"Es muy triste ver cómo viven en realidad": Viaja a Cuba por primera vez y comparte su experiencia

La usuaria uruguaya @maga_silveira03, residente en Estados Unidos, compartió un video en TikTok sobre su primer viaje a Cuba, donde relató en detalle lo que vivió durante su estancia en la ciudad de Camagüey y otros puntos turísticos de la isla.

"Bueno, acá estábamos aterrizando en la ciudad de Camagüey, Cuba", comienza diciendo en el video que ya acumula decenas de comentarios. A través de imágenes y narración en primera persona, describe sus impresiones al llegar: “Me súper sorprendí porque es súper chiquitito y no sé, como una estructura antigua”, dijo en referencia al aeropuerto.

Durante su recorrido, mostró un mercado callejero donde, según relató, encontró productos como morrón, pepino y cebolla, y señaló la constante presencia de apagones nocturnos. “Todo estaba sin luz, excepto algunos hoteles”, afirmó.

El testimonio también incluyó escenas de transporte alternativo con caballos, bicicletas y personas caminando con paraguas bajo el intenso sol, así como escuelas deterioradas y trabajadores trasladados en la parte trasera de camiones. “Así van a trabajar mucha gente en lugares donde les pagan muy poco y no les da ni siquiera para poder vivir bien”, denunció.

También mencionó haber probado una fruta local, el anoncillo, y compartió imágenes de su visita a playas cubanas, a las que accedió por una carretera rodeada de mar. “Las playas hermosas, hermosas, hermosas, con arena blanca, el agua súper clarita (…) una paz inexplicable”, expresó.

En su relato, dijo: “La pasé increíble porque fui a conocer a la familia de mi pareja y a los amigos y realmente nos divertimos mucho”.

Sin embargo, contrastó esa belleza con la dura realidad que observó: “Aunque no lo crean, así de deteriorado se ve en muchas partes del país (…) Cuba me parece un país muy bonito aunque esté muy deteriorado, la gente es súper cálida, y sí, es muy triste ver cómo viven en realidad”.

En los comentarios del video, varios usuarios expresaron nostalgia por Camagüey, mientras que otros se mostraron confundidos sobre cómo había llegado a esa ciudad. Ante preguntas sobre la aerolínea usada, ella aclaró: “No viajé desde Uruguay, viajé desde Estados Unidos”.

La creadora de contenido ya había mostrado afinidad con la cultura cubana en publicaciones anteriores, donde dijo: “Entonces me vine a USA con la idea de aprender inglés, y lo que aprendí fue reparto cubano”, usando también hashtags como #repartocubano, #reparterauruguaya y #cubanos.

Su testimonio se suma a los de otros creadores que han documentado experiencias similares en Cuba. Recientemente, el influencer italiano Dario Fattore compartió “10 advertencias clave para turistas en Cuba”, en las que aconseja evitar el agua del grifo, llevar medicamentos desde el país de origen y hospedarse en casas particulares debido a las malas condiciones de muchos hoteles. También denunció haber dormido en un hotel con “una habitación infestada de cucarachas”.

Por su parte, la influencer española Laura Méndez aseguró en un video viral que cualquier turista que viaje a Cuba “por poco que te gastes irá destinado a financiar esa asquerosa dictadura”, y describió su experiencia en la isla como un reflejo de escasez, control estatal y deterioro generalizado.

El testimonio de @maga_silveira03 aparece en un contexto de fuerte caída del turismo en Cuba. Según cifras oficiales, el país recibió hasta agosto de este año poco más de 1,79 millones de viajeros, lo que representa 332,910 menos que en el mismo período de 2024. Esta situación fue documentada en un análisis que muestra cómo el turismo a Cuba sigue loma abajo y sin frenos, con una disminución notable también entre los cubanos residentes en el exterior y los visitantes provenientes de Estados Unidos.

