocupación y que su elección de presentarse en Puerto Rico buscaba proteger tanto a su público como a él mismo.

"Todos los espectáculos han sido un éxito. He disfrutado conectando con los latinos que viven en Estados Unidos. Pero estaba el problema de que ICE podría estar fuera, y eso nos preocupaba mucho", afirmó.

Choque entre la cultura latina y la agenda conservadora estadounidense

El rechazo a Bad Bunny por parte de sectores conservadores no se ha hecho esperar.

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional y exjefe de campaña de Donald Trump, calificó la selección del artista como "una vergüenza" y advirtió que los agentes de ICE estarán presentes para detener y deportar a cualquier migrante sin documentación.

"No hay ningún lugar en este país que proporcione un refugio seguro a las personas que se encuentran aquí ilegalmente. Ni en la Super Bowl ni en ningún otro lugar", sentenció Lewandowsk.

La polémica no se limita a la vigilancia: los comentarios de Johnson y Lewandowski han cargado el debate de connotaciones culturales y políticas, al cuestionar que un artista que habla español y ha criticado los arrestos y deportaciones de migrantes pueda representar a Estados Unidos, incluso si es ciudadano estadounidense por ser puertorriqueño.

Según ellos, la elección del intérprete no cumple con los supuestos estándares de identidad estadounidense y demuestra la interferencia ideológica en la selección de artistas para eventos de alto perfil.

Pese a las críticas, Bad Bunny ha celebrado su participación en el Super Bowl y ha dirigido un mensaje de orgullo cultural a su comunidad: "Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL".

Sin embargo, desde el aparato gubernamental, esa narrativa ha sido desestimada, reafirmando que la aplicación de la ley migratoria no tendrá excepción alguna, ni siquiera durante uno de los eventos más mediáticos y concurridos del país.

La situación evidencia la tensión entre la política migratoria estadounidense, que prioriza la vigilancia y deportación, y el entretenimiento cultural que celebra la diversidad.

La advertencia de Noem y las declaraciones de Lewandowski colocan al Super Bowl 2026 en el epicentro de un debate que trasciende el deporte, exponiendo cómo la seguridad y la política se entrelazan con la música, la cultura latina, las leyes y los derechos de los migrantes en Estados Unidos.

