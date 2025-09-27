Cámara de seguridad capta robo en una vivienda de La Habana

Una cámara de seguridad registró a un individuo intentando robar la cerca de una vivienda del reparto San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.

Según la denuncia difundida por el internauta Yociel González en redes sociales, quien pidió compartir el video para identificar al sospechoso, no es la primera vez que el sujeto merodea la zona.

El usuario aseguró que un día antes se produjo un hurto en la casa de la acera de enfrente, de donde —dijo— fueron sustraídos un televisor, un teléfono celular y otros objetos. El ladrón habría sido la misma persona.

El material compartido muestra al individuo captado por el sistema de vigilancia del inmueble mientras zafaba un tubo de la cerca.

La publicación no precisa si se presentó denuncia formal ni reporta intervención policial al cierre de la grabación.

El vecino pidió colaboración ciudadana para identificar al sospechoso y alertó a los residentes del entorno sobre el riesgo de nuevos intentos.

La crisis económica ha contribuido a un aumento en la delincuencia en Cuba. La falta de recursos y el deterioro de los servicios públicos han llevado a un incremento en los delitos menores, como robos y asaltos, especialmente en áreas urbanas como La Habana.

Las autoridades cubanas han sido criticadas por su ineficacia en abordar la creciente inseguridad.

Aunque han realizado algunos arrestos en casos específicos, la percepción general es que la respuesta policial es insuficiente y lenta, lo que ha llevado a un aumento en la frustración y la desconfianza en la población.

