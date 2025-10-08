Hospital La Covadonga al borde del cierre por brote de dengue y chikungunya en La Habana

Vídeos relacionados:

El Hospital Clínico Quirúrgico "Salvador Allende", conocido popularmente como La Covadonga, podría cerrar parcialmente sus servicios habituales ante el aumento de casos de dengue y chikungunya en La Habana.

Fuentes internas del centro confirmaron a CiberCuba que una comisión provincial visitó el hospital el martes 7 de octubre para evaluar la posibilidad de convertir varias de sus salas en unidades de ingreso para pacientes contagiados con arbovirosis, a raíz de un escenario epidemiológico cada vez más tenso en la capital cubana.

De acuerdo con la información obtenida, aún no se ha ejecutado el cierre oficial del hospital, pero se prevé la suspensión progresiva de servicios en las salas de Medicina Interna, Oftalmología, Urología, Ortopedia y Geriatría, que serían destinadas a la atención de enfermos con dengue, chikungunya y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.

La consulta externa, ofrecida en el policlínico adjunto, también sería suspendida. Por el momento, solo permanecerían abiertas las seis salas de Cirugía, aunque no se descarta que también sean utilizadas si el número de pacientes continúa aumentando.

"La situación está difícil y ya nos avisaron que posiblemente tengamos que dejar de dar consultas para convertir todo en hospitalización. La Covadonga ya se ha usado en otras crisis sanitarias como el COVID-19, y ahora va a pasar lo mismo", dijo a este medio una persona vinculada al hospital.

La Habana se suma así al grupo de provincias con transmisión confirmada de chikungunya, junto a Matanzas, Guantánamo, Santiago de Cuba y Pinar del Río.

Lo más leído hoy:

Datos ofrecidos recientemente por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), la enfermedad fue detectada inicialmente en el municipio de Perico, Matanzas, y se ha extendido a varias localidades.

En la capital cubana, se reportan casos en municipios como Arroyo Naranjo, Cerro y Playa. Además, el dengue y el oropouche también están presentes en al menos 12 provincias del país, aunque las autoridades sanitarias aseguran que no hay pacientes críticos ni colapso hospitalario.

El aumento de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti coincide con el empeoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias en varias zonas del país, afectadas por apagones, acumulación de basura y lluvias persistentes, factores que favorecen la proliferación de criaderos del vector.

El director nacional de Epidemiología, Dr. Francisco Durán, explicó que el chikungunya puede causar intensos dolores articulares, incluso después de superada la etapa aguda de la enfermedad, lo que ha generado preocupación entre la población y el personal sanitario.

Las autoridades han reforzado las acciones de fumigación, aplicación de tratamientos focales y eliminación de criaderos, pero los casos continúan en ascenso, particularmente en territorios como Matanzas, donde se han reportado decenas de pacientes con síntomas febriles y signos de alarma.

Preguntas frecuentes sobre el brote de dengue y chikungunya en La Habana