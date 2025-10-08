Preocupante situación epidemiológica en Matanzas: Aumentan afectados por virus en Cárdenas y Santa Marta

Vídeos relacionados:

Los casos de una enfermedad viral de origen aún no precisado mantienen en alerta a los municipios de Cárdenas y Santa Marta, donde vecinos y fuentes sanitarias locales reportan un aumento sostenido de personas con fiebre alta, vómitos, diarrea y fuertes dolores corporales.

De acuerdo con el testimonio enviado por vecinos de Santa Marta al periodista José Luis Tan Estrada, en varias manzanas “cada dos casas hay enfermos”. Los residentes reclaman acciones más visibles de las autoridades ante el deterioro del panorama epidemiológico provincial.

Testimonios recogidos en Cárdenas y Santa Marta mencionan cuadros severos con temperaturas por encima de 40 ºC, cefaleas, llagas en la boca, y edemas en rodillas, brazos y ojos que provocan debilidad extrema e, incluso, desmayos.

Familias señalan que, tras superar la fase aguda, “quedan secuelas” que prolongan el malestar y limitan la movilidad.

En barrios de Cárdenas, como señala la activista Kiryat Poey, la situación se agrava por la acumulación de basura en calles y esquinas, un factor que los vecinos consideran determinante en la propagación de vectores.

El desabastecimiento también pesa: madres y cuidadores solicitan con insistencia medicamentos básicos para bajar la fiebre y el dolor, mientras denuncian la falta de reactivos para exámenes en el hospital de Cárdenas.

Aunque autoridades señalan que se enviaron refuerzos al centro asistencial tras semanas de quejas, el malestar ciudadano persiste por la lentitud de la respuesta y la insuficiente información pública.

Frente a la presión social, el municipio de Cárdenas activó esta semana un sistema de trabajo “intensivo y mejor organizado” para enfrentar el complejo escenario asociado a arbovirosis, con mapeo de riesgos por consejos populares y la movilización de organismos y población en una campaña integral de control.

Sin embargo, vecinos cuestionan que “las reuniones” no se traduzcan aún en acciones inmediatas y visibles en las comunidades más afectadas.

En Santa Marta, residentes aseguran que la atención médica resulta insuficiente para la magnitud del brote y piden claridad sobre la identificación del agente que circula, dado que oficialmente no se ha confirmado el tipo de virus ni el alcance de las medidas de control.

Dirigentes sanitarios locales han defendido que la situación “está bajo control”, una valoración que choca con la percepción de quienes conviven con calles sucias y un aumento de cuadros febriles en hogares cercanos.

Las autoridades sanitarias aún no precisan el agente etiológico ni publican un parte con cifras consolidadas por municipios; la población demanda cronograma de fumigación, recolección de desechos y abasto de insumos para atención primaria.

Las autoridades sanitarias de Matanzas aseguraron que no se han registrado fallecidos por el actual brote de virus transmitidos por mosquitos en la provincia, aunque reconocieron que los 13 municipios presentan circulación del chikungunya y 12 mantienen transmisión activa del dengue, con excepción de la Ciénaga de Zapata.

