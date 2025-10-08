Lentitud y escasos datos sobre el montaje de las casas contenedor en Guantánamo

Las autoridades de Guantánamo revisaron la marcha de la instalación de las viviendas hechas con contenedores marítimos para albergar a los damnificados por el huracán Óscar, que azotó la provincia en octubre de 2024 y destruyó más de 13,000 casas.
El secretario del Partido Comunista en Guantánamo, Yoel Pérez García, inspeccionó el fin de semana las obras en el municipio San Antonio del Sur.
Un reportaje de la Televisión Nacional mostró breves imágenes del montaje de las casas contenedor, que según el gobierno, contarán con dos habitaciones, sala, cocina y baño. Sin embargo, no precisaron cuántas unidades han sido terminadas ni si incluyen el aislamiento térmico prometido para mitigar el intenso calor del oriente cubano.
Hasta finales de septiembre, solo 23 de los 60 contenedores previstos han comenzado a instalarse. Al parecer, el régimen no ha podido cumplir su objetivo de terminar dos módulos por día, y por eso dan pocos datos de la marcha del proyecto.
Casas contenedores diseñadas por el régimen desatan críticas
Varios usuarios señalaron en las redes sociales los riesgos de vivir en estructuras metálicas sin ventilación adecuada en una zona de altas temperaturas y frecuentes tormentas eléctricas.
Las imágenes difundidas desde la comunidad de Buena Vista reflejan un ritmo lento de trabajo y condiciones precarias en las casas contenedor.
Empresas estatales a cargo, como Génedis, Muebles Imperio y Cedai, prometen avanzar y entregar viviendas con estándar de calidad. Sin embargo, muchos cubanos ven en este proyecto un parche más frente al colapso habitacional del país.
El gobierno presenta la medida como una solución “creativa y temporal”, pero los residentes saben que están ante otra muestra de improvisación en medio de la crisis que atraviesa Cuba.
Preguntas frecuentes sobre las casas contenedor en Guantánamo
¿Qué son las casas contenedor en Guantánamo?
Las casas contenedor en Guantánamo son estructuras metálicas adaptadas para servir como viviendas temporales para los damnificados del huracán Óscar, que destruyó más de 13,000 casas en octubre de 2024. Están hechas a partir de contenedores marítimos reciclados y cuentan con dos habitaciones, sala, cocina y baño.
¿Cuál es el estado actual del proyecto de casas contenedor?
Hasta finales de septiembre de 2025, solo 23 de los 60 contenedores previstos han comenzado a instalarse, lo que muestra un avance mucho más lento de lo esperado. El proyecto no ha cumplido con el objetivo de terminar dos módulos por día y enfrenta críticas por su ritmo de trabajo y condiciones precarias.
¿Cuáles son las principales críticas a las casas contenedor en Cuba?
Las casas contenedor han sido criticadas por la falta de ventilación adecuada y aislamiento térmico, lo que puede convertirlas en "hornos inhabitable" en el caluroso clima cubano. Las críticas también se centran en la improvisación del proyecto y la falta de planificación adecuada, lo que refleja una respuesta insuficiente a la crisis habitacional del país.
¿Cómo se comparan estas viviendas con proyectos similares en otros países?
En otros países, las casas contenedor suelen estar acompañadas de estándares de habitabilidad, incluyendo aislamiento térmico y sistemas de climatización, que no se observan en el caso cubano. La implementación en Cuba carece de las inversiones necesarias para hacerlas comparables a los modelos internacionales, donde se prioriza el confort y la sostenibilidad.
