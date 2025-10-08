Juez pide acelerar el caso por la muerte de El Taiger

Vídeos relacionados:

El juez Milton Hirsch, del condado de Miami-Dade, exigió este miércoles a la Fiscalía avances concretos en el caso por la muerte del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Saldivar, conocido artísticamente como El Taiger, y concedió solo una semana más para que se presenten las entrevistas pendientes a oficiales de policía.

Durante una audiencia judicial, Hirsch se mostró visiblemente molesto por los constantes retrasos en la investigación y rechazó la solicitud de la Fiscalía de extender el plazo por 30 días más, informó Telemundo 51.

“Gracias a Dios que el juez ya no está permitiendo que sigan alargando las cosas”, celebró Teresa Padrón, amiga y exrepresentante del artista, en declaraciones a medios locales.

“El juez pidió que trajeran a los policías y que expliquen por qué necesitan 30 días para escribir un simple informe”, agregó Padrón, quien ha seguido de cerca cada paso del proceso judicial desde que ocurrió el crimen en octubre de 2024.

Como parte del proceso, la Fiscalía presentó nuevas pruebas gráficas, entre ellas imágenes del artista en el hospital Jackson Memorial tras recibir un disparo en la cabeza.

También se revelaron más de mil fotografías tomadas en la habitación de motel en Hialeah donde El Taiger residía con frecuencia.

Los reportes indican que el cuarto estaba en condiciones deplorables, con restos de comida, ropa sucia, bebidas, papeles manchados de sangre, joyas y colillas de cigarro. También se hallaron bolsas de fentanilo.

“Yo nunca vi a José fumar un cigarro. Estoy segura de que otras personas estuvieron ahí”, dijo su exmánager. “Yo no consumo drogas, siempre traté de ayudarlo”, añadió.

Las autoridades también presentaron imágenes del interior de la vivienda de Damián Valdés Galloso, único acusado por el crimen, donde se hallaron productos de limpieza, ropa en la lavadora y una cámara Ring arrancada de la pared, lo que los investigadores interpretan como un intento de borrar evidencias.

Valdés Galloso llamó al 911 desde las inmediaciones del hospital Jackson, donde fue encontrado el cuerpo de El Taiger dentro de un vehículo, junto a sangre en el maletero, galones de combustible, una navaja, un cuchillo y joyas.

Una pistola también fue recuperada en la casa de Padrón, aunque esta asegura que no coincide con la utilizada en el crimen. “La que yo entregué era completamente plateada. Esta tiene negro por abajo”, aclaró.

El juicio contra Damián Valdés Galloso está fijado, en principio, para el 8 de diciembre de 2025. Sin embargo, la próxima audiencia —programada para el 15 de octubre— podría modificar esta fecha si la Fiscalía no logra cumplir con lo requerido por el juez.

Padrón expresó su preocupación por el rumbo del proceso judicial: “No están haciendo entrevistas con los testigos; no veo preparación para el juicio. Temo que busquen un acuerdo que le reduzca la condena”.

El acusado enfrenta cargos de asesinato en primer grado, por el cual podría enfrentar cadena perpetua.