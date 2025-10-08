Lentitud y escasos datos sobre el montaje de las casas contenedor en Guantánamo

Las autoridades de Guantánamo revisaron la marcha de la instalación de las viviendas hechas con contenedores marítimos para albergar a los damnificados por el huracán Óscar, que azotó la provincia en octubre de 2024 y destruyó más de 13,000 casas.

El secretario del Partido Comunista en Guantánamo, Yoel Pérez García, inspeccionó el fin de semana las obras en el municipio San Antonio del Sur.

Un reportaje de la Televisión Nacional mostró breves imágenes del montaje de las casas contenedor, que según el gobierno, contarán con dos habitaciones, sala, cocina y baño. Sin embargo, no precisaron cuántas unidades han sido terminadas ni si incluyen el aislamiento térmico prometido para mitigar el intenso calor del oriente cubano.

Hasta finales de septiembre, solo 23 de los 60 contenedores previstos han comenzado a instalarse. Al parecer, el régimen no ha podido cumplir su objetivo de terminar dos módulos por día, y por eso dan pocos datos de la marcha del proyecto.

Casas contenedores diseñadas por el régimen desatan críticas

Varios usuarios señalaron en las redes sociales los riesgos de vivir en estructuras metálicas sin ventilación adecuada en una zona de altas temperaturas y frecuentes tormentas eléctricas.

Las imágenes difundidas desde la comunidad de Buena Vista reflejan un ritmo lento de trabajo y condiciones precarias en las casas contenedor.

Empresas estatales a cargo, como Génedis, Muebles Imperio y Cedai, prometen avanzar y entregar viviendas con estándar de calidad. Sin embargo, muchos cubanos ven en este proyecto un parche más frente al colapso habitacional del país.

El gobierno presenta la medida como una solución “creativa y temporal”, pero los residentes saben que están ante otra muestra de improvisación en medio de la crisis que atraviesa Cuba.

