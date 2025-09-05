Inicia en Guantánamo el montaje de contenedores adaptados como viviendas

Vídeos relacionados:

El domingo 7 de septiembre debe comenzar en la comunidad de Buena Vista, municipio de San Antonio del Sur, en Guantánamo, el montaje de contenedores adaptados como viviendas para las familias afectadas por el huracán Óscar, que azotó la región en octubre de 2024.

De acuerdo con el periódico oficial Venceremos, en el lugar se instalarán 23 contenedores como parte de un programa que prevé 60, todos reciclados de embalajes utilizados en el parque fotovoltaico en construcción en Guantánamo, lo que confirma el carácter improvisado de la medida.

Cada módulo cuenta con dos habitaciones, baño, cocina y sala, y según las cifras divulgadas, se terminan dos unidades por día.

Foto: Venceremos/Leonel Escalona

En la adaptación intervienen varias empresas estatales, bajo la coordinación de la unidad empresarial Génedis, junto con las empresas Muebles Imperio, Valbo, Cedai, la Dirección provincial de la Vivienda y el Ministerio de la Construcción (Micons).

Durante una visita a las obras, Yoel Pérez García, primer secretario del Partido en la provincia, instó a acelerar los trabajos y a “aprovechar al máximo” la estructura metálica de los contenedores, que se protege de la corrosión con capas de pintura, en una estrategia que evidencia la falta de alternativas reales a la crisis habitacional.

Lo más leído hoy:

El huracán Oscar dejó una estela de destrucción en Guantánamo. Casas sin techos, caídas de tejados de zinc, derrumbes parciales de viviendas, sobre todo aquellas de madera, plantaciones en el suelo, postes eléctricos dañados e inundaciones fueron el resultado de la fuerza de los vientos y la intensidad de las lluvias que golpearon al territorio más oriental de Cuba.

Foto: Venceremos/Leonel Escalona

A fines de noviembre de 2024, solo 8% de las 13,000 viviendas afectadas por el meteoro habían sido reparadas, mientras miles de familias se encontraban a la espera de una solución. En ese momento, Venceremos informó que la mayoría de los daños eran apenas arreglos parciales de techos.

Sin embargo, de las 700 instalaciones estatales dañadas tras el paso del huracán, ya se habían restaurado 525 para (75 % del total); mientras que, de las 175 pendientes, 97 ya tenían los recursos para su rehabilitación.

En un país donde las temperaturas rondan los 30 grados de media y superan con facilidad los 35, un contenedor metálico sin aislamiento adecuado se convierte en un horno inhabitable.

Sin ventilación ni climatización eficientes, el interior puede alcanzar niveles extremos, con riesgo de golpes de calor y serias afectaciones a la salud, especialmente en niños y ancianos.

El uso de recubrimientos antitérmicos y techos separados puede aliviar el problema, pero la experiencia internacional demuestra que estas estructuras solo funcionan de manera habitable con fuertes inversiones en aislamiento, lo que encarece los proyectos.

En países como España, las casas de contenedores se han popularizado como alternativa sostenible, pero allí se acompañan de estándares de aislamiento, permisos de habitabilidad y garantías estructurales.

El gobierno cubano intenta potenciar varios proyectos que incluyen edificaciones a partir de contenedores marítimos, como parte de sus propuestas para paliar el déficit de viviendas en la provincia de Holguín.

Una iniciativa similar se sigue en Las Tunas, presentándolo como una “solución innovadora” para el déficit habitacional. La medida llega tras décadas de incumplimientos en los planes oficiales de construcción de viviendas y cuando unas 10,659 familias en Las Tunas aún habitan viviendas con pisos de tierra, en pleno siglo XXI.

Granma informó que las primeras casas, de tipología 3, se instalarán en áreas microlocalizadas de los municipios de Manatí, Puerto Padre, Jesús Menéndez, Majibacoa y la capital provincial.

En un intento por mostrar “creatividad” ante la crítica escasez de materiales, el gobierno de la provincia de Villa Clara construye dos viviendas experimentales -una en Santa Clara y otra en Remedios- que prescinden completamente de cemento y acero.

Mientras, en Pinar del Río, se recurre a una técnica ancestral: levantar casas con tierra, cal y arcilla, que según expertos pueden resistir huracanes. Con apoyo del del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), especialistas mexicanos capacitaron a constructores y estudiantes locales en la edificación de techos abovedados usando recursos del propio territorio.

La profunda caída en la construcción de viviendas en Cuba es una señal inequívoca de la debacle económica y social que atraviesa el país: en 2024 se edificaron menos casas que en los peores años del Período Especial, lo que evidencia el colapso sostenido de la capacidad del Estado para atender una de las necesidades más básicas de la población.

Otro dato revelador es que el déficit habitacional en Cuba supera las 800,000 viviendas, pero el régimen apenas logra construir una fracción mínima: la falta de materiales, el colapso de la industria local y la mala gestión estatal agudizan una crisis estructural que afecta directamente la calidad de vida de cientos de miles de cubanos.

Preguntas frecuentes sobre el uso de contenedores como viviendas en Guantánamo