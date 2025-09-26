Granma: más de 30,000 familias aún viven sobre pisos de tierra

Vídeos relacionados:

El primer ministro Manuel Marrero admitió que más de 110,000 viviendas están en mal o regular estado y unas 30,000 tienen pisos de tierra en la provincia de Granma, mientras instó a buscar soluciones locales ante la crisis de construcción.

Durante la reunión resumen de la visita gubernamental a la provincia de Granma, efectuada este jueves, el jefe de Gobierno reconoció la magnitud de la crisis habitacional y llamó a impulsar alternativas locales para enfrentarla.

Asimismo, subrayó que los municipios deben producir materiales propios, como cal, ladrillos y losas, y usar hornos en zonas con arcilla adecuada, informó el periódico oficial La Demajagua.

Marrero también se refirió a la transformación de contenedores en viviendas, una iniciativa que desarrolla la Empresa Mecánica Bayamo.

“No podemos ver esto como algo despectivo; en el mundo hay hoteles de alta categoría hechos con contenedores”, sostuvo.

Al mismo tiempo, propuso que los municipios tengan la responsabilidad de fabricar y ensamblar estas viviendas, usando materiales propios y la colaboración de distintas formas productivas, incluyendo la iniciativa privada, destacó el periódico.

La visita incluyó un análisis sobre la situación del sistema eléctrico, donde dirigentes provinciales reclamaron planificar mejor los apagones.

Asimismo, se revisó el estado del sistema hidráulico y la construcción de una planta de oxígeno en Bayamo, considerada una inversión estratégica de seguridad nacional.

Marrero mencionó la necesidad de descentralizar competencias a los gobiernos locales, incluso con capacidad de negociar inversiones extranjeras.

En Cauto Cristo constató el funcionamiento de una Casa de Abuelos, aunque reconoció que es preciso ampliar la atención a más ancianos.

El dirigente responsabilizó al embargo estadounidense como la principal causa de la crisis, pero admitió que también persisten fallas internas que calificó de “problemas subjetivos”.

Llamó a “cambiar mentalidades”, fortalecer el vínculo con la población y mantener el optimismo en medio de “tiempos difíciles”.

A la visita asistieron la viceprimera ministra Inés María Chapman, seis ministros, viceministros y funcionarios nacionales, junto a autoridades del Partido y el Gobierno en Granma, apuntó la fuente.

En mayo pasado, el periódico oficial 26 reconoció que en pleno siglo XXI, más de 10,659 familias en Las Tunas habitan viviendas con pisos de tierra, un fenómeno que retrata las profundas desigualdades habitacionales que persisten en esta provincia del oriente cubano.

En el 2024, la Dirección Municipal de Vivienda en Las Tunas apenas logró erradicar 14 pisos de tierra de los 621 proyectados. Para 2025, el objetivo es eliminar 500 en viviendas legalizadas, aunque la disponibilidad de recursos sigue siendo incierta, acotó el medio de prensa.

Hace dos años, en julio de 2023, se contabilizan en 60,000 el número de familias cubanas que vivía con pisos de tierra.

Los datos más recientes confirman que el déficit habitacional en Cuba asciende a 805,583 viviendas, de las cuales 398,364 deben rehabilitarse y 407,219 necesitan ser construidas desde cero.

Para este año se planificó la terminación de 10,795 viviendas, pero hasta julio solo se han construido 2,382, lo que representa un cumplimiento del 22 % del plan estatal, y menos del 0,3 % del total del déficit nacional, cifras que reflejan la parálisis del sector.

Además, las condiciones del fondo habitacional siguen deteriorándose. Según el informe del Ministerio de la Construcción presentado en julio ante el parlamento, el 35 % de las viviendas en el país (1,445,222) están en regular o mal estado técnico constructivo, un incremento de 6,520 unidades con respecto a 2024.

En los últimos meses, el gobierno cubano ha defendido con insistencia la conversión de contenedores marítimos en viviendas como una “solución creativa” ante el déficit habitacional.

Aunque se presenta como un modelo “sostenible”, en realidad la estrategia responde al colapso de la industria nacional de materiales y a la incapacidad del Estado para cumplir sus propios planes de construcción de viviendas.

En la provincia de Holguín, se han impulsado varios proyectos que incluyen casas contenedores, módulos prefabricados y edificaciones que prescinden del uso de cemento y acero, inspiradas en técnicas tradicionales.

En la comunidad de Buena Vista, en Guantánamo, se ejecuta un plan para instalar 60 unidades habitacionales fabricadas con contenedores reciclados de un parque fotovoltaico.

Las obras han avanzado con lentitud, y persisten preocupaciones sobre el aislamiento térmico y las condiciones de habitabilidad en estas estructuras metálicas, especialmente para personas vulnerables como niños y ancianos.

Mientras tanto, la población ha reaccionado con escepticismo y críticas al diseño de estas viviendas. Muchos consideran que se trata de soluciones improvisadas que no resuelven el fondo del problema.

