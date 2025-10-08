Preocupante situación epidemiológica en Matanzas: Aumentan afectados por virus en Cárdenas y Santa Marta

Vídeos relacionados:
Los casos de una enfermedad viral de origen aún no precisado mantienen en alerta a los municipios de Cárdenas y Santa Marta, donde vecinos y fuentes sanitarias locales reportan un aumento sostenido de personas con fiebre alta, vómitos, diarrea y fuertes dolores corporales.
De acuerdo con el testimonio enviado por vecinos de Santa Marta al periodista José Luis Tan Estrada, en varias manzanas “cada dos casas hay enfermos”. Los residentes reclaman acciones más visibles de las autoridades ante el deterioro del panorama epidemiológico provincial.
Testimonios recogidos en Cárdenas y Santa Marta mencionan cuadros severos con temperaturas por encima de 40 ºC, cefaleas, llagas en la boca, y edemas en rodillas, brazos y ojos que provocan debilidad extrema e, incluso, desmayos.
Familias señalan que, tras superar la fase aguda, “quedan secuelas” que prolongan el malestar y limitan la movilidad.
En barrios de Cárdenas, como señala la activista Kiryat Poey, la situación se agrava por la acumulación de basura en calles y esquinas, un factor que los vecinos consideran determinante en la propagación de vectores.
El desabastecimiento también pesa: madres y cuidadores solicitan con insistencia medicamentos básicos para bajar la fiebre y el dolor, mientras denuncian la falta de reactivos para exámenes en el hospital de Cárdenas.
Aunque autoridades señalan que se enviaron refuerzos al centro asistencial tras semanas de quejas, el malestar ciudadano persiste por la lentitud de la respuesta y la insuficiente información pública.
Frente a la presión social, el municipio de Cárdenas activó esta semana un sistema de trabajo “intensivo y mejor organizado” para enfrentar el complejo escenario asociado a arbovirosis, con mapeo de riesgos por consejos populares y la movilización de organismos y población en una campaña integral de control.
Sin embargo, vecinos cuestionan que “las reuniones” no se traduzcan aún en acciones inmediatas y visibles en las comunidades más afectadas.
En Santa Marta, residentes aseguran que la atención médica resulta insuficiente para la magnitud del brote y piden claridad sobre la identificación del agente que circula, dado que oficialmente no se ha confirmado el tipo de virus ni el alcance de las medidas de control.
Dirigentes sanitarios locales han defendido que la situación “está bajo control”, una valoración que choca con la percepción de quienes conviven con calles sucias y un aumento de cuadros febriles en hogares cercanos.
Las autoridades sanitarias aún no precisan el agente etiológico ni publican un parte con cifras consolidadas por municipios; la población demanda cronograma de fumigación, recolección de desechos y abasto de insumos para atención primaria.
Las autoridades sanitarias de Matanzas aseguraron que no se han registrado fallecidos por el actual brote de virus transmitidos por mosquitos en la provincia, aunque reconocieron que los 13 municipios presentan circulación del chikungunya y 12 mantienen transmisión activa del dengue, con excepción de la Ciénaga de Zapata.
Preguntas frecuentes sobre la situación epidemiológica en Matanzas
¿Cuál es la situación actual con el virus en Matanzas?
La provincia de Matanzas enfrenta un aumento alarmante de casos de enfermedades virales, principalmente chikungunya y dengue, transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Los municipios de Cárdenas y Santa Marta reportan un incremento significativo de personas con síntomas severos como fiebre alta, vómitos y dolores intensos. Las autoridades han implementado un sistema de trabajo intensivo para controlar la situación, aunque la población critica la falta de acciones visibles y la lentitud en la respuesta sanitaria.
¿Cuáles son los principales desafíos en el control del brote viral en Matanzas?
El control del brote viral en Matanzas enfrenta varios desafíos. La acumulación de basura y la escasez de recursos para la fumigación favorecen la proliferación de mosquitos, complicando la situación epidemiológica. Además, hay una falta de medicamentos básicos en los hospitales y centros de salud, lo que limita la capacidad de respuesta ante la crisis. La población también demanda más información y acciones concretas de las autoridades para enfrentar la epidemia.
¿Qué medidas han tomado las autoridades para enfrentar el brote de chikungunya y dengue?
Las autoridades en Matanzas han implementado un sistema de trabajo intensivo que incluye el mapeo de riesgos y la movilización de organismos y población para controlar el brote. Se están realizando campañas de fumigación y saneamiento ambiental, aunque la falta de recursos limita su alcance. También se están realizando pesquisas activas casa por casa para identificar y aislar casos sospechosos, especialmente en las áreas más afectadas.
¿Cómo está afectando la situación epidemiológica a los habitantes de Cárdenas y Santa Marta?
La situación epidemiológica en Cárdenas y Santa Marta está afectando gravemente a sus habitantes. Muchos vecinos reportan síntomas severos y la necesidad de medicamentos básicos como antitérmicos y analgésicos, que son escasos. Además, el desabastecimiento y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades han generado un malestar generalizado en la población, que exige acciones más visibles y efectivas para controlar el brote.
