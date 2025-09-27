Cámara de seguridad capta robo en una vivienda de La Habana

Una cámara de seguridad registró a un individuo intentando robar la cerca de una vivienda del reparto San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.
Según la denuncia difundida por el internauta Yociel González en redes sociales, quien pidió compartir el video para identificar al sospechoso, no es la primera vez que el sujeto merodea la zona.
El usuario aseguró que un día antes se produjo un hurto en la casa de la acera de enfrente, de donde —dijo— fueron sustraídos un televisor, un teléfono celular y otros objetos. El ladrón habría sido la misma persona.
El material compartido muestra al individuo captado por el sistema de vigilancia del inmueble mientras zafaba un tubo de la cerca.
La publicación no precisa si se presentó denuncia formal ni reporta intervención policial al cierre de la grabación.
Lo más leído hoy:
El vecino pidió colaboración ciudadana para identificar al sospechoso y alertó a los residentes del entorno sobre el riesgo de nuevos intentos.
La crisis económica ha contribuido a un aumento en la delincuencia en Cuba. La falta de recursos y el deterioro de los servicios públicos han llevado a un incremento en los delitos menores, como robos y asaltos, especialmente en áreas urbanas como La Habana.
Las autoridades cubanas han sido criticadas por su ineficacia en abordar la creciente inseguridad.
Aunque han realizado algunos arrestos en casos específicos, la percepción general es que la respuesta policial es insuficiente y lenta, lo que ha llevado a un aumento en la frustración y la desconfianza en la población.
Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y robos en Cuba
¿Por qué ha aumentado la delincuencia en Cuba?
La delincuencia en Cuba ha aumentado debido a la crisis económica, la falta de recursos y el deterioro de los servicios públicos. Esto ha llevado a un incremento de delitos menores como robos y asaltos, especialmente en áreas urbanas como La Habana.
¿Cómo está respondiendo la población ante la ineficacia policial?
Ante la ineficiencia de las autoridades, muchos ciudadanos cubanos han optado por tomar la justicia en sus propias manos. Esto incluye capturar a los delincuentes por cuenta propia, lo que refleja la creciente frustración y desconfianza hacia las fuerzas del orden.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la denuncia de robos en Cuba?
Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para denunciar públicamente a los autores de robos y exigir justicia. Los ciudadanos comparten videos de vigilancia para presionar a las autoridades y alertar a la comunidad sobre posibles delincuentes.
¿Cuál es la percepción general sobre la respuesta policial en Cuba?
La percepción general es que la respuesta policial es insuficiente y lenta, lo que ha llevado a un aumento en la frustración y la desconfianza entre la población. Aunque se han realizado algunos arrestos, la respuesta no es efectiva en la mayoría de los casos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.