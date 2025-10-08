Nunca antes hubo tantos latinos en EE.UU.: uno de cada cinco habitantes es de origen hispano

Festival de música latina en Chicago Foto © Flickr / risingthermals

Vídeos relacionados:

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, uno de cada cinco habitantes es de origen latino, reveló este martes un informe del Proyecto del PIB Latino de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la California Lutheran University.

Según los datos más recientes de la Oficina del Censo, la población latina alcanzó los 68 millones de personas en 2024, dentro de un total de 340 millones de habitantes, citó la agencia EFE.

Esto representa un crecimiento del 2,9 % con respecto a 2023, equivalente a dos millones de nuevos residentes latinos en un solo año.

“Los latinos resistieron los extraordinarios desafíos de la pandemia y fueron responsables de mantener positivo el cambio natural de población de Estados Unidos”, señaló el informe.

En contraste, otras poblaciones registraron una disminución neta de 1,3 millones de personas en el mismo periodo (2020-2024).

Latinos impulsan el mercado laboral

El informe también destaca un récord histórico en la fuerza laboral latina, que en 2024 alcanzó los 35,1 millones de trabajadores, un aumento del 5,5 % interanual y del 46,5 % desde 2010.

Lo más leído hoy:

La tasa de participación laboral llegó al 69 %, muy por encima del promedio nacional.

“El trabajo duro, la autosuficiencia, el optimismo y la perseverancia son características que subyacen a la fuerza y la resiliencia de los latinos”, explicó Matthew Fienup, director ejecutivo del Centro para Investigación y Pronóstico Económico de Cal Lutheran.

Un PIB que supera a grandes potencias

El informe de abril del mismo proyecto ya había revelado que el PIB latino de EE.UU. alcanzó los 4,1 billones de dólares, posicionándose como el quinto más grande del mundo, por encima de India, el Reino Unido y Francia.

Incluso durante los años más duros de la pandemia, entre 2019 y 2022, la producción económica de la comunidad latina creció a un ritmo promedio del 4,8 % anual, muy por encima del 1,5 %

“Cuando se produjo el COVID-19, muchos analistas predijeron que las ganancias económicas de los latinos se borrarían. Pero el PIB latino ha seguido creciendo con fuerza”, afirmó David Hayes-Bautista, coautor del informe y profesor de medicina en UCLA.

Durante la pandemia, los latinos fueron duramente golpeados: entre 2020 y 2021, el COVID-19 fue la principal causa de muerte en esta comunidad.

Sin embargo, para 2022, la tasa de mortalidad se redujo en más de un 50 %, y la esperanza de vida latina comenzó a recuperarse.

Antes de la pandemia, los latinos vivían, en promedio, tres años más que los blancos no hispanos. En 2021 esa ventaja cayó a solo seis meses. En 2022, ya se había recuperado a dos años y medio, lo que indica el regreso del fenómeno conocido como la “ventaja de salud latina”.

Impacto migratorio y desafíos bajo Trump

Este crecimiento contrasta con la caída en la llegada de migrantes registrada durante la administración de Donald Trump.

Según el Pew Research Center, Estados Unidos perdió 1,4 millones de inmigrantes en los primeros seis meses de su gobierno, lo que marcó la primera reducción de población inmigrante desde la década de 1960.

Sin embargo, la resiliencia demográfica y económica de la comunidad latina ha sido clave para mantener el dinamismo del país, incluso en un contexto político adverso y de restricciones migratorias.

Una comunidad que transforma a EE.UU.

Desde 2010, el PIB latino de EE.UU. creció de 1,6 a 4,1 billones de dólares, y se espera que siga siendo una de las principales fuerzas de empuje económico en la próxima década.

“Creemos que estas mismas características seguirán impulsando el crecimiento de la economía de EE.UU. en los próximos años”, concluyó Fienup.

El informe anual es parte del Proyecto del PIB Latino, que desde 2017 rastrea la evolución económica de esta comunidad. También incluye estudios específicos por género, región y sectores de impacto, como el reciente informe sobre el PIB de las mujeres latinas publicado en agosto.

Los datos son claros: los latinos no solo son una quinta parte de la población estadounidense, sino un pilar esencial para su futuro económico.