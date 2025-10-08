Revelan nuevas y contundentes evidencias en el caso por la muerte de El Taiger

Auto Mercedes Benz en que fue encontrado el cuerpo del artista (i) y El Taiger (d)

Vídeos relacionados:

La Fiscalía de Miami-Dade ha desclasificado una voluminosa y perturbadora recopilación de evidencias relacionadas con el asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger.

Más de 1,200 fotografías, documentos judiciales y registros forenses han sido incorporados como pruebas por la Fiscalía del condado contra Damian Valdez Galloso, el único acusado por el crimen, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado.

Las imágenes revelan con crudeza detalles inéditos de la escena del crimen, el interior de la vivienda donde presuntamente ocurrió el asesinato, y del vehículo en el que fue transportado el artista en estado crítico.

La casa de Hialeah: Sangre, cloro y cámaras desconectadas

La mayoría de las pruebas fueron recolectadas en el interior de la casa de Valdez Galloso, en Hialeah, donde según la investigación tuvo lugar el crimen en la madrugada del 3 de octubre de 2024.

Las fotografías muestran una vivienda aparentemente normal, pero con signos evidentes de una escena alterada y limpiada con premura.

En uno de los rincones, se observan toallas manchadas, una botella de blanqueador medio vacía y un cubo de trapear con agua turbia, todo dispuesto junto a prendas de ropa dentro de una lavadora.

Lo más leído hoy:

Además, en la basura fueron hallados frascos vacíos de cloro industrial y cubos de limpieza desechados, lo que refuerza la hipótesis de un intento deliberado de limpiar la escena.

Como parte de la evidencia presentada, figuran comprobantes de compra de productos de limpieza en una tienda Walgreens, donde el acusado presuntamente habría adquirido los insumos utilizados para borrar rastros del crimen.

Entre las evidencias más comprometedoras figuran dispositivos de seguridad, incluida una cámara Ring, que estaban desconectados tras el incidente.

Una de las cámaras de vigilancia, ubicada en la puerta de la vivienda, fue hallada tirada en el suelo, presuntamente arrancada intencionalmente para evitar la grabación del hecho.

El vehículo: Sangre en el maletero, cuchillos y joyas

Uno de los hallazgos más impactantes se produjo en el interior del Mercedes Benz GLC 300 negro con matrícula de Florida JJWG55, vehículo donde fue encontrado el artista a las 8:00 a.m. del 3 de octubre.

El auto estaba estacionado en NW 17th Ave, con el maletero abierto y una de las puertas traseras entreabierta. Allí, agentes de policía encontraron a El Taiger agonizante, con una herida de bala en la frente y graves lesiones craneales.

El maletero presentaba manchas de sangre, y en su interior había galones de combustible, joyas, una navaja y un cuchillo enfundado.

También fueron halladas botellas de bebidas, ropa personal y restos de comida, lo que indica que el automóvil fue utilizado no solo para el transporte sino posiblemente para intentar borrar evidencia durante el traslado al hospital.

Un especialista del CSI, identificado como H. Davis, documentó minuciosamente la escena en video, mientras que agentes realizaron pruebas de ADN en diversas superficies del auto: manijas de puertas, volante, cinturones de seguridad y el compartimiento de la guantera, donde se halló otro cuchillo.

Según informó el periodista de Univision, Mario Vallejo, “los peritos forenses tomaron muestras de ADN en el interior del auto, en el volante, los asientos y el maletero, donde yacía el cuerpo del artista. También se incautaron restos de fentanilo, un tubo negro y otros objetos que podrían estar relacionados con los hechos”.

Además, se recuperó un frasco de bebida del interior del vehículo del cual, según la fiscalía, se extrajo ADN de la víctima o del victimario.

Una pistola registrada y la incertidumbre legal

Como parte de las pruebas, la policía también incautó un arma de fuego registrada a nombre de El Taiger, encontrada en la vivienda de su representante. A pesar de su relevancia potencial, las autoridades aclararon que esta pistola no está vinculada directamente con el crimen.

No obstante, entre los elementos más destacados por los fiscales figura otra pistola decomisada como parte de la investigación, así como el peine del arma, que podría estar relacionado con los hechos.

El motel: Drogas, joyas y manchas de sangre

En paralelo, los investigadores registraron la habitación de motel donde vivía El Taiger.

Varias de esas fotografías -parte del paquete presentado por la Fiscalía- muestran con detalle las condiciones dentro de esa habitación del motel en Hialeah, donde el artista solía quedarse de forma ocasional.

Las imágenes revelan un espacio desordenado y caótico: servilletas manchadas de sangre, bolsas con lo que según la policía es fentanilo, prendas y ropa sucia, así como colillas de cigarro dispersas por la habitación.

También se observan joyas y restos de comida rápida sobre las superficies.

Todo esto, de acuerdo con el informe policial, fue documentado como evidencia complementaria en la investigación.

A la pregunta del periodista de Telemundo, Alexis Boentes, la exmánager y amiga del músico, Teresa Padrón, respondió que El Taiger no vivía en el motel, aunque iba con frecuencia.

“Sí había días que se perdía e imagino que tal vez estaba ahí. Yo fui al motel un día a buscarlo, pero nunca entré a la habitación”, añadió, negando conocer las condiciones en que estaba el lugar.

Teresa se mostró sorprendida por las colillas de cigarro, porque dice que nunca vio a El Taiger fumar.

"Eso me hace pensar que había otras personas que lo visitaban en esa habitación de motel", dijo.

El momento del crimen: Una discusión, un disparo y una fuga

Un video de vigilancia captado por cámaras cercanas muestra a El Taiger llegando a la casa de Valdez Galloso la madrugada del crimen.

El expediente judicial señala que ambos habrían sostenido una fuerte discusión, y que fue entonces cuando, presuntamente, el acusado le disparó.

Valdez Galloso, en un interrogatorio posterior en Nueva York, afirmó que El Taiger llegó acompañado por otra persona para pedirle dinero, y que al ausentarse por unos minutos, lo encontró herido en el suelo. Sin embargo, la versión no ha convencido a la Fiscalía.

El ahora acusado llamó al 911 desde las inmediaciones del Jackson Memorial Hospital, afirmando que había una persona inconsciente dentro de su vehículo. Esa persona era El Taiger. La policía llegó poco después y encontró al artista aún con vida, aunque en estado crítico.

Según informes forenses, la bala que recibió en la frente causó un traumatismo craneoencefálico severo.

El artista permaneció ingresado varios días hasta que finalmente se certificó su fallecimiento el 10 de octubre de 2024.

El juicio contra Damian Valdez Galloso está previsto para comenzar el 8 de diciembre de 2025, aunque podría modificarse tras la audiencia agendada para el 8 de octubre. El acusado insiste en su inocencia.

De ser hallado culpable, Damian Valdez Galloso podría enfrentar cadena perpetua. Mientras tanto, la familia del artista y sus seguidores esperan que, tras las nuevas y contundentes evidencias, finalmente se haga justicia.